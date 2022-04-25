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Не баяны, а дежавю: новая подборка каламбуров и лингвошуток

Не баяны, а дежавю: новая подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
25 апреля 2022 16:04
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Юмор   каламбуры   лингво   подборка   твиттер   шутки   язык   
4144
21

Как на ненецком будет "ты", а на английском "она", как правильно загонять "Жигули" в гараж, кого не любят в школе альпинистов и кое-что ещё.

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Источник:

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Метки: Мемы   Юмор   каламбуры   лингво   подборка   твиттер   шутки   язык   
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1  комментарий
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jonnyD Час назад
Смотрю я , а носителей то ненецкого языка гораздо больше тех 18 500 , о которых пишут ....
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Николай Дмитрич

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