Грабитель приставил нож к спине кассира, но ситуация вышла из-под контроля

В комментариях к видео написано, что эта ситуация произошла в Бразилии, а человек с пистолетом – это полицейский в штатском, по счастливой случайности оказавшийся на месте преступления.



Комментаторы поглумились над неудачливым грабителем и похвалили оперативно сработавшего полицейского.