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Сообщество Без кота и жизнь не та 2401 пост • 517 подписчиков подписаться
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Властелины диванов

Властелины диванов

Автор:
25 мая 2024 18:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   диван   дуэт   интерьер   котик   лежбище   мебель   смешно   сочетание   фото   
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Мясо невозможно себе представить без соли, лето – без солнца, а цветы нуждаются в бабочках и пчёлах. Тогда как ни один даже самый дорогой и трижды дизайнерский диван будет лишь бездушной конструкцией, если не поместить на него специально обученного котика.

И тогда предмет меблировки предстанет в ином свете, раскроется под другим углом и замерцает всеми гранями своей концепции. Ведь диваны и котики реально созданы друг для друга.

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Метки: Животное   диван   дуэт   интерьер   котик   лежбище   мебель   смешно   сочетание   фото   
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Гомерчик Час назад
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Ви Полчаса назад
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1517 постов (633 в горячем)

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