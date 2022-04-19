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Иван Ургант продаёт «заплесневелый» особняк на Рублёвке

Иван Ургант продаёт «заплесневелый» особняк на Рублёвке (4 фото)

Автор:
19 апреля 2022 16:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Корпоративы   ведущий   иван ургант   особняк   первый канал   рублевка   
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Хотя купил его всего 4 года назад. За скромные 400 миллионов рублей.

Ургант был настоящей звездой на Первом канале и постоянно вёл корпоративы, так что с заработком у него было всё ок. «Было» - потому что после недавних событий, он быстренько собрал вещички и вместе с семьёй рванул в Израиль. Как он сам заявил: сделать целебные клизмы провести запланированный отпуск. Как и у других «звёзд», отпуск у него выпал на конец февраля - начало марта. Ну может просто совпало, бывает.

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В Израиле он клизмовался просидел недолго: недавно его отец уже сообщил, что Иван вернулся. И теперь мужественный и харизматичный Ургант пока сидит без работы на Первом и его не зовут на корпоративы - потому что только конченный дятел будет устраивать сейчас корпоративы или гоготать над шутками Ивана.

И Ургант, чтобы «подбить копеечку», выставил на продажу свой особняк на Рублево-Успенском шоссе вместе с участком в 160 соток. Он купил его в 2018 году за $7 миллионов (около 400 млн.рублей): в доме пять спален,тренажерный зал, СПА-зона, в общем, всё как у людей.

За одним минусом - дом изъеден плесенью. Поэтому чета Ургантов там практически и не жила с самого момента покупки. Видимо, строители не учли, что даже дорогие дома жрёт плесень и не сделали нормальную гидроизоляцию цоколя. Поэтому дом регулярно подтапливает вода из расположенного рядом пруда.

В любом случае, особняк сейчас никому особенно не нужен и Ургант продаёт его «всего» за 160 миллионов рублей.

Как говорится, «чтобы свести концы с концами».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   Корпоративы   ведущий   иван ургант   особняк   первый канал   рублевка   
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46  комментариев
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10k
Андрей А 9 часов назад
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967
Мурчелло 4 часа назад
С галкиным теперь на пару пугачиху драть будет.Но пугачиха долго не проживёт.Тогда драть будут друг друга.Правда теперь за бесплатно.Как настоящие пи.доры.
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991
сергей ремизов 4 часа назад
Ну уехал человек отдохнуть, на вторую родину так сказать, сразу истерика у многих. Он же не обзывал Россию рашкой ,в которой живут нищеброды и рабы. Просто уехал, пусть отдохнёт человек.
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25k
Юрьевич 5 часов назад
Многие шутки у него сомнительные... В Израиле это вряд ли оценят...
Ссылка youtu.be
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14k
Broser 5 часов назад
Пора давно забыть всех этих " патриотов" и нехрен делать им пиар. Меня больше волнует, как там бабушка с красным знаменем и как ее судьба. Такие люди должны быть на обложках таблоидов, а не всякая паразитическая шваль.
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1k
perekrestok 5 часов назад
По поводу того, чем занимается упомянутый телеведущий вне исторической родины. Анекдот.
Старшина (С): Копать от забора и до обеда.
Рядовой (Е): А где мотор у этой лопаты?
С: А где ты видел лопату с мотором?
Е: А где вы видели еврея с лопатой?
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5k
SR 5 часов назад
Автор, не нужно свою зависть и тупость выставлять на всеобщее обозрение. Исходи на говно в гордом одиночестве и молча в своей элитной хрущевке.
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11k
Sergey 6 часов назад
Какой сам, такой и особняк.
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816
Oleg Biggpike 6 часов назад
зависть - грех (как гундяйка уверяет)
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194
Nik Nik 6 часов назад
Не буду говорить, что Ванюша тухлый, но плесень не обманешь......))
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149
Дементий Мурзич Nik Nik 6 часов назад
С языка сняли, это была моя мысль:))))),-протухший комик продаёт плесневый дом. Какой комик такая и недвижимость.
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10k
Сергей 6 часов назад
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0
Иван Сергей 16 минут назад
И че? Опять они русских уделали? Сливки собрали и умотали, а вы гвозди учитесь делать.
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9k
Rus77 6 часов назад
Национализировать и отдать под детский дом!
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23k
Bar0 7 часов назад
Хм, не дорого, надо брать)))
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3k
ArkBase 7 часов назад
У Вани плесень не в особняке... У Вани плесень в душЕ и в голове... Как и у многих, ему подобных ...
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25
Alexander 7 часов назад
Жалко что у Урганта язык не в ту сторону рулит.Не скажу что он мне прямо нравится но симпатичны был Прожекторперисхилтон, Ciao .
Говорили мне что все богатые люди глупы в других сферах. Как можно было купить дом за 400 миллионов и не проверить специалистами.
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17k
Vital Idol 7 часов назад
еврей съипнул на историческую родину...всё как обычно!
вопрос! откуда их столько на нашем тв и во власти?!
Ссылка youtu.be
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0
Иван Vital Idol 14 минут назад
Так выборы, голосования и прочие хитрости, шо вы как маленький?)))
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659
Murych 8 часов назад
И у Пыни что-то дворец заплесневел. Что за напасть такая?
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27k
lem02 8 часов назад
Больше всего автора радует плесень в особняке. Уж не знаю откуда от это взял (ссылка такая же туманная - есть плесень и все тут!), но вот прям плесень ему как бальзам на душу. Полагаю у автора особняк без плесени.
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456
imho ss 2 часа назад
И на Мерседесе не ездит потому что качество не устраивает)
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2k
Sergius SPb 8 часов назад
Нашутил. Юмор дело серьезное.
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20k
Егор 8 часов назад
Помню, недавно он защищал Хармса и я думал, что странно: Хармс ведь и вправду же был дезертиром, это общеизвестно. Он призывал сдать город немцам, за что был посажен в Кресты и умер там от голода в 42-ом. Но ведь Ургант не такой, думал я, он патриот, он не за Навального, он за Крым-наш. А что Хармса защищает - так тот объективно талантливый поэт, его наследие проверено временем и имеет несомненную культурную ценность. А вышло вот как, значит. Может, с Хармсом что-то не так.
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1k
Antarez 8 часов назад
Все украинцы должны посмотреть передачу Смак, где этот еврей прикалывался над ними и красным комиссаром. А теперь он пацифист. Урод конченный.
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