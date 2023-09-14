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Про шпиццу и зону комфорта: первая осенняя подборка каламбуров и лингвошуток

Про шпиццу и зону комфорта: первая осенняя подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
14 сентября 2023 16:01
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Юмор   вайбер   игра слов   каламбуры   лингвошутки   русский язык   слова   смешно   шпицца   
12051
16

Как приготовить шпиццу, о чём поёт "ДДТ", что находится в зоне комфорта, какую фамилию хочет Анна Позняк - ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в нашей новой подборке каламбуров, бережно отобранных из бесконечного потока мемов на нашем канале в Viber.

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Присоединяйтесь к нам в Viber, там ещё больше каламбуров и лингвошуток.

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Метки: Мемы   Юмор   вайбер   игра слов   каламбуры   лингвошутки   русский язык   слова   смешно   шпицца   
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44  комментария
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322
mechatron 18 часов назад
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8k
mbr 13 часов назад
С каких пор китайцы писать по-китайски, это писать латиницей?
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7k
Умница-красавица 13 часов назад
Боже! Какого года это фото? Почему все поросло бурьяном? Такого запустения даже в 90–е не было((
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42k
Лесли 🥰 13 часов назад
17 лет назад окончили мед. И мой одногруппник, приезжий, снял у местной бабуси комнату. У неё трёшка и она все три комнаты сдавала. Короче, он жил дольше всех и до сих пор. Сначала снимал комнату за копейки, теперь всю эту квартиру за 20 тыс! Бабуся технично всех выселила, а его оставила. Ну, а че он спокойный, культурный, ещё и врач терапевт!))))) Сама она живёт в другой квартире..
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9k
Гомерчик 14 часов назад
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34k
Korolev 17 часов назад
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1. Следить за творчеством признанных сообществом авторитетов в интересующих отраслях знаний.
2. Упрощать реальность до простых и понятных шаблонов.
3. Признать, что не можешь знать всего и не переживать по этому поводу.
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34k
Korolev 17 часов назад
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Можно просто поменять фамилию на какую хочешь. Замуж при этом не обязательно выходить. Не благодарите...
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34k
Korolev 17 часов назад
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ПМ...
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21k
Dobrovit 17 часов назад
Правильно не осеняя, а осення... ))
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60k
pynh 17 часов назад
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6k
Владимир 17 часов назад
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Ну,не знаю, по мне так это часть транзистора
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40k
Notan Blaine 18 часов назад
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Все просто, нужно найти подобные слова в их языке, что звучат примерно одинаково, но значит разное. Вроде английского пиво-пчела.
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14k
Ivan 18 часов назад
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58
vvv 18 часов назад
Я автора этого текста mouth ibal. Ibo [мат] так писать
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2k
Vergüenza Ajena 18 часов назад
"первая осеняя подборка" спустя полмесяца???
Да и баянов здесь больше половины.
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1k
Выхухоль (Нагайна) 18 часов назад
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Когда-то уже была шуточка:
- Здесь нет машины апельсинового цвета!
- Вас ожидает опель синего цвета.
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34k
koleos72 18 часов назад
Потому что китайцы уважают искренних и честных людей!

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30k
Григорий 18 часов назад
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9k
Regerald 18 часов назад


Для меня это ножка транзистора. Ну, ещё в машине есть такая деталь.
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6k
Hugo_RnD 18 часов назад
"14. А приходилось ли вам объяснять иностранцу, как в русский язык проникла цифра 61 (буква ы)?"(с) - 61 - это число, состоящее из цифры 6 и цифры 1.
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23
r3mba4 Hugo_RnD 18 часов назад
из числа 6 и цифры 1.)))
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55k
dima423 18 часов назад
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Из зоны комфорта никто не убегает, поэтом вертухаи и "вот это все" там не требуются)
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