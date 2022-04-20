Строительные решения, которые не решают проблемы, а создают их

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Иногда, глядя на работу строителей, хочется срочно вызвать бригаду хирургов, чтобы те, наконец, перешили руки этим бравым ребятам на правильное место!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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ПС заметил я только, когда плитку уже положили.
Тут скорее проблема, если сам бачок треснет - новый такой же ещё найти нужно. Идеальное решение - при покупке толчка сразу прикупить 1-2 бачка и положить их на балкон/в гараж/на дачу. Жрать не просят, а вот поди ж ты - уже один поменял.
Что мешало сделать какой-нибудь встроенный шкаф с легко снимаемыми панелями и полным доступом к сантехоборудованию? Если уж так хочется на месте сэкономить.
Про эстетику не хочу спорить - с моей точки зрения решение на фото выглядит более, чем убого, но хозяин - барин.
Однако функционал и ремонтопригодность должны быть все же обеспечены в полном объеме и без плясок с отбиванием плитки и шаманства с последующим цементированием.
И таки да, именно так я и делаю и батареи и полотенцесушители. Ещё ни разу никто не жаловался что они холодные. А заужение на байпасе при закрытой батареи влияет на проходимость всего стояка.
А монтажник ставил на то, что было. Его руки вполне в норме.
Сделали водоразетки за километр от стены - получите кран за километр от стены.