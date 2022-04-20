Строительные решения, которые не решают проблемы, а создают их

Чем рискуют космонавты, отправляясь в космос

Как хорошо, что все это не у меня дома!

Инстаграм и реальность - это две большие разницы

Когда мастерство зашкаливает, а вот вкус - подводит

Когда лень - двигатель прогресса

Творческие достижения рукодельников, к которым возникает очень много вопросов