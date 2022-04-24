«А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах»

Галкин сейчас гастролирует по Израилю и просит «оставить его в покое». А так-то он с комфортом проживает в доме за 15 тысяч долларов в месяц - не замок, к которому он привык, но тоже неплохо.

Ну и конечно же Макаревич - матёрый орденоносец в последнее время что-то совсем странно себя ведёт и поливает всех грязью по любому поводу. Или даже без повода - просто «под настроение». Он прихватил молодую жену и тоже помчался в Израиль - возможно, решил провести рейд по местным синагогам.