Грабитель приставил нож к спине кассира, но ситуация вышла из-под контроля

На видео можно заметить, как мужчина вынул из брюк нож и, угрожая им, заставил женщину-кассира отдать ему деньги из кассы.
Однако бандит не учёл, что у одного из других покупателей оказался при себе пистолет. А увидев это – бросил деньги и нож.
В комментариях к видео написано, что эта ситуация произошла в Бразилии, а человек с пистолетом – это полицейский в штатском, по счастливой случайности оказавшийся на месте преступления.
Комментаторы поглумились над неудачливым грабителем и похвалили оперативно сработавшего полицейского.
Комментаторы поглумились над неудачливым грабителем и похвалили оперативно сработавшего полицейского.
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Вор _ это когда тихо спистил и ушел!
С ножом - это грабитель!
В России нет
И на 100000 населения в России убийств больше
Кстати я ношу и нож и пистолет. В тюрьме был. Деньги имеем. Вот захочу тебя запороть и запорю. А ты ничего сделать не сможешь. Только просить и плакать
Просто русским не так обидно перевод читать. Им то оружие не можно и обороны запрещается
Вот потому там и ежедневная стрельба, и грабежи с трупами.
Вперёд в "Вестник криминала", а не на развлекательный сайт!
А вообще, ник подходящий - так и представляю себе злобную бабульку-маразматичку, которой детские качели слишком громко скрипят, все наркоманы и путаны, а главное - как Аннушка - "где бы ни находилась или ни появлялась она – тотчас же в этом месте начинался скандал, и кроме того, что она носила прозвище «Чума»..."