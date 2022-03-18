Бутчер был бы рад бутчеру: 20 необычных и крутых старинных ножей мясника

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Мяско режете? А чем? наверняка приобрели нечто вам подходящее. А вот вам кучка старинных ножей мясника - необычных и невероятно, на мой взгляд, красивых.
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Нож мясника (Butcher knife) или Бутчер (жарг., от англ. butcher – мясник) – наиболее вероятно, любой нож мясника, так как сложно произвести однозначную классификацию.
С одной стороны ножом мясника можно назвать любой нож для мяса.
Часто ножом мясника называют универсальный инструмент, объединяющий в себе одновременно топор и разделочный нож — мясницкий топорик или крупный нож для рубки мяса. Чаще всего такие ножи представляют собой штучный заказ
Узнать такой нож довольно легко — он имеет длинный массивный клинок с плавным изгибом в передней части.
Источник:
АНТИФИШКИ
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