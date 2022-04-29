Страх и ужас современных свадеб, от которого хочется держаться подальше

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Герои данного поста поделились своими наблюдениями касаемо современных свадеб. Получилось познавательно, поучительно и очень забавно! Да, раньше было как-то веселее и душевнее на этих торжествах.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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