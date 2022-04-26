Зелибобен и другие: новые слова реального времени

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В русском языке каждый год появляются новые слова, а уж 2022, похоже, станет чемпионом по неологизмам.
Кратко, ёмко и по существу. Встречаем неологизмы нашего времени!
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Друзья, может вы знаете какие-то еще новые слова на злобу дня? Поделитесь ими в комментариях!
Источник:
АНТИФИШКИ
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на сколько нас меньше стало? на миллион?
А *народ* сидит ржет над *звездами* и придумывает как подъе-бнуть другие страны.
По ходу ЕГЭ начал давать результаты...
А может такие посты и комменты делаются в соседних государствах? На Украине например или в НАТО... Уж им то точно радостно что нас все меньше.
дегенерация идет полным ходом ((((
В трубку жалобно мне не чулпань
Не собчачься со мной через боль
И кличковинг ты свой не врубай
Ты уйми свой завышенный дудь
Твоё галканье мне - это смех
Так что все, байденись и забудь
Про свой ургантовидный камбэк
(с) Иван "Арбалет Говорит" Кондаков