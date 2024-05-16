Рабочие моментики: пользователи соцсетей о своих буднях в офисах

Прощай, эпоха

Когда дожил до вечера пятницы: жизненные мысли о работе, которые вы оцените

Айтишники поймут, или типичные будни самой креативной отрасли планеты

Юмористический пост о работе, который почему-то кажется очень жизненным

Как заставить себя встать с дивана, или убойные примеры эффективной мотивации

Завтра опять на работу? Собрали убойные наблюдения и переписки тех, кто не родился богатым