Рабочие моментики: пользователи соцсетей о своих буднях в офисах

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Теперь становится понятно, почему многие офисные работники уходят со временем на завод или просто спиваются. Какой-то страх и ужас современности.
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14. Требуем ввести рекомендательные письма от родственников при приёме на работу в обязательном порядке!
19. Внимание, в сети обнаружили мошенническую схему, на которую ведётся почти каждый человек
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