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Грабитель приставил нож к спине кассира, но ситуация вышла из-под контроля

Грабитель приставил нож к спине кассира, но ситуация вышла из-под контроля (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 14:18
Сообщество : Жизнь
Метки: бразилия   деньги   кассир   магазин   нож   оружие   пистолет   преступление   
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На видео можно заметить, как мужчина вынул из брюк нож и, угрожая им, заставил женщину-кассира отдать ему деньги из кассы.

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Метки: бразилия   деньги   кассир   магазин   нож   оружие   пистолет   преступление   
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14  комментариев
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60k
HundeBeißer2 52 минуты назад
К сведению автора;
Вор _ это когда тихо спистил и ушел!
С ножом - это грабитель!
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−16
Убивец Полчаса назад
Потому там есть шансы защититься
В России нет
И на 100000 населения в России убийств больше
Кстати я ношу и нож и пистолет. В тюрьме был. Деньги имеем. Вот захочу тебя запороть и запорю. А ты ничего сделать не сможешь. Только просить и плакать
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270
im240 Убивец 19 минут назад
забавный ты типок
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2k
Sanar Убивец 5 минут назад
У меня есть один знакомый такой же как и ты, тоже п.и.з.д.а.б.о.л.
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−16
Убивец Полчаса назад
В Бразилии свободное ношение. Мог быть и обычный прохожий.
Просто русским не так обидно перевод читать. Им то оружие не можно и обороны запрещается
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23k
parallax Убивец Полчаса назад
"В Бразилии свободное ношение. "

Вот потому там и ежедневная стрельба, и грабежи с трупами.
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12k
Юрий Убивец 4 минуты назад
Расскажи про обиду немцев, англичан, ну и многих других....
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14k
Алексей Маков Час назад
Задолбали вы своей чернухой!
Я сюда развлекаться захожу, а не вот это ваше всё!..

Вперёд в "Вестник криминала", а не на развлекательный сайт!
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34k
Нанук Паналык Алексей Маков 56 минут назад
Даешь котиков! Много!
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25
Дон Де-Пупре Алексей Маков 44 минуты назад
Где чернуха? Хэппи энд же!
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670
The mask Алексей Маков Полчаса назад
Тебе, бро!
Тебе, бро!
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14k
Алексей Маков Дон Де-Пупре 21 минуту назад
Я о постах этого ТС в целом. Этот-то - да, но остальное - "продавщица озверела из-за музыки", "разгромили шведский город", женщина чуть не упала с 7 этажа", "подростки скинули горящую бутылку на девушку", "двое пьяных мужчин угнали Ниву и разбились на ней", "напала на девочку-подростка" и так до бесконечности! Уже видеть не могу это дно!..


А вообще, ник подходящий - так и представляю себе злобную бабульку-маразматичку, которой детские качели слишком громко скрипят, все наркоманы и путаны, а главное - как Аннушка - "где бы ни находилась или ни появлялась она – тотчас же в этом месте начинался скандал, и кроме того, что она носила прозвище «Чума»..."
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