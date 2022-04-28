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«Не упрекайте меня в предательстве»: Максима Галкина уволили с Первого канала после его выходок

«Не упрекайте меня в предательстве»: Максима Галкина уволили с Первого канала после его выходок

Автор:
28 апреля 2022 18:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Примадонна   ведущий   максим галкин   оправдания   первый канал   передача   предательство   
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Теперь уже бывший ведущий ищет работу в Израиле.

В конце февраля Галкин сделал пост с осуждением последних событий. Как и положено у «звёзд» раскритиковал всё и вся, после этого взял в охапку примадонну с детьми и уехал в Израиль.

Там он снял скромненький домик за 15 тысяч долларов в месяц и решил дать гастрольный тур по Израилю. Все передачи с его участием на Первом поставили на паузу. Как и концерты, в которых он должен был участвовать.

Из-за этого у Максимки бомбануло и он стал регулярно записывать обращения с уже доставшей всех критикой: и России, и всех, кто поддерживает спецоперацию, и тех, кто отменяет его концерты. Всех «мазнул» известной субстанцией, не поленился.

В ответ на его речёвки выступили многие. Пожалуй, лучше всех получилось у Маргариты Симоньян:

«Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!

И ты человек такой, лживый-прелживый, печать ставить негде, ты позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления ни о чем, ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина. Ну что за мразь! Я, в конце концов, позволю себе говорить правду про них про всех».

Ну а Галкин продолжал выпускать «видосики» и оправдываться. В очередном из них он со слегка перекошенным лицом пожаловался, что ему «стали отменять концерты и рекламные контракты», поэтому он и уехал в Израиль «отдохнуть». А так-то он всегда готов выступить «перед любимой российской публикой» за большие деньги. И просил «не называть его предателем».

В конце концов «договорился» - его заменили в программе «Сегодня вечером». И скоро объявят нового ведущего для программы «Лучше всех». Это два самых рейтинговых шоу Галкина. Вернее, были его шоу. Он мелькал на Первом канале с 2000 года - видимо, отмелькался.

Но он не унывает - продолжает бубнить про концерты в Израиле и даже собирается вести там передачу «Русский ниндзя». Ну и ладно, главное, чтобы не здесь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   Примадонна   ведущий   максим галкин   оправдания   первый канал   передача   предательство   
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16  комментариев
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10k
Кенвуд 2 часа назад
Галкин гомосек и пиардас. Мне всегда было насрать на это говно
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6k
Горец Ю 19 минут назад
Да только ради того, что бы этого Г. и прочих Г. убрать из моей страны, стоило затеять ВСО хоть где!!!!
Мрази.
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21k
ВАТНИК Полчаса назад
пошёл на куй ! педрилО ! иди к чуплан хамаковой и ахеджаковой в приибалтику и там кривляйся...гомодрил...
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52k
zloykoyot 39 минут назад
Тот момент, когда понял, что не на то поставил, а исправить уже нельзя. Пусть это говно в израилях и остаётся, мож куда дворником возьмут.
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4k
Tuskub 49 минут назад
Кста, интересная тема - при психологическом анализе говорят, когда человек лжет, то он отводит глаза от собеседника (в данном случае - от камеры).. Пересмотрите, интересно получается..))
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39k
Сергей 55 минут назад
Чёто у него лицеморда опухла в земле обетованной. Скоро будет выглядеть как плохиш.
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5k
ron Час назад
Ребят, ну сдох очередной п.и.д.а.р.о.к и сдох, чё мусолить-то?
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3k
Veprь в напряге Час назад
В своё время имел возможность служебного общения с уважаемым в армейских кругах генерал-полковником Александром Галкиным. Но … как часто говорят в народе, «на детях талантливых людей природа отдыхает». … Даже не досмотрел это типа видеообращение – противно стало... Честь «баблом» не купить! Что сказать? В голове только один ответ: «Да пошёл ты…!!
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1k
Трям Час назад
А че у него с рожей случилось? Нерв задели когда ботекс колол?
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20k
Luc72 2 часа назад
Мазохизм?
Или целенаправленное повышение рейтинга путем беспрерывных упоминаний?

Достали вы уже, авторы целенаправленно ищут дерьмо, находят, плюхаются туда мордой и жалуются всем, что кто то насрал. День прошел... В вот опять...
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10k
Мистер Фикс 2 часа назад
Пусть они катятся к чертям, трусливые шалавы.
Мы без артистов не останемся.
Шоу будут продолжены!
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1k
Лебовски 2 часа назад
За упоминание про это говно ставлю по традиции МИНУС....
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10k
Андрей А 2 часа назад
Он уже понял, что его с России скоро забудут, а в других странах он просто нах не нужен.
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