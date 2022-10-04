Эпатажные участницы шоу "Давай поженимся!", которым место скорее в цирке, чем на телевидении

Передача "Давай поженимся!" выходит с 2008 года. Раньше, возможно, на шоу и правда помогали людям найти друг друга, однако в последнее время она превратилась в обычный треш. И все ради рейтингов и хайпа. Мы решили вспомнить самые безумные наряды, в которых приходили женихи и невесты.