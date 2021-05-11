35 главных рек Африки

Учитывая общую засушливость материка, реки Африки играют огромную роль для местных жителей. Не удивительно, что их бассейн и берега в большинстве своём густо заселены. Земледелие лучше всего развито в дельтах, а рыболовство – не просто важное занятие, а необходимое условие их выживания. В вопросах измерения протяжённости рек у исследователей не всегда сходятся данные. Первоочередные причины – труднодоступность, изгибы и высыхание русла.
Среди водных артерий африканского материка особняком стоит Нил – самая протяжённая из рек. Туризм, связанный с реками – это возможность увидеть Африку во всём её великолепии. Живописные зелёные уголки, животные, спешащие на водопой, природные достопримечательности – всё это доступно путешественникам в районе Конго, Окаванго, Джуббы, Мары и прочих рек.
Нил
Самая длинная река Африки. Территориально принадлежит Египту, Уганде, Судану и Южному Судану. С Нилом связано много легенд и споров. Один из них касается местонахождения истока реки. Прибрежная зона густо заселена, особенно это относится к Египту, где 97% населения страны живёт поблизости от Нила. Любая сфера жизни местных связана с рекой. Есть уникальные виды фауны и флоры, например, нильский окунь, достигающий 140 кг.
Длина реки – 6852 км.
Конго
Протекает в Центральной Африке. Существуют и другие названия: Заир, Луалаба. Имеется единая разветвлённая сеть судоходных путей. На реке располагается множество городов, в том числе Киншаса – столица ДР Конго. Достопримечательности: водопады Стэнли в семь ступеней и водопады Ливингстона, образующие каскад. Озёра Танганьика и Киву входят в водную систему Конго.
Длина реки – 4374 км.
Нигер
Исток находится в Гвинее, считается священным у туземцев. Протекает в общей сложности по территории 5 стран и несёт свои воды в Гвинейский залив. Русло напоминает по своей форме бумеранг. Есть порты, но судоходство возможно лишь на некоторых участках. В районе Нигера основано 3 национальных парка и особая охраняемая зона – управление бассейном реки.
Длина реки – 4180 км.
Замбези
Река в южной части чёрного континента. Берёт начало в болотах Замбии и перед впадением в Индийский океан преодолевает ещё пять стран. Водоём важен для сельского хозяйства. В прибрежных территориях водятся популяции многих видов животных: зебры, жирафы, крокодилы. В Замбези водится акула-бык, также называемая тупорылой. Главная достопримечательность – водопад Виктория.
Длина реки – 2574 км.
Убанги
Является притоком Конго, протекает в центральной Африке. Используется для переправ, так как сезон дождей, полностью размывает многие дороги в регионе. На реке стоят крупные города, вроде Банги, и мелкие селения. Район М’Баики считается основным для проживания пигмеев. Основные достопримечательности: водопад Элефан, пороги Азанде, заповедник Земонго.
Длина реки – 2272 км.
Оранжевая
Относится к территории сразу трёх стран: Лесото, Намибии и ЮАР. Названа в честь голландского принца Вильгельма и династии Оранских, к которой он принадлежал. Впадает в Атлантический океан. Солоноватая вода из него периодически попадает в русло реки. Мелководье не позволяет использовать суда для перемещения. Бассейн по большей части покрыт пустыней.
Длина реки – 2200 км.
Касаи
Второй по величине приток Конго. Относится к центральной части континента. Часть русла проходит прямо по границе ДР Конго и Анголы. Вокруг берегов густые джунгли. Питание смешанное, дождевое и подземное. Частично судоходна, ведётся непрерывный рыбный промысел. В бассейне Касаи на протяжении десятилетий добывают алмазы. Энергией шахты и прииски обеспечивают 3 ГЭС.
Длина реки – 2153 км.
Голубой Нил
Принадлежит в территории Судана и Эфиопии. Возникает из озера Тана. Чуть меньше трети реки используется для транспортировок людей и грузов. Часть Голубого Нила в Эфиопии считается священной. Объёмы воды очень зависят от сезона дождей. У столицы Судана сливается с Белым Нилом. Идёт строительство ГЭС Хидасэ. Она должна решить многие проблемы региона.
Длина реки – 1783 км.
Лимпопо
Начинается у горной цепи в ЮАР, и через Ботсвану, Зимбабве и Мозамбик бежит к Индийскому океану. Очень извилистая, по брегам разные рельефы от пустыни и саванны до возвышенностей. Частично судоходна, в верхнем секторе может пересыхать. У устья много рыбы и моллюсков, в том числе трески и устриц. Поблизости от Лимпопо основан национальный парк Крюгера.
Длина реки – 1750 км.
Сенегал
Берёт начало в Мали, протекает по границе между Мавританией и Сенегалом. После наводнений остаётся ил, повышающий плодородность почвы. Поскольку реку активно используют, появляются экологические проблемы. Страны объединились для их решения. Создано несколько особо охраняемых зон: орнитологический резерват Джудж, заповедник Чат-Т-Бул, национальный парк Диавалинг.
Длина реки – 1610 км.
