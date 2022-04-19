Иван Ургант продаёт «заплесневелый» особняк на Рублёвке

Хотя купил его всего 4 года назад. За скромные 400 миллионов рублей.
Ургант был настоящей звездой на Первом канале и постоянно вёл корпоративы, так что с заработком у него было всё ок. «Было» - потому что после недавних событий, он быстренько собрал вещички и вместе с семьёй рванул в Израиль. Как он сам заявил:
сделать целебные клизмы провести запланированный отпуск. Как и у других «звёзд», отпуск у него выпал на конец февраля - начало марта. Ну может просто совпало, бывает.
В Израиле он
клизмовался просидел недолго: недавно его отец уже сообщил, что Иван вернулся. И теперь мужественный и харизматичный Ургант пока сидит без работы на Первом и его не зовут на корпоративы - потому что только конченный дятел будет устраивать сейчас корпоративы или гоготать над шутками Ивана.
И Ургант, чтобы «подбить копеечку», выставил на продажу свой особняк на Рублево-Успенском шоссе вместе с участком в 160 соток. Он купил его в 2018 году за $7 миллионов (около 400 млн.рублей): в доме пять спален,тренажерный зал, СПА-зона, в общем, всё как у людей.
За одним минусом - дом изъеден плесенью. Поэтому чета Ургантов там практически и не жила с самого момента покупки. Видимо, строители не учли, что даже дорогие дома жрёт плесень и не сделали нормальную гидроизоляцию цоколя. Поэтому дом регулярно подтапливает вода из расположенного рядом пруда.
В любом случае, особняк сейчас никому особенно не нужен и Ургант продаёт его «всего» за 160 миллионов рублей.
Как говорится, «чтобы свести концы с концами».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Старшина (С): Копать от забора и до обеда.
Рядовой (Е): А где мотор у этой лопаты?
С: А где ты видел лопату с мотором?
Е: А где вы видели еврея с лопатой?
Говорили мне что все богатые люди глупы в других сферах. Как можно было купить дом за 400 миллионов и не проверить специалистами.
вопрос! откуда их столько на нашем тв и во власти?!