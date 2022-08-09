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Айтишники поймут, или типичные будни самой креативной отрасли планеты

Айтишники поймут, или типичные будни самой креативной отрасли планеты

Автор:
09 августа 2022 16:27
Сообщество : Юмор
Метки: IT-индустрия   it-юмор   АйТи   Юмор   айтишник   офис   прикол   работа   смех   
1256
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Кто сказал, что представители it-отрасли - это невероятно скучные ребята? Просто их нужно понять и настроиться на одинаковую с ними волну. Данный пост вам в помощь!
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Источник:

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Метки: IT-индустрия   it-юмор   АйТи   Юмор   айтишник   офис   прикол   работа   смех   
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3  комментария
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Copycat 39 минут назад
Я сам программист уже 10 лет стаж, разработка сайтов фуллстак+

ка же меня сейчас корежет от этого новомодного говорка, все эти "спринты" "таски"
разговору нет я уже кучу лет работаю сам, своя мини компания и в веб студиях работал черти когда, но даже тогда мы говорили +\- по человечески понятно, этих англицизмов лет 7 назад у нас в рабочем жаргоне было на много меньше

и вот я примерно объяснил свое восприятие ситуации - и наверно теперь понятно почему я на новичков изрыгающих через слово англицизм смотрю как на странных людей, мне кажется что они пытаются заработать авторитет козыряя такими терминами, аля как знают английский и как будто работали в импортной компании
но они и языка то не знают и как мне кажется зачастую только приблизительно знают значения слов которые говорят
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Сергей Алексеевич 6 минут назад
Когда про IT-шников сочиняют мемы люди, ОЧЕНЬ далёкие от IT.
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