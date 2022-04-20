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Строительные решения, которые не решают проблемы, а создают их

Строительные решения, которые не решают проблемы, а создают их (31 фото)

Автор:
20 апреля 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   горе-мастера   забавно   неудачная задумка   ну вы даете!   смешно   строители   стройка   
5395
31
Иногда, глядя на работу строителей, хочется срочно вызвать бригаду хирургов, чтобы те, наконец, перешили руки этим бравым ребятам на правильное место!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   горе-мастера   забавно   неудачная задумка   ну вы даете!   смешно   строители   стройка   
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49  комментариев
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1k
SPWizard 3 часа назад
тут все правильно. на месте где лежат кирпичи скорее всего планируется какая то конструкция с креплением к полу. и чтоб не пробить сшитый полиэтилен, трубы пустили в обход этого места. а чтоб сантехники, которые тянули отопление не промахнулись, им и отметили место кирпичами
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−13
Александр Шевченко 42 минуты назад
Подача и обратка, так примерно выглядит компенсатор линейного расширения ( к линейного расширения полиэтилена в 11 раз выше стали), но может и оборудование какое-то будет стоять.
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35
nikad Александр Шевченко Полчаса назад
какой компенсатор в стяжке пола?
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14k
эмосурикат прямоползающий 59 минут назад
мне такой говнорабочий (у которого аж своя фирма по ремонтным услугам) сделал вывод друб под кран с внешней резьбой, а не внутренней, в итоге эксцентрики у всех на виду.
ПС заметил я только, когда плитку уже положили.
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45k
Олег Час назад
некоторые решения вполне продуманы, оправданы и работоспособны.
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10k
Александр Час назад
Всё тут ок, секция над бачком - съёмная. Для какого-нибудь клозета в старой хрущёвке - вообще единственный вариант, чтобы хозяин ростом 180+ коленками в дверь не упирался. У меня тоже бачок в стену утоплен примерно так же.
Тут скорее проблема, если сам бачок треснет - новый такой же ещё найти нужно. Идеальное решение - при покупке толчка сразу прикупить 1-2 бачка и положить их на балкон/в гараж/на дачу. Жрать не просят, а вот поди ж ты - уже один поменял.
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24k
SerGProS 2 часа назад
Нормуль!Все на месте. Там даже интернет кабель уместился. И провод заземления видно. И даже!Удлинитель с кнопочкой. Пятипроводная система ТN-S-C. Вот уложено не совсем аккуратно, на что электрик скажет: "А нефик туды лазИть"
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24k
SerGProS 2 часа назад
Фаза/ноль.Медь с медью. Замотано было черной изолентой .Че не нравится?
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24k
SerGProS 2 часа назад
Саморезики сделали "грамотно" - сверху, чтобы какулема не цеплялся. А то что все-таки зацепится это много лет пройдет, пока забьется. Твердая двойка с плюсом! 2+
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24k
SerGProS 2 часа назад
Перемычку заужают , чтобы вода лучше через батареянама шоль. А вот для чего вторая труба. Или забыли подачу/ обратку или так надо
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35
nikad ddp 15 минут назад
это твое экспертное мнение?
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24k
SerGProS 2 часа назад
Когда не продумали заранее расстояние до крана и водоразетки или сами трубы прилепили наобум к стене..Скорее всего это просто трубы. Такой филигранной "точности" иначе не добиться. Через какое-то время такое косое крепление с нагрузкой на латунные гайки даст трещину и ждите соседи дождя с потолка.
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24k
SerGProS 2 часа назад
Это сливы конденсата от кондиционеров. Вероятно водяной затвор где-то в стене, вероятно его нет вообще.Так что ,канализационный бактериальный черный дрищ не дремлет
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24k
SerGProS 2 часа назад
скорее всего к охладителям где майнят крипту
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2k
emporio_ss 3 часа назад
Ссылка coub.com
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3k
Andy 3 часа назад
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