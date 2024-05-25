Властелины диванов

Мясо невозможно себе представить без соли, лето – без солнца, а цветы нуждаются в бабочках и пчёлах. Тогда как ни один даже самый дорогой и трижды дизайнерский диван будет лишь бездушной конструкцией, если не поместить на него специально обученного котика.