«А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах»

И привела им в пример Николая Расторгуева, который дал концерт в госпитале им. Бурденко.
Канделаки показала фрагмент выступления «Любэ»:
Видимо, это про этих граждан:
Галкин сейчас гастролирует по Израилю и просит «оставить его в покое». А так-то он с комфортом проживает в доме за 15 тысяч долларов в месяц - не замок, к которому он привык, но тоже неплохо.
Ну и конечно же Макаревич - матёрый орденоносец в последнее время что-то совсем странно себя ведёт и поливает всех грязью по любому поводу. Или даже без повода - просто «под настроение». Он прихватил молодую жену и тоже помчался в Израиль - возможно, решил провести рейд по местным синагогам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вспомнился анекдот
Прилетает старый еврей в Израиль, его спрашивают
-Какая цель прибытия?
-Хочу умереть на земле предков
-Ну...