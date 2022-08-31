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Последняя летняя подборка каламубров и лингвошуток

Последняя летняя подборка каламубров и лингвошуток

Автор:
31 августа 2022 13:46
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Приколы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингвошутки   подборка   русский язык   слова   шутки   
2878
17
1

*не имеет никакого отношения к лету (а иногда и к шуткам).

Источник:

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Метки: Анекдоты   Приколы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингвошутки   подборка   русский язык   слова   шутки   
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14  комментариев
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13k
FatZilla 58 минут назад
Побуду душнилой, но "предЫнфарктное"
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dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
вариант Г конечно)
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1k
Tapapax 55 минут назад
(Г)
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5k
Горожанин 55 минут назад
"лингвошуток..."

То есть просто сказать - шутка - это не комильфо? Обязательно "лингва"?)))

Вообще-то такие "лингво стигмы" - это показатель или банальной демагоги, или умственной отсталости. В любом случае - всё плохо. Это недостаток средств выражения.
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♚ Мрачный Жнец ♚ 56 минут назад
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Николай Дмитрич

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