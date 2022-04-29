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Страх и ужас современных свадеб, от которого хочется держаться подальше

Страх и ужас современных свадеб, от которого хочется держаться подальше

Автор:
29 апреля 2022 18:34
Метки: Юмор   жених   невеста   праздник   прикол   рассказы   свадьба   смех   соцсети   
4971
15
Герои данного поста поделились своими наблюдениями касаемо современных свадеб. Получилось познавательно, поучительно и очень забавно! Да, раньше было как-то веселее и душевнее на этих торжествах.
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Источник:

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Метки: Юмор   жених   невеста   праздник   прикол   рассказы   свадьба   смех   соцсети   
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7  комментариев
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
"Дорогие жених и невеста! Это особенный день для вас! И я хочу, чтоб он вам запомнился на всю жизнь!" - сказал дедушка и выстрелил себе в рот из обреза
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44
Alex 8 минут назад
Если кого то сильно ненавидишь или хочется кого то проклянуть, можно пожелать ему (или ей) "что бы у тебя свадьба была в Макдональдсе"...
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8k
alex9845 13 минут назад
Родственица моя, жила со своим ухарем,детей нарожали,а расписаться всё не получается.Говорю надо формально сделать, чисто загс,прилично одеться,чисто роспись,всё скромно.У них денег ни на что нет,едва оплатить пошлину.Мы покупаем им кольца в подарок,но они даже размера своего узнать не могут(дойти до ближайшей ювелирки),невете подвеску /серьги.Приезжаем а эти на все деньги что есть, платье белое как у золушки на балу купили,туфли и даже белые чулки.Вечером гости в виде деревенских алкашей интеллектом в плинтус,сцены ссоры между невестой и женихом.Оказалось что я умею быть и тамадой и конфликты нивелировать и невесту собирать в загс. И сейчас живут как собаки за кость, но на людях изображают всеенскую любовь.Она конечно же ревнует его к каждой трещине в асфальте,без этого и не жизнь для настоящей женщине!
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1k
Alexander Gorn Час назад
По п. 9 - жениху повезло, что свадьба сорвалась. Если доверия изначально нет, незачем и жениться.
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427
Просто прохожий Час назад
Какая сейчас может быть свадьба- это пародия, насмешка? Это всего лишь торжественный пуск 3.14...ы в эксплуатацию(а технических пуск был давно и разными людьми). Ну и по дурости законов- закрепление прав бабы на то что ей никогда не принадлежало, никогда ею не заработано. И разумеется на вынос мозга.
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10k
Александр 2 часа назад
Не столь важно, что Наталья в ЗАГСе сказала "Да чтоб он провалился, алкаш несчастный!". Главное, что первое слово было "Да"!
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