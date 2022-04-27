"У женщин после 40-ка появляется новая хромосома": 15+ людей с альтернативным мышлением, не поддающимся логике

Раньше только мама знала, что ее чадо "со странностями", а теперь - весь мир.
Мир полон странных людей, чье мышление и поступки не перестают удивлять. В этой подборке тупой и еще тупее соревнуются с любителями экспериментов. Одни других лучше, честное слово!
Кажется, кое-кто надеялся на полную кастрацию?
А этим уже ничем не помочь
Что будет, если съешь фруктовый лед за пару секунд
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Вопрос один: зачем?
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АНТИФИШКИ
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