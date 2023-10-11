Синдром самоанца и лубригегель: подборка каламбуров и лингвошуток

1814
17
1
Как лучше всего назвать кота, чем котический стиль отличается от готического, куда упал коуч, что означает имя Геркулес и кое-что ещё в нашем сборнике каламбуров и лингвошуток второй свежести.
16. Какие же красивые языки
Источник:
Ссылки по теме:
- Майская подборка каламбуров и лингвошуток
- Избинг и барбибара: сборник каламбуров и лингвошуток
- Про шпиццу и зону комфорта: первая осенняя подборка каламбуров и лингвошуток
- Митболизм и шлангбаунг: подборка каламбуров и лингвошуток
- Коровкинг и скринжали: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Новости партнёров
реклама