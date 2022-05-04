Изогнуты с одной целью: 20 зигзагов металла для убийства

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Оно невероятное - изогнутое, с выступами, заворотами и странными изгибами. На первый взгляд даже что-то несуразное, однако весьма популярное в некоторых регионах оружие.
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Индийский серповидный кинжал, конец 18 - начало 19 века, с гранеными стальными креплениями и слоновьими рукоятками
Источник:
АНТИФИШКИ
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Второе-третье явно заимствовано от оригиналов выше.
И максимально изогнуто в круг, как максима.
1. Берем железяку произвольной формы
2. Затачиваем со всех сторон
3. Метаем. Как-нибудь да воткнется
тут главное - себе таким, невзначай, ничего не отмахнуть
Вид конечно угрожающий, но качество отвратительное.
Это даже не сталь, а просто железо, гнётся руками.
В основном, они конечно, выполняли ритуальную функцию - устрашение врагов и подчинённых, ну и конечно - ковали (и продолжают ковать) для туристов.
Реально функциональное оружие африканцев - это копья и достаточно простые кинжалы, впрочем из той же стали марки ХРЖ (х**вое ржавое железо)
А также в южном Судане - мечи, каскара, такуба - эти качеством чуть получше...
А в посте какие-то странные железки.
индийское и прочее - просто изыски военной мысли. Зульфакар... "Бороздчатый" вроде как переводится. мечь брата пророка Магомета. похоже, и у него, и у Скорпиона основная задача - нанесение максимально кровавых ран по типу фламберга и иже с ними