Какие польские слова кажутся смешными русским, а какие русские - полякам?

Польский, как известно, относится к западной группе славянских языков. То есть, русскому приходится двоюродным братом.
Как и в любых родственных языках в польском и русском немало похожих слов, что покажутся поляку или россиянину смешными.
Начнем с того, что сам по себе (jenzyk polski) Ёнзык Польски носителю русской речи кажется смешным - из-за особого шелестяще-свистящего произношения. Ощущение, что все поляки говорят что-то типа пше-пше-пше и бесконечно дразнятся.
Многие польские слова нам, русским, понятны без перевода. Например, Pies (пес-собака), torba (cумка), uśmiech (ушмехь - улыбка), woń (вунь - запах, вонь), bzik - причуда. Угадываем мы интуитивно и значение таких польских слов как czekoladka – шоколадная конфета или bustonosz (бюстонош - женский лифчик).
Впрочем, немало польских слов, что кажутся нам понятными и знакомыми, значат вообще другое. Так, jutro – это вовсе не утро, завтра. Pensija - это никакая не пенсия, а зарплата. Ну а lustro ничего общего со светильником на потолке не имеет - это зеркало по-польски. Польский dywan никак в комнату не поставишь, только положишь - ибо это ковер.
Ogród это не огород, а сад. Zakaz parkowania не означает, что тут предварительно заказывают место парковки, а то, что парковаться тут запрещено.
Когда же поляк указывает дорогу и говорить идти prosto, то кажется, он просто издевается. Но нет - prosto на польском языке значит «прямо»...
Если же поляк тебя попросит popukać do drzwi (попукац до двери) или просто скажет - nie pukaj do moich drzwi, то обижаться не следует. Ибо слово pukać на польском значит просто "стучать".
Когда поляки предложат прокатиться на самоходе (samochód) тоже не стоит ждаться, что сейчас предложат какой-то самокат. Samochód - на польском это легковой автомобиль.
Немало русскоговорящих смущает польское слово choinka - но это всего лишь украшенная новогодняя елка (хвоинка). А польский bałwan - снеговик. Sopel тоже вовсе не сопля, а сосулька.
Многих русских людей также часто пугает частое на польских улицах слово sklep. Нет, там никто не захоронен. Sklep на польском языке - это всего лишь обычный магазин. Просто слово "склеп" на древнеславянском когда-то значило лавку, подвал, склад. И вот так значения разъехались... Сам кладбищенский склеп поляки ныне зовут латинским словом krypta. Opowieści z krypty - байки из склепа.
В тех же польских магазинах, кстати, можно здорово запутаться при поиске картошки и моркови. И найти там где написано Owoce (овоце) - яблоки и апельсины. Ибо Owoce на польском языке - фрукты, а отнюдь не овощи (warzywa).
Иногда к полякам приходит и Biegunka. Нет, это не какая-то там спортивная бегунья. Это всего лишь диарея, что заставляет здорово побегать...
И да, говорить о польских девушках "полячки" не следует. Только "полька". Ибо palaczkа на польском языке - место для курения. Пани могут здорово обидеться когда их курилками назовут.
Если же поляк назвал девушку Uroda - то обижаться ни в коем случае не стоит. Uroda в польском значит диаметрально противоположное - "красота, красавица". Так вот значения разъехались слов тоже.
А еще маленькие польские дети постоянно ходят до какого-то там "жлобека" (Żłóbek). Не беспокойтесь, ни о каком маленьком жадном парне тут речи не идет. А всего лишь о яслях или младшей группе детсада.
В официальной речи поляков мы часто слышим и слово podstawa. Нет, в Польше чиновники друг друга постоянно не подставляют. Podstawa на польском "основание, основа".
***
В то же время многих поляков крайне пугает, что русские пьют из "чашки". Ибо на польском языке czaszka - череп...
Полякам не следует и предлагать, например, зажигать на танцполе. Ибо сие может вызвать недоумение. Ибо слово zarzygać по-польски - обливать рвотой, рвать.
Удивляются поляки и когда русские ни с того ни с сего говорят: Сейчас разберусь прямо здесь. Ибо в польском языке rozebrać się - полностью раздеться.
Не везет в Польше и барышням с чудесным русским именем Таня. Им лучше всего Татьянами зваться при встрече с поляками. Ибо tania на польском языке - "дешевая"...
В Польше неправильно поймут и русское слово сутки. Та как на польском sutki - женские соски.- Я проспал все сутки - услышав такое, любой поляк здорово задумается...
Зато только в Польше становится понятно значение такого слова как "быдло" - на польском это "скот" (bydlo).
Короче, поляки ездят в склепы на самоходах, с юных лет получают пенсии, глядятся утром в люстры. Гуляют в огородах, зимой отправляют детей к жлобику и лепить болванов, заставляют сбивать с крыш сопли. Дети польские, же возвращаясь домой, тихонько, пардон, пукают в двери. А тем временем на лугах в Польше привольно пасется быдло. :)
Источник:
АНТИФИШКИ
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Честно поразился большому количеству очень красивых и, при этом, спокойных баб. А вот мужики по большей части бабам не соответствуют - визгливые, нервные и мелочные.
Постер - psia krew!
Крипта, от древнегреческого крипти = тайник, от криптос = тайный.