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Редактор Первого канала, устроившая провокацию в прямом эфире, уезжает работать в Германию

Редактор Первого канала, устроившая провокацию в прямом эфире, уезжает работать в Германию (5 фото)

Автор:
12 апреля 2022 15:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Германия   Овсянникова   первый канал   плакат   предательство   прямой эфир   
1762
5

Там по достоинству оценили этот «перформанс» и уже подыскали ей тёплое местечко.

Марина Овсянникова - это она выскочила прямо во время прямого эфира. Очень показательно, что забег с плакатом она совершила только после того, как получила очередную зарплату на Первом. Какая-то странная «идейная акция» получается.

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После происшествия многие стали говорить, что Овсянникову «теперь точно посадят», «не оставят её в покое» и «не простят». Да кому это надо?

Сама же «бунтарка» жаловалась на жизнь:

«Я патриотка, мой сын — еще больший патриот. Мы точно не хотим уезжать, никуда не хотим эмигрировать. Я нахожусь у друзей, скрываюсь. Мы все останемся в России. Мама все еще пребывает в состоянии шока, она измотана. Сын упрекнул меня в том, что я разрушила жизнь всех членов семьи, но у него и так непростой возраст... Мы продолжаем разговаривать друг с другом, но мне очень тяжело морально, я застряла между двумя фронтами. Семья не поддерживает меня должным образом».

В итоге ей выписали штраф в 30 тысяч рублей и выставили на мороз с Первого канала - что логично. И всё, дальше дама была предоставлена сама себе.

И вот недавно сообщили, что Овсянникова будет трудиться на благо «западных партнёров» - её берут корреспондентом в немецкое издания Die Welt, будет освещать события на Украине и в России. В принципе, уже понятно, в каком ключе она станет вести свои репортажи. По этому поводу высказался её бывший коллега с Первого канала, Кирилл Клейменов:

«Эмоциональный порыв — это одно, а предательство — совсем другое. И когда человек предает свою страну, а заодно и всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус — кстати, чтобы и предыдущего не лишиться, акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты... Так вот, предательство — это всегда личный выбор человека».

Теперь Овсянникова будет скакать с плакатами на немецком ТВ. Ждём с нетерпением.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Овсянникова   первый канал   плакат   предательство   прямой эфир   
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29  комментариев
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44k
dima423 Час назад
крыса, че про нее говорить... пусть валит накуй
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295
СергейБернатович 2 минуты назад
30 сребренников-то хоть получила?
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9k
Обама Бараков 3 минуты назад
Будет сниматься в "Дас ист фантастишь! Яа-яа" )
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2k
Руслан 4 минуты назад
Кто бы в Думе вынес на голосование такой закон - "Запретить въезд публичным персонам, покинувшим Россию во время спецоперации и негативно относящимся ко всему, что происходит в России из за границы!" ?
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1k
Shurovik 4 минуты назад
Но как только она выкинет подобный фортель там - тут же вылетит.... Ибо "этодругое".
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1k
Александр 5 минут назад
Лишение гражданства - заслужила!!!
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4k
Сергей С 10 минут назад
Я не понял, а почему ее не посадили то?
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21k
Евгений 12 минут назад
Вместо тысячи резюме.
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30k
Teodor 14 минут назад
"..Девушка также рассказала, что подвергается травле в соцсетях, ей также спустили колеса на автомобиле и заблокировали карту в фитнес-клубе"
Мля, беспрецедентное давление, совершенно бесчеловечное...

Представьте на минутку аналогичного про-российского протестанта на Киев-ТВ - долго бы он прожил..?
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415
Рахат Лукумыч 19 минут назад
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2k
Sergius SPb 23 минуты назад
Поняли кто в ваши мозги залезает из ТВ?
Вот такое двуличное дерьмо. Если что, нож в спину и по коням на [мат]
Теперь устроится в европейское отделение Свобода откуда и будет дальше гадить.
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1k
nikam Полчаса назад
да не переживайте, в матушке россии предателей не забывают... рано или поздно прилетит ей ещё. просто уверен в этом.
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84
Дмитрий Полчаса назад
Вылезла на первом канали с агиткой, по сути сорвала прямой эфир и ей за это сделали ничего.... Штраф в 30 тысяч при ейных зп это даже не смешно... Какой то странный у нас фашизм ей богу... Зато прикольно, ей на вьезде в германию можно все лицо разбить и сказать что это лично Путин!
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17k
Vital Idol Полчаса назад
Афтар, никуда она пока не уезжает! Будет работать удалённо, а вот как быстро ей СК статью накатает за её журналист курю работу, другой вопрос и куда она в бега подастся....
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10k
Александр 44 минуты назад
Бывал я на этой площадке во время практики. Там несколько всё хитро устроено. Вот те компы и работающие на них люди, что за спиной у ведущей - они сильно ниже подиума, эдакая оркестровая яма. На время эфира двери прохода в этот зал блокируются (двери слева и справа вдоль задней стенки). Нижний зал - это проходная рабочая аудитория (а не декорация, как может показаться).
Далее, подиум, где сидит ведущая. Во время записи прямого эфира там находится только она. На неё направлено несколько камер, висят телесуфлёры. Вся остальная шайка сидит в тёмной комнате за стеклом позади камер и максимум (!) что может сделать - оперативно, в моменте прямого эфира, добавить только что появившуюся срочную новость или дополнение к теме освещаемого. Двери для входа на время эфира так же блокируются.
Так что откуда там могла взяться бабища с плакатом - я даже представить не могу... Со штанги освещения спрыгнуть, если только.
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1k
Денис Ануфриев 46 минут назад
ехай нах...уй,навсегда(с)
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69k
Viktor 54 минуты назад
У нас один упырь давно в садике детей порезал, воспиталку, с жертвами - дали ПЛС. Спросили зачем, чтобы прославиться! Так журналисты, телевизионщики сговорились никогда и нигде не упоминать имя утырка - и так было, все забыли кто такой! Так и тут - забыли уж мразь эту, зачем вспоминать?
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41k
Карандаш 59 минут назад
Вот и ответ на вопрос, откуда брались предатели, перебежчики, прочие выродки во время Отечественной войны. Сегодня такие же субъекты показали свою гнилую натуру. Тьфу на них и забыли!
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21k
KOSTELLO Час назад
Предатели, их никто не любит
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11k
harlamov Час назад
Разница в том, что на украине ей бы СБУ-шники переломали конечности за подобную пророссийскую выходку, а у нас она спокойно живет и собирается в Германию ехать...
Ну я думаю здесь конечно присутствует определенная ирония, в закольцованности сюжета.
Тетя отправится к светлым украинским эльфам и после того как ее пустит по кругу террористическая оборона, а потом лет на 15 закроет СБУ за то, что она посмеет на это пожаловаться, данная особа вернется на первый канал, чтобы сделать сюжет о своей тяжелой жизни в украинской тюрьме.
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12k
Алексей Час назад
млядина хренова...
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