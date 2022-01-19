FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2124 поста • 776 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Убийственная красота: 20 шикарных, вовремя сделанных, огненных снимков

Убийственная красота: 20 шикарных, вовремя сделанных, огненных снимков (21 фото)

Автор:
19 января 2022 15:08
Сообщество : Военное
Метки: взрыв   военное   выстрел   красота   огонь   оружие   фото   ярость   
735
21

Война и все это оружие, несомненно, страшное дело. Однако и красивое своей особенной, дикой яростью, даже когда понимаешь, что эта прелесть калечит и убивает...

×
×

Событие выстрела можно условно разделить на две стадии — движение снаряда в канале ствола артиллерийского орудия и комплекс явлений, происходящих после вылета снаряда из ствола.

Полное распределение энергии при выстреле варьирует в зависимости от типа орудия, метательного заряда и снаряда, но в целом картина выглядит приблизительно так:

  • 20—40 % уходит в кинетическую энергию снаряда
  • 15—25 % уходит на нагрев снаряда и ствола путём взаимного трения
  • 5 % уходит на механическую энергию отката орудия
  • прочее (иной раз до 60 %) — диссипация в атмосферу

    (из Учебника сержанта ракетных войск и артиллерии (для начальников вычислительных команд)



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: взрыв   военное   выстрел   красота   огонь   оружие   фото   ярость   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Bartello Час назад
Линкор самый красавец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Хью́берт 48 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с бывшей юной женой Диброва, сбежавшей от него через 9 месяцев (12 фото) Что стало с бывшей юной женой Диброва, сбежавшей от него через 9 месяцев (12 фото) Природа припасла для нас еще немного чудес Природа припасла для нас еще немного чудес Люди, которые сделали пластическую операцию и почувствовали себя счастливее Люди, которые сделали пластическую операцию и почувствовали себя счастливее 11 природных объектов России, включенных в список наследия ЮНЕСКО 11 природных объектов России, включенных в список наследия ЮНЕСКО Проект «Атлас красоты», который демонстрирует красоту женщин по всему миру Проект «Атлас красоты», который демонстрирует красоту женщин по всему миру Аэрофотоснимки: сверху всё выглядит куда интереснее Аэрофотоснимки: сверху всё выглядит куда интереснее
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

654638



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
В Брюсселе мужчина столкнул женщину под приближающийся поезд
1
207
В Брюсселе мужчина столкнул женщину под приближающийся поезд
Набирающие популярность в сообществах
Рубрика: журналы СССР. Журнал - "Рыболов". 5 номер 1985 года
0
4
Рубрика: журналы СССР. Журнал - "Рыболов". 5 номер 1985 года
Самые откровенные высказывания Мэрилин Монро
0
13
Самые откровенные высказывания Мэрилин Монро
Домашний уборщик от ROIDMI: самоочищающийся робот-пылесос, который моет пол и щетки
Домашний уборщик от ROIDMI: самоочищающийся робот-пылесос, который моет пол и щетки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коты прекрасны
0
1

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#интересное#Разное#автомир#суд#аварии#девушки#алкоголь
#Юмор#факты#история#ватермарк#автомобили#дтп#Россия#авто аварии#еда#фильм
#животные#прикол#подборка#кино#СССР#картинки#в мире#Ynews#Приколы#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться