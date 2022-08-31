Последняя летняя подборка каламубров и лингвошуток

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*не имеет никакого отношения к лету (а иногда и к шуткам).
18. Напоследок урок китайского язык
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То есть просто сказать - шутка - это не комильфо? Обязательно "лингва"?)))
Вообще-то такие "лингво стигмы" - это показатель или банальной демагоги, или умственной отсталости. В любом случае - всё плохо. Это недостаток средств выражения.