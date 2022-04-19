Иван Ургант продаёт «заплесневелый» особняк на Рублёвке

И Ургант, чтобы «подбить копеечку», выставил на продажу свой особняк на Рублево-Успенском шоссе вместе с участком в 160 соток. Он купил его в 2018 году за $7 миллионов (около 400 млн.рублей): в доме пять спален,тренажерный зал, СПА-зона, в общем, всё как у людей.

За одним минусом - дом изъеден плесенью. Поэтому чета Ургантов там практически и не жила с самого момента покупки. Видимо, строители не учли, что даже дорогие дома жрёт плесень и не сделали нормальную гидроизоляцию цоколя. Поэтому дом регулярно подтапливает вода из расположенного рядом пруда.

В любом случае, особняк сейчас никому особенно не нужен и Ургант продаёт его «всего» за 160 миллионов рублей.