FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Юмор 14594 поста • 2875 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
20+ эпичных случаев, когда ожидания не совпали с реальностью

20+ эпичных случаев, когда ожидания не совпали с реальностью

Автор:
22 апреля 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Приколы   Юмор   люди   ожидание и реальность   ожидания и реальность   подборка   смешно   фото   
2336
30
Иногда наши ожидания не совпадают с горькой реальностью - и так может случиться с каждым. Посмотрим на некоторые яркие примеры, когда люди с предвкушением ожидали чего-то, а получили не совсем то, что хотелось.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Жизнь   Приколы   Юмор   люди   ожидание и реальность   ожидания и реальность   подборка   смешно   фото   
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Самка Хорька 2 часа назад
Всегда минус за посты, где в "ожидании" - профессиональный кулинарный шедевр из сложных дорогих ингредиентов, на который был потрачен не один ДЕНЬ и использован проф инструментарий и декор, а в "реальности" - кучка из маргарина, говна и воды, приготовленная за полчаса в алюминиевой кастрюле. Сравнивают тёплое с кислым. Другое дело, если заказали как на картинках слева, а кулинар привёз то, что привёз. Но, подозреваю, это не тот случай.
Кстати, именно такие "кулинары" задают профессионалам вопросы "А чё так дорого, за что такие деньги?! "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Артем Кощеев Полчаса назад
Автор тату, конечно, накосячил. Он что, не видит, что чёлка с другой стороны? В остальном норм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Booka1a 52 минуты назад
автор, запомни пожалуйста, Йода - старый морщинистый персонаж основных серий "Звездных войн", а мелкий няшный персонаж сериала "Мандалорец" - это Грогу.

слева Йода, справа Грогу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Бесят такие заголовки))). 20+ случаев... 10+ находок и тд. Авторы считать не умеют или что? Или запомнил цифры только до 20, а остальные забыл? ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SerGProS Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

42824



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Украинским артистам запретили появляться в России в ближайшие 50 лет
1
418
Украинским артистам запретили появляться в России в ближайшие 50 лет
"А я так хотел в Воронеж на лето!": украинские артисты комментируют 50-летний запрет на въезд в Россию
1
403
"А я так хотел в Воронеж на лето!": украинские артисты комментируют 50-летний запрет...
Набирающие популярность в сообществах
16 любопытных пасхалок, спрятанных в известных фильмах
0
11
16 любопытных пасхалок, спрятанных в известных фильмах
10 знаменитых мужчин, которые нарушили традиции и взяли фамилию своей жены
0
19
10 знаменитых мужчин, которые нарушили традиции и взяли фамилию своей жены
Тачка на водороде: будущее или реальность
Тачка на водороде: будущее или реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный отец
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Ватермарк#история#кино#Жизнь#аварии#автомир#автомобили#новости
#Юмор#животные#факты#мир#Россия#дтп#милота#Разное#дети#позитив
#интересно#в мире#люди#интересное#картинки#подборка#Приколы#фильм#комментарии#СССР
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров 20+ случаев, когда людей накрыли неприятности на ровном месте 20+ случаев, когда людей накрыли неприятности на ровном месте 20+ примеров, когда ожидания не совпали с реальностью 20+ примеров, когда ожидания не совпали с реальностью 30 нелепых фото, которые вызывают много вопросов и кучу догадок 30 нелепых фото, которые вызывают много вопросов и кучу догадок 20 случаев, когда ожидания "слегка" не совпали с реальностью 20 случаев, когда ожидания "слегка" не совпали с реальностью

На что жалуетесь?

Вернуться