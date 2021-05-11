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35 главных рек Африки

35 главных рек Африки (36 фото)

Автор:
11 мая 2021 10:34
Сообщество : Путешествия
Метки: африка   красота   природа   река   реки Африки   фото   
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Учитывая общую засушливость материка, реки Африки играют огромную роль для местных жителей. Не удивительно, что их бассейн и берега в большинстве своём густо заселены. Земледелие лучше всего развито в дельтах, а рыболовство – не просто важное занятие, а необходимое условие их выживания. В вопросах измерения протяжённости рек у исследователей не всегда сходятся данные. Первоочередные причины – труднодоступность, изгибы и высыхание русла.

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Метки: африка   красота   природа   река   реки Африки   фото   
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