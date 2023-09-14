Про шпиццу и зону комфорта: первая осенняя подборка каламбуров и лингвошуток

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Как приготовить шпиццу, о чём поёт "ДДТ", что находится в зоне комфорта, какую фамилию хочет Анна Позняк - ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в нашей новой подборке каламбуров, бережно отобранных из бесконечного потока мемов на нашем канале в Viber.
1. Если без предоплаты, то это эротика, а если с двойным депозитом - самое настоящее порно
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6. Как мудро! Между "добрым утром" и "идите на..." разница всего лишь одной букве, потому что именно так это и ощущается
14. А приходилось ли вам объяснять иностранцу, как в русский язык проникло число 61 (буква ы)?
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2. Упрощать реальность до простых и понятных шаблонов.
3. Признать, что не можешь знать всего и не переживать по этому поводу.
Да и баянов здесь больше половины.
- Здесь нет машины апельсинового цвета!
- Вас ожидает опель синего цвета.
новый русский приходит в диллерский центр, ну , скажем , мерседес.
-яаа, это, хочу машину цвета бордо.
менеджер
-Вы знаете, это не один из стандартных цветов и , чтобы так покрасить, нужно делать спецзаказ с предоплатой на завод производитель...
НР
- нее. я полностью хочу бордо . и колёса и внутри. скоканада? вот наличка.
оплатил, ушёл. проходит время, привозят автомобиль цвета бордо в салон. менеджер звонит человеку- приходите, забирайте. чел приходит. улыбка шире лица, работник сдёргивает чехол. немая сцена. лицо у НР тускнеет.
- ачё, бордо это разве не зелёный!!?
Для меня это ножка транзистора. Ну, ещё в машине есть такая деталь.
Чаще - кабельный, а также универсальной, по которому кладут трубы водоснабжения, кабели и т.п.
В свое время вращался в среде коллекционеров, так вот они для краткости, назвали друг дуга коллекторами.
По сути и грибники - коллектора