Окаванго
Зарождается в Ангольских горах и далее несёт свои воды в Намибию и Ботсвану. Одна из достопримечательностей – порожистые водопады Попа. Окаванго не впадает никуда, она петляет в дельте и растворяется в болотах на окраине Калахари. Есть особо живописные участки с акациями, кувшинками и зарослями тростника. Берег не заселён, предприятий нет, поэтому вода осталась чистой.
Длина реки – 1600 км.
Вольта
Ганская река, впадающая в Гвинейский залив. Появилась в месте слияния Чёрной и Белой Вольты. Питание дождевое, уровень воды меняется в течение года. С июля по октябрь сильно разливается. Благодаря строительству ГЭС Акосомбо, образовалось одноименное водохранилище. Есть несколько портов. Однако судоходство ограниченное, не все корабли и лодки могут здесь пройти.
Длина реки – 1600 км.
Ломами
Относится к территории ДР Конго. Почти по всем руслу встречаются пороги и водопады. Сезон дождей – с сентября по апрель. Уровень воды поднимается, случаются затопления долины. В окрестностях Ломами водятся обезьяны и растёт цветущее растение, названные в честь реки. Для перемещения ниже по течению используются лодки. Деревья доходят на некоторых участках берега прямо до воды.
Длина реки – 1500 км.
Бенуэ
Находится в совместном пользовании Камеруна и Нигерии. Является одним из самых крупных притоков Нигера. Берега и дельта густо населены, земли плодородны и активно возделываются. Частично судоходна, сезон дождей увеличивает территорию, доступную для кораблей. Разлив Бенуэ в 2012 году привёл к появлению в округе огромного количества ядовитых змей.
Длина реки – 1400 км.
Вааль
Находится в ЮАР, самый крупный приток Оранжевой. На реке сооружены водохранилища, чтобы люди не зависели от сезона. Река полезна при сельском хозяйстве и при добыче ископаемых. В городе Денисвилл открыт популярный и современный водный центр. Здесь можно взять уроки подводного плавания и не только. Одно из развлечений туристов – катание на яхтах.
Длина реки – 1250 км.
Кунене
Протекает на юго-западе континента. При впадении в Атлантический океан образует несколько заливов и расходится на широкие рукава. Пересекает Намиб, при этом не пересыхая. Иногда разливается, также на уровень воды влияет наличие дамб и плотин. В дельте Кунене есть туристический центр, исторический музей и заповедные зоны. Главная достопримечательность водопад Руакана.
Длина реки – 1207 км.
Аваш
Река в Эфиопии. Впадает в озеро Аббе, а в период засухи не доходит до него. В верховье основан одноименный национальный парк. Здесь можно понаблюдать за популяциями антилоп и газелей. Долина Аваш входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь проводились многочисленные раскопки. Были найдены свидетельства эволюции человека и останки женской особи австралопитека.
Длина реки – 1200 км.
Драа
Самая длинная река Марокко, протекающая по границе с Алжиром. Со временем у Драа изменился исток. Сейчас она стартует от водохранилища. Прибрежная зона заселена, 23 деревни и всего 2 города. В округе есть наскальные изображения и каменные фигурки. Возраст самого раннего произведения искусства, найденного здесь – более 300 тысяч лет.
Длина реки – 1150 км.
Гамбия
Относится к западным землям Африки. Перед впадением в Атлантический океан сильно расширяется. На реке стоит город Банжул. По берегам встречаются разные виды птиц, крокодилы, гиппопотамы, гиббоны. Рельеф и типы растительности у русла сменяют друг друга. Мангровые леса переходят в крутые утёсы, а потом начинаются густые заросли на равнинах.
Длина реки – 1130 км.
Уэле
Принадлежит к территории ДР Конго. Вверх по течению именуется Кибалу. Берёт начало в Синих горах. Является притоком Убанги, при впадении в неё сливается с Мбому. Сезон дождей длится с марта по октябрь. Частично водоём загрязнён и выглядит красноватым из-за повышенного содержания оксида железа. Достопримечательность рядом – озеро Альберт.
Длина реки – 1130 км.
Бандама
Самая длинная река Кот-д’Ивуара. В 70-х годах на ней построили ГЭС, до сих пор обеспечивающую регион электроэнергией. Тогда же из-за плотины образовалось озеро Коссу. Пороги и низкий уровень воды ограничили судоходство достаточно небольшим участком. Самый крупный город вблизи реки – Ямусукро – столица страны. Вдоль русла проводится ежегодное ралли.
Длина реки – 1050 км.
Кванза
Ангольская река, впадающая в Атлантический океан. Частично судоходна с ограничениями для крупных лодок. Нижний сектор долины используется для земледелия, в том числе, для выращивания сахарного тростника. На реке построена самая большая в стране ГЭС Капанда. В Кванзе обитает порядка 50 видов рыб. Рыбалка популярна и у местных, и у приезжих. Достопримечательность – церковь Леди Виктории.
Длина реки – 965 км.
