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Зелибобен и другие: новые слова реального времени

Зелибобен и другие: новые слова реального времени

Автор:
26 апреля 2022 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересно   неологизмы   политика   русский язык   смешно   
3591
17

В русском языке каждый год появляются новые слова, а уж 2022, похоже, станет чемпионом по неологизмам.

Кратко, ёмко и по существу. Встречаем неологизмы нашего времени!


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Друзья, может вы знаете какие-то еще новые слова на злобу дня? Поделитесь ими в комментариях!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   интересно   неологизмы   политика   русский язык   смешно   
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19  комментариев
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27k
Vazari Час назад
Если у тебя в лексиконе есть хоть одно из этих "слов", то ты, как минимум дегенерат.
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9k
*Сергей* 2 минуты назад
Пистец...
на сколько нас меньше стало? на миллион?
А *народ* сидит ржет над *звездами* и придумывает как подъе-бнуть другие страны.
По ходу ЕГЭ начал давать результаты...
А может такие посты и комменты делаются в соседних государствах? На Украине например или в НАТО... Уж им то точно радостно что нас все меньше.
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20k
иванов дмитрий Полчаса назад
юмор для 5-6 классов средней школы.
дегенерация идет полным ходом ((((
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72
Александр Кузнецов Полчаса назад
Санлайтить - уходить с рынка, но не уходить.
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5
Anzo Matrix Полчаса назад
Ты на мой телефонь не макронь
В трубку жалобно мне не чулпань
Не собчачься со мной через боль
И кличковинг ты свой не врубай

Ты уйми свой завышенный дудь
Твоё галканье мне - это смех
Так что все, байденись и забудь
Про свой ургантовидный камбэк

(с) Иван "Арбалет Говорит" Кондаков
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7k
Завтра всё изменится! 37 минут назад
Я понимаю, что кто-то думает, что это актуально и смешно. Но на деле такой бред.
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5k
kleyman 40 минут назад
Бред какой-то.
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6k
Горец Ю 40 минут назад
Черномырдить - весело объяснять грустные факты.
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2k
Andrey G 41 минуту назад
Перемога - слово, смысл которого не понятен уже лет так 8, а не 2 месяца.
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7k
Sergey 41 минуту назад
а как же чубайснуть ? - все развалить, наворовать и втихаря смыться (не посидев на дорожку)
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1k
lafonten 50 минут назад
Не зелебобен, а знатный побир...
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11k
Kostick Час назад
ещё "комодить". на словах обсирать буржуев, и рассказывать как всё хорошо, но бабло отвозить именно в страны нато.
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Из этой серии есть еще " ахеджакнуться", но это слово не 2022 года, ему уже несколько лет.
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