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"У женщин после 40-ка появляется новая хромосома": 15+ людей с альтернативным мышлением, не поддающимся логике

"У женщин после 40-ка появляется новая хромосома": 15+ людей с альтернативным мышлением, не поддающимся логике

Автор:
27 апреля 2022 08:01
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   видео   комментарии   скриншоты   смешно   тупые   фото   я у мамы дурачок   
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Раньше только мама знала, что ее чадо "со странностями", а теперь - весь мир.

Мир полон странных людей, чье мышление и поступки не перестают удивлять. В этой подборке тупой и еще тупее соревнуются с любителями экспериментов. Одни других лучше, честное слово!



А этим уже ничем не помочь


Источник:

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Метки: Приколы   Юмор   видео   комментарии   скриншоты   смешно   тупые   фото   я у мамы дурачок   
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3  комментария
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18k
homerchik 53 минуты назад
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zloykoyot Полчаса назад
Вот чего смешного? Тётка же чётко сказала - новая хромосома, а не лишняя. Благодаря новой хромосоме молоденькие дурочки становятся старыми дурами.
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2k
Radugananebe Час назад
А все потому, что интернет появился. А раньше о том, что ты дурак, знали только родственники и друзья.
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