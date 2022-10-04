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Эпатажные участницы шоу "Давай поженимся!", которым место скорее в цирке, чем на телевидении

Эпатажные участницы шоу "Давай поженимся!", которым место скорее в цирке, чем на телевидении

Автор:
04 октября 2022 11:33
Сообщество : Юмор
Метки: давай поженимся   невесты   первый канал   передача   прикол   хайп   шоу   эпатаж   
24680
14

Передача "Давай поженимся!" выходит с 2008 года. Раньше, возможно, на шоу и правда помогали людям найти друг друга, однако в последнее время она превратилась в обычный треш. И все ради рейтингов и хайпа. Мы решили вспомнить самые безумные наряды, в которых приходили женихи и невесты.

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А вы смотрели эту передачу?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: давай поженимся   невесты   первый канал   передача   прикол   хайп   шоу   эпатаж   
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81  комментарий
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9k
SSD 2 дня назад
На первом канале, все такие передачи, но польза от них - очевидна. Отбивает желание смотреть телевизор - навсегда)
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473
Баха День назад
первая что хочет оказаться принцессой в сказке, чем не угодила? очень эффектная
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ День назад
И вот такую шнягу на первой кнопке страны показывают....когда этого Эрнста выкинут к епеням.
*беззубая..мин етчица походу со стажем)
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5k
мемфрид 2 дня назад
Чмошная передача, которая льет в глаза и уши такое редкостное дерьмо, что за это сажать начать ответственных лиц
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9k
Juli 2 дня назад
я сначала подумала, что этой гузеевой зубы выбили...
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103
Igor Grishaev 2 дня назад
Гузеева специально таких фриков выбирает, чтобы быть из них самой красивой
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1k
Konradini 2 дня назад
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113
Гильза 2 дня назад
Какой пиз*ец!!! -(((((((((( Ужос, нах!
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6k
HUBLOT 2 дня назад
"Олесю Малибу" я лично видел на сайте досуга.
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 2 дня назад
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428
Rom 2 дня назад
Та, что комнатой ошиблась, самая такая ничего даже будет )
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−6
Александра С 2 дня назад
Вы пугачеву с Галкиным еще не видели. )))))
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905
Просто прохожий 2 дня назад
Парад уродов, физических и моральных.
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7k
Конрад Карлович 2 дня назад
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10k
Костя 2 дня назад
эта дамочка на жену нашего губернатора очень похожа))))
Ирина Текслер приглашает замужних челябинок шагнуть за пределы семьи и работы
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40k
Сергей 2 дня назад
Эрнсту , этих баб покажите.
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44
Bolt 2 дня назад
Одни вложились в сиськи, а эта в хорька.
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7k
soar 2 дня назад
Выглядит, по-моему, постарше, чем на 23.
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1k
Игорь Меншиков 2 дня назад
Первая нормальная шалонда на один раз, до принцессы правда далеко
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10k
Алексей 2 дня назад
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913
Nick Z 2 дня назад
"...доброй ночи, запускайте гаааааз !"
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Спелая кукурузинка

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