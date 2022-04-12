Редактор Первого канала, устроившая провокацию в прямом эфире, уезжает работать в Германию

Там по достоинству оценили этот «перформанс» и уже подыскали ей тёплое местечко.
Марина Овсянникова - это она выскочила прямо во время прямого эфира. Очень показательно, что забег с плакатом она совершила только после того, как получила очередную зарплату на Первом. Какая-то странная «идейная акция» получается.
После происшествия многие стали говорить, что Овсянникову «теперь точно посадят», «не оставят её в покое» и «не простят». Да кому это надо?
Сама же «бунтарка» жаловалась на жизнь:
«Я патриотка, мой сын — еще больший патриот. Мы точно не хотим уезжать, никуда не хотим эмигрировать. Я нахожусь у друзей, скрываюсь. Мы все останемся в России. Мама все еще пребывает в состоянии шока, она измотана. Сын упрекнул меня в том, что я разрушила жизнь всех членов семьи, но у него и так непростой возраст... Мы продолжаем разговаривать друг с другом, но мне очень тяжело морально, я застряла между двумя фронтами. Семья не поддерживает меня должным образом».
В итоге ей выписали штраф в 30 тысяч рублей и выставили на мороз с Первого канала - что логично. И всё, дальше дама была предоставлена сама себе.
И вот недавно сообщили, что Овсянникова будет трудиться на благо «западных партнёров» - её берут корреспондентом в немецкое издания Die Welt, будет освещать события на Украине и в России. В принципе, уже понятно, в каком ключе она станет вести свои репортажи. По этому поводу высказался её бывший коллега с Первого канала, Кирилл Клейменов:
«Эмоциональный порыв — это одно, а предательство — совсем другое. И когда человек предает свою страну, а заодно и всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус — кстати, чтобы и предыдущего не лишиться, акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты... Так вот, предательство — это всегда личный выбор человека».
Теперь Овсянникова будет скакать с плакатами на немецком ТВ. Ждём с нетерпением.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мля, беспрецедентное давление, совершенно бесчеловечное...
Представьте на минутку аналогичного про-российского протестанта на Киев-ТВ - долго бы он прожил..?
Вот такое двуличное дерьмо. Если что, нож в спину и по коням на [мат].и
Теперь устроится в европейское отделение Свобода откуда и будет дальше гадить.
https://www.forbes.ru/forbes-woman/462131-marina-ovsannikova-stala-korrespondentom-nemeckogo-izdania-die-welthttps://www.forbes.ru/forbes-woman/462131-marina-ovsannikova-stala-korrespondentom-nemeckogo-izdania-die-welt
Далее, подиум, где сидит ведущая. Во время записи прямого эфира там находится только она. На неё направлено несколько камер, висят телесуфлёры. Вся остальная шайка сидит в тёмной комнате за стеклом позади камер и максимум (!) что может сделать - оперативно, в моменте прямого эфира, добавить только что появившуюся срочную новость или дополнение к теме освещаемого. Двери для входа на время эфира так же блокируются.
Так что откуда там могла взяться бабища с плакатом - я даже представить не могу... Со штанги освещения спрыгнуть, если только.
Ну я думаю здесь конечно присутствует определенная ирония, в закольцованности сюжета.
Тетя отправится к светлым украинским эльфам и после того как ее пустит по кругу террористическая оборона, а потом лет на 15 закроет СБУ за то, что она посмеет на это пожаловаться, данная особа вернется на первый канал, чтобы сделать сюжет о своей тяжелой жизни в украинской тюрьме.