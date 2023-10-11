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Синдром самоанца и лубригегель: подборка каламбуров и лингвошуток

Синдром самоанца и лубригегель: подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
11 октября 2023 16:22
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Мемы   Юмор   гегель   каламбуры   кант   лингвошутки   польский язык   русский язык   слова   
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Как лучше всего назвать кота, чем котический стиль отличается от готического, куда упал коуч, что означает имя Геркулес и кое-что ещё в нашем сборнике каламбуров и лингвошуток второй свежести.


Присоединяйтесь к нам в Viber, там ещё больше каламбуров и лингвошуток.

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Метки: Анекдоты   Мемы   Юмор   гегель   каламбуры   кант   лингвошутки   польский язык   русский язык   слова   
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7  комментариев
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Егор 51 минуту назад
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Хачик 15 минут назад
Близнецы!))
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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S__D 49 минут назад
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Николай Дмитрич

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