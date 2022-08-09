Айтишники поймут, или типичные будни самой креативной отрасли планеты

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Кто сказал, что представители it-отрасли - это невероятно скучные ребята? Просто их нужно понять и настроиться на одинаковую с ними волну. Данный пост вам в помощь!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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ка же меня сейчас корежет от этого новомодного говорка, все эти "спринты" "таски"
разговору нет я уже кучу лет работаю сам, своя мини компания и в веб студиях работал черти когда, но даже тогда мы говорили +\- по человечески понятно, этих англицизмов лет 7 назад у нас в рабочем жаргоне было на много меньше
и вот я примерно объяснил свое восприятие ситуации - и наверно теперь понятно почему я на новичков изрыгающих через слово англицизм смотрю как на странных людей, мне кажется что они пытаются заработать авторитет козыряя такими терминами, аля как знают английский и как будто работали в импортной компании
но они и языка то не знают и как мне кажется зачастую только приблизительно знают значения слов которые говорят