20+ эпичных случаев, когда ожидания не совпали с реальностью

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Иногда наши ожидания не совпадают с горькой реальностью - и так может случиться с каждым. Посмотрим на некоторые яркие примеры, когда люди с предвкушением ожидали чего-то, а получили не совсем то, что хотелось.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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