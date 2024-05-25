Властелины диванов

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Мясо невозможно себе представить без соли, лето – без солнца, а цветы нуждаются в бабочках и пчёлах. Тогда как ни один даже самый дорогой и трижды дизайнерский диван будет лишь бездушной конструкцией, если не поместить на него специально обученного котика.
И тогда предмет меблировки предстанет в ином свете, раскроется под другим углом и замерцает всеми гранями своей концепции. Ведь диваны и котики реально созданы друг для друга.
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