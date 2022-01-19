Убийственная красота: 20 шикарных, вовремя сделанных, огненных снимков

Война и все это оружие, несомненно, страшное дело. Однако и красивое своей особенной, дикой яростью, даже когда понимаешь, что эта прелесть калечит и убивает...
Выстрел — явление, происходящее при стрельбе, например, из огнестрельного и другого оружия
Событие выстрела можно условно разделить на две стадии — движение снаряда в канале ствола артиллерийского орудия и комплекс явлений, происходящих после вылета снаряда из ствола.
После вылета снаряда сильно нагретые пороховые газы начинают сверхкритически истекать через дуло орудия
Именно этим объясняется красноватая вспышка (соответствующая температуре газов около 3000° градусов Цельсия) после выстрела и акустическая ударная волна
Полное распределение энергии при выстреле варьирует в зависимости от типа орудия, метательного заряда и снаряда, но в целом картина выглядит приблизительно так:
- 20—40 % уходит в кинетическую энергию снаряда
- 15—25 % уходит на нагрев снаряда и ствола путём взаимного трения
- 5 % уходит на механическую энергию отката орудия
- прочее (иной раз до 60 %) — диссипация в атмосферу
(из Учебника сержанта ракетных войск и артиллерии (для начальников вычислительных команд)
Источник:
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