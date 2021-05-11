35 главных рек Африки

Среди водных артерий африканского материка особняком стоит Нил – самая протяжённая из рек. Туризм, связанный с реками – это возможность увидеть Африку во всём её великолепии. Живописные зелёные уголки, животные, спешащие на водопой, природные достопримечательности – всё это доступно путешественникам в районе Конго, Окаванго, Джуббы, Мары и прочих рек.

Нил

Самая длинная река Африки. Территориально принадлежит Египту, Уганде, Судану и Южному Судану. С Нилом связано много легенд и споров. Один из них касается местонахождения истока реки. Прибрежная зона густо заселена, особенно это относится к Египту, где 97% населения страны живёт поблизости от Нила. Любая сфера жизни местных связана с рекой. Есть уникальные виды фауны и флоры, например, нильский окунь, достигающий 140 кг.

Длина реки – 6852 км.