Айтишники поймут, или типичные будни самой креативной отрасли планеты

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Страшный сон сисадмина, или когда зачем-то устроился по специальности

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Поадминил - отдохни, или типичные дни системных администраторов

С юмором о выгорании, или главная проблема современного общества во всей красе

Смешно и неожиданно, или классический день системного администратора