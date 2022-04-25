"ХВ - ВВ": 15+ жизненных переписок обо всем на свете

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Читая эти сообщения, заранее не знаешь, чем все закончится. Это и подкупает, ведь в короткой истории - целый роман с открытым порой финалом.
Переписка в мессенджерах давно стала частью общения современных людей. В этом формате прекрасно всё, и мы полагаем, вы полностью согласны с этим мнением.
Знакомства - это всегда риск и элемент неожиданности.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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