20+ эпичных случаев, когда ожидания не совпали с реальностью

Иногда наши ожидания не совпадают с горькой реальностью - и так может случиться с каждым. Посмотрим на некоторые яркие примеры, когда люди с предвкушением ожидали чего-то, а получили не совсем то, что хотелось.

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Торт в стиле KFC - фото из сети и реальность 0 Источник:

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Цветок оказался на самом "подходящем" месте 0 Источник:

Главное, чтобы ребёнок теперь не испугался 0 Источник:

Когда хотел сделать прикольный тортик, но получилось то, что получилось 0 Источник:

Вот почему не стоить верить всему подряд 0 Источник:

Кофта слегка села после стирки 0 Источник:

Вот так всегда - под красивой упаковкой прячут самые маленькие клубнички 0 Источник:

Малыш Йода уже не тот 0 Источник:

"Заказали шапочку для нашей собаки. Пришло нечто другое". 0 Источник:

История с тортиками из интернета 0 Источник:

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"Что я попросила, и что я получила в итоге" 0

"Когда решила приготовить дочери блинчики в виде Пеппы.." 0 Источник:

Когда пытаешься сделать классную фотку на солнце: ожидание и реальность 0 Источник:

Мэтта Деймона неудачно скопировали 0 Источник:

Снеговичок поехал.. 0 Источник:

Кто-то хотел тортик, а получилась какая-то жуткая мумия 0 Источник:

Анджелина, прости нас 0 Источник:

Просто 100-процентное попадание 0 Источник:

Какую фигурку мы заказали на торт, и какая пришла 0 Источник:

Размерчик не угадали 0 Источник:

Романтическая фотосессия: ожидания и реальность 0 Источник:

Одежда из онлайн-магазинов - это как лотерея 0 Источник:

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А сколько было предвкушения.. 0 Источник:

"Решила испечь печенье в формочке, но что-то пошло не так" 0 Источник:

На фото в сети, и в реальности 0 Источник: