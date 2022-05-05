Какие польские слова кажутся смешными русским, а какие русские - полякам?

Впрочем, немало польских слов, что кажутся нам понятными и знакомыми, значат вообще другое. Так, jutro – это вовсе не утро, завтра. Pensija - это никакая не пенсия, а зарплата. Ну а lustro ничего общего со светильником на потолке не имеет - это зеркало по-польски. Польский dywan никак в комнату не поставишь, только положишь - ибо это ковер.

Ogród это не огород, а сад. Zakaz parkowania не означает, что тут предварительно заказывают место парковки, а то, что парковаться тут запрещено.

Когда же поляк указывает дорогу и говорить идти prosto, то кажется, он просто издевается. Но нет - prosto на польском языке значит «прямо»...

Если же поляк тебя попросит popukać do drzwi (попукац до двери) или просто скажет - nie pukaj do moich drzwi, то обижаться не следует. Ибо слово pukać на польском значит просто "стучать".