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Сообщество Антикварное оружие 15 постов • 53 подписчика подписаться
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Изогнуты с одной целью: 20 зигзагов металла для убийства

Изогнуты с одной целью: 20 зигзагов металла для убийства

Автор:
04 мая 2022 18:39
Сообщество : Антикварное оружие
Метки: Африка   Оружие   изгиб   изогнуто   красота   метательное   ножи   
3827
22

Оно невероятное - изогнутое, с выступами, заворотами и странными изгибами. На первый взгляд даже что-то несуразное, однако весьма популярное в некоторых регионах оружие.

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Источник:

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Метки: Африка   Оружие   изгиб   изогнуто   красота   метательное   ножи   
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26  комментариев
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20k
Седой Бегемот 7 часов назад
Ну некоторые ножи нам очень знакомы.
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8k
ďim_13 2 часа назад
Чейто у половины «ножей» присутствуют хер с яйцами. Сдается мне, что это больше ритуальные штуки, нежели боевые...
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14k
Broser 3 часа назад
Единственное, что может пригодиться в хозяйстве. Остальное понты диких вождей.
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1k
Василич 3 часа назад
Лучше всего привычный консервный ножик
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8k
dr.limon 4 часа назад
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2k
Александр 4 часа назад
А как же один самых известных вариантов.
Второе-третье явно заимствовано от оригиналов выше.
И максимально изогнуто в круг, как максима.
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632
Семен 4 часа назад
Как сделать метательный нож:
1. Берем железяку произвольной формы
2. Затачиваем со всех сторон
3. Метаем. Как-нибудь да воткнется
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10k
? ? ? 4 часа назад
мда..
тут главное - себе таким, невзначай, ничего не отмахнуть
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2k
vasilykopkov 4 часа назад
Было у меня пара подобных изделий.
Вид конечно угрожающий, но качество отвратительное.
Это даже не сталь, а просто железо, гнётся руками.
В основном, они конечно, выполняли ритуальную функцию - устрашение врагов и подчинённых, ну и конечно - ковали (и продолжают ковать) для туристов.
Реально функциональное оружие африканцев - это копья и достаточно простые кинжалы, впрочем из той же стали марки ХРЖ (х**вое ржавое железо)
А также в южном Судане - мечи, каскара, такуба - эти качеством чуть получше...
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1k
alex 4 часа назад
просто это африканские криворукие кузнецы
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20k
Егор 5 часов назад
А потом придумали складывать:
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34k
Mamin Sibiriak 5 часов назад
Вот ножи



А в посте какие-то странные железки.
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14
Семён Загладько 5 часов назад
те которые африканские - метательные. штукенция делалась из железа и весила прилично. задача - одним из отростков зацепиться за щит и пролететь дальше, обогнув защиту. или зацепиться за щит 2-3 штуки и просто мешать. делалась индивидуально по велению закзчика и в африке стоила неприлично дохера.
индийское и прочее - просто изыски военной мысли. Зульфакар... "Бороздчатый" вроде как переводится. мечь брата пророка Магомета. похоже, и у него, и у Скорпиона основная задача - нанесение максимально кровавых ран по типу фламберга и иже с ними
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16k
Booka1a 5 часов назад
мне чет кажется, что негры слегка переборщили...
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6k
RIZ deadening 5 часов назад
Выглядят устрашающе, но требуют очень большого навыка в использовании , нетехнологичны, а вследствие - это очень дорогие мечи и сложно развернуть массовое изготовление.
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49
Витаминка 6 часов назад
Я, конечно, не специалист. Но... мне одной кажется, что такими "ножичками", в реальном сражении гораздо больше шансов порезаться самому, чем нанести повреждения противнику?
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1k
Linusya 6 часов назад
автор ещё бы краткое описание и цены не было бы посту
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61k
Опиум для народа 6 часов назад
Такое ощущение что тупо вылили на землю лужу металла, что получилось - заточили...
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