Оти
Протекает в западной Африке на территории 4 стран. Впадает в водохранилище Вольта. Есть крупные притоки, вроде Дудодо и Уке. Поймы используются местными жителями для выпаса скота, когда наступает засуха. В сезон дождей прибрежный лес частично уходит под воду. Имеются охотничьи угодья и места для посевов. Протекает через 2 национальных парка: Пенджари и Оти-Керан.
Длина реки – 900 км.
Квандо
Её можно найти на юго-западе Африки. Принадлежит 4 странам, исток находится в Анголе. Является правым притоком Замбези. В течение года интенсивность течения ощутимо меняется. Некоторые участки вокруг русла заболочены. Протекает или граничит с 6 национальными парками. Заповедные и охраняемые зоны призваны восстановить популяции разных видов животных, пострадавших в прошлом от браконьеров.
Длина реки – 800 км.
Луангва
Относится к Замбии и Мозамбику. На протяжении года меняется сила потока, так как питание дождевое, а климат засушливый. В нижнем течении плотность населения высокая. Основной промысел у местных жителей – рыбалка. Улов внушительный даже без специальных приспособлений и средств. Образованы охотничьи резерваты и национальные парк Южная Луангва и Северная Луангва.
Длина реки – 770 км.
Омо
Эфиопская река, впадающая в озеро Рудольф. В горах значительно уже, чем на равнине. Практически по всей длине встречаются пороги. В полноводный период используется для сплавов. Строительство каскада ГЭС должно решить вопрос с обеспечением столицы электроэнергией. Главная достопримечательность – исторический памятник Омо-Кибиш. Здесь найдены останки самых древних людей.
Длина реки – 760 км.
Джа
Река Камеруна, один из крупных притоков Конго. Судоходна, но пройти могут преимущественно маломерные суда. В дельте находится заповедник Джа Фаунал. С 1987 года он включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его цель – сохранность тропических лесов региона. Также около реки основан национальный парк Нки. Браконьеры повадились сюда за слоновой костью.
Длина реки – 720 км.
Фиш
Река в Намибии. Протекает через самые засушливые территории страны, поэтому часть года обмеливает или вовсе пересыхает. Имеется водохранилище, образованное благодаря постройке плотины. Этот резервуар пресной воды – спасение для региона в особо суровые периоды. На берегах основаны города, хотя жителей в них немного. Достопримечательности: одноименный каньон и курорт Ай-Айс.
Длина реки – 650 км.
Куйсеб
Река Намибии, протекающая через пустыню. Может полностью пересыхать в течение года. После обильных дождей вновь наполняется водой. Несмотря на такое непостоянство, важна для сверх засушливого региона. Является границей двух рельефных зон. С одной стороны лежат насыщенно красные песчаные дюны, с другой – пустоши, покрытые преимущественно светлым песком.
Длина реки – 560 км.
Умм-эр-Рбия
Протекает по территории Марокко. Впадает в Атлантический океан. Поток неоднороден, в горах более бурный и стремительный. Летом мелеет, обнажая участки дна. Активно используется для сельскохозяйственной деятельности. Шесть плотин регулируют водосток и уровень воды от сезона к сезону. Основная подпитка идёт от дождей и таяния горных снегов.
Длина реки – 556 км.
Тугела
Зарождается в Драконовых горах в ЮАР. Многочисленные притоки расширили бассейн. Впадает в Индийский океан. Занятия местных жителей – сельское хозяйство и лесоводство. Среди ихтиофауны встречаются эндемики. Главная достопримечательность – одноименный водопад, который является самым высоким в Африке. Тугела была границей между землями фермеров и царством зулусов.
Длина реки – 502 км.
Джубба
Исток находится на границе с Эфиопией, а основная часть русла – в Сомали. Впадает в Индийский океан. Река служит важной водной артерией. Используется для орошения плодородных полей. На её берегах много растительности из-за повышенной влажности и выпадения большого количества осадков. На водопой у берега собираются гиены, газели, жирафы, бегемоты.
Длина реки – 497 км.
Руаха
Река Танзании. Есть проблемы с пересыханием, так что несколько крупных фондов защиты дикой природы занимаются этим вопросом. В верховье основан одноименный национальный парк. В низовьях функционирует охотничий резерват. Разнообразный животный и растительный мир, птиц порядка 400 видов. Богатый потенциал для рыболовства, реализованный частично. Бассейн реки плотно заселён.
Длина реки – 480 км.
Мара
Протекает в Кении и Танзании. Впадает в озеро Виктория. В окрестностях реки организован заповедник Масаи-Мара. Копытные, обитающие в нём, прокладывают свои миграционные пути через Мару. Для части из них этот маршрут оказывается смертельным, так как на берегах много крокодилов. Чуть дальше простирается территория заповедника Икоронго. Здесь русло делает несколько поворотов.
Длина реки – 395 км.
Салум
Относится к территории Сенегала. Впадает в Атлантический океан. В некоторых участках очень извилиста. Многочисленные повороты русла на небольшой площади создают причудливые природные пейзажи. Особенно живописные участки берега заросли мангровыми лесами. В дельте Салум образован одноименный национальный парк. С 1981 года – биосферный заповедник, охраняемый ЮНЕСКО.
Длина реки – 250 км.
Источник:
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