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Рабочие моментики: пользователи соцсетей о своих буднях в офисах

Рабочие моментики: пользователи соцсетей о своих буднях в офисах

Автор:
16 мая 2024 08:07
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   офис   работа   смех   соцсети   
1389
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Теперь становится понятно, почему многие офисные работники уходят со временем на завод или просто спиваются. Какой-то страх и ужас современности.

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Метки: Прикол   Юмор   офис   работа   смех   соцсети   
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3  комментария
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Голос Вселенной 24 минуты назад
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Пробовал и понял, что без секса еще лучше. Не болит ничего, не устаешь...
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1048 постов (1094 в горячем)

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