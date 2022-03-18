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Бутчер был бы рад бутчеру: 20 необычных и крутых старинных ножей мясника

Бутчер был бы рад бутчеру: 20 необычных и крутых старинных ножей мясника (20 фото)

Автор:
18 марта 2022 17:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   антиквариат   интересное   красота   мясник   ножи   
1451
20

Мяско режете? А чем? наверняка приобрели нечто вам подходящее. А вот вам кучка старинных ножей мясника - необычных и невероятно, на мой взгляд, красивых.

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Нож мясника (Butcher knife) или Бутчер (жарг., от англ. butcher – мясник) – наиболее вероятно, любой нож мясника, так как сложно произвести однозначную классификацию.

С одной стороны ножом мясника можно назвать любой нож для мяса.

Источник:

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Метки: Исторические факты   антиквариат   интересное   красота   мясник   ножи   
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6  комментариев
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633
Шурман 2 часа назад
Всегда мечтал , вот только не тех которые есть в обычной продаже а именно изготовленный из хороший стали и очень хорошо заточенный .
Что то типа такого
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alexis 9 минут назад
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959
perekrestok 55 минут назад
Красивые! Но тушу коровы таким не разделать, для это нужен инструмент побольше. А что поменьше очень к месту. Сам пользуюсь современными серийными изделиями, конечно не такими красивыми. Кстати очень удобно резать страсбургский пирог - из-за широко лезвия ломтики получаются очень ровными.
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