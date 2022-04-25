Не баяны, а дежавю: новая подборка каламбуров и лингвошуток

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Как на ненецком будет "ты", а на английском "она", как правильно загонять "Жигули" в гараж, кого не любят в школе альпинистов и кое-что ещё.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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