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"ХВ - ВВ": 15+ жизненных переписок обо всем на свете

"ХВ - ВВ": 15+ жизненных переписок обо всем на свете

Автор:
25 апреля 2022 08:04
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   знакомства   картинки   отношения   переписки   скриншоты   смешно   соцсети   
5907
18

Читая эти сообщения, заранее не знаешь, чем все закончится. Это и подкупает, ведь в короткой истории - целый роман с открытым порой финалом.

Переписка в мессенджерах давно стала частью общения современных людей. В этом формате прекрасно всё, и мы полагаем, вы полностью согласны с этим мнением.


Знакомства - это всегда риск и элемент неожиданности.

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Источник:

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Метки: Приколы   Юмор   знакомства   картинки   отношения   переписки   скриншоты   смешно   соцсети   
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14  комментариев
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18k
homerchik Час назад
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U55R Полчаса назад
Комментарий к фото
Квартирант или собственник?
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12k
Марсианин Полчаса назад
Смотрю на время отправки сообщений, и грустно понимаю: пздж...
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60k
Андрей 39 минут назад
В последней переписке - всё правильно сделал.
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3k
CHYCMYMPUK 2 часа назад
Воистину летал - это прям от души
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828
Tabas_co 2 часа назад
Что такое "Сопусты"? Нужна разъяснительная бригада.
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25
dm.star2011 Tabas_co 49 минут назад

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Schreibikus

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