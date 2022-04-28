«Не упрекайте меня в предательстве»: Максима Галкина уволили с Первого канала после его выходок

Теперь уже бывший ведущий ищет работу в Израиле.
В конце февраля Галкин сделал пост с осуждением последних событий. Как и положено у «звёзд» раскритиковал всё и вся, после этого взял в охапку примадонну с детьми и уехал в Израиль.
Там он снял скромненький домик за 15 тысяч долларов в месяц и решил дать гастрольный тур по Израилю. Все передачи с его участием на Первом поставили на паузу. Как и концерты, в которых он должен был участвовать.
Из-за этого у Максимки бомбануло и он стал регулярно записывать обращения с уже доставшей всех критикой: и России, и всех, кто поддерживает спецоперацию, и тех, кто отменяет его концерты. Всех «мазнул» известной субстанцией, не поленился.
В ответ на его речёвки выступили многие. Пожалуй, лучше всех получилось у Маргариты Симоньян:
«Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!
И ты человек такой, лживый-прелживый, печать ставить негде, ты позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления ни о чем, ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина. Ну что за мразь! Я, в конце концов, позволю себе говорить правду про них про всех».
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Ну а Галкин продолжал выпускать «видосики» и оправдываться. В очередном из них он со слегка перекошенным лицом пожаловался, что ему «стали отменять концерты и рекламные контракты», поэтому он и уехал в Израиль «отдохнуть». А так-то он всегда готов выступить «перед любимой российской публикой»
за большие деньги. И просил «не называть его предателем».
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В конце концов «договорился» - его заменили в программе «Сегодня вечером». И скоро объявят нового ведущего для программы «Лучше всех». Это два самых рейтинговых шоу Галкина. Вернее, были его шоу. Он мелькал на Первом канале с 2000 года - видимо, отмелькался.
Но он не унывает - продолжает бубнить про концерты в Израиле и даже собирается вести там передачу «Русский ниндзя». Ну и ладно, главное, чтобы не здесь.
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АНТИФИШКИ
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Мрази.
Или целенаправленное повышение рейтинга путем беспрерывных упоминаний?
Достали вы уже, авторы целенаправленно ищут дерьмо, находят, плюхаются туда мордой и жалуются всем, что кто то насрал. День прошел... В вот опять...
Мы без артистов не останемся.
Шоу будут продолжены!