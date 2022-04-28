«Не упрекайте меня в предательстве»: Максима Галкина уволили с Первого канала после его выходок

В конце февраля Галкин сделал пост с осуждением последних событий. Как и положено у «звёзд» раскритиковал всё и вся, после этого взял в охапку примадонну с детьми и уехал в Израиль.

Там он снял скромненький домик за 15 тысяч долларов в месяц и решил дать гастрольный тур по Израилю. Все передачи с его участием на Первом поставили на паузу. Как и концерты, в которых он должен был участвовать.

Из-за этого у Максимки бомбануло и он стал регулярно записывать обращения с уже доставшей всех критикой: и России, и всех, кто поддерживает спецоперацию, и тех, кто отменяет его концерты. Всех «мазнул» известной субстанцией, не поленился.

В ответ на его речёвки выступили многие. Пожалуй, лучше всех получилось у Маргариты Симоньян: