FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5744 поста • 722 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
«А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах»

«А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах»

Автор:
24 апреля 2022 16:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Макаревич   галкин   канделаки   любе   пугачева   расторгуев   
671
4
1

И привела им в пример Николая Расторгуева, который дал концерт в госпитале им. Бурденко.

Канделаки показала фрагмент выступления «Любэ»:

Видимо, это про этих граждан:

Галкин сейчас гастролирует по Израилю и просит «оставить его в покое». А так-то он с комфортом проживает в доме за 15 тысяч долларов в месяц - не замок, к которому он привык, но тоже неплохо.

Ну и конечно же Макаревич - матёрый орденоносец в последнее время что-то совсем странно себя ведёт и поливает всех грязью по любому поводу. Или даже без повода - просто «под настроение». Он прихватил молодую жену и тоже помчался в Израиль - возможно, решил провести рейд по местным синагогам.

А Расторгуев - молодец, настоящий народный артист. Особенно на фоне уехавших «звездунов».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Израиль   Макаревич   галкин   канделаки   любе   пугачева   расторгуев   
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 19 минут назад
Николаю, Уважение всегда...это ЛЮБЭ...Гимн России.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Мурчелло 2 минуты назад
А канделаки не хочет вспомнить про просранные 5 миллиардов,чучело грызунское.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 24 минуты назад
Пугачева - ладно, она в принципе всегда держалась независимо. Но Макаревич - этот ведь прохиндей всю ж.о.п.у вылизывал публично ещё советской власти, за что получил с тех же советских времен теплое и постоянное местечко на центральном ТВ. Откровенный паскудный флюгер..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр Полчаса назад
С чего вдруг этих звиздунов так тянет в Израиль?
Вспомнился анекдот
Прилетает старый еврей в Израиль, его спрашивают
-Какая цель прибытия?
-Хочу умереть на земле предков
-Ну...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

129976



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как «Ариэль» сыграли русскую песню в ритме диско — и сняли клип, ужаснувший басистов всей страны
5
48
Как «Ариэль» сыграли русскую песню в ритме диско — и сняли клип, ужаснувший басистов...
Юрий Шевчук отменил концерт в Тюмени, потому что зал был украшен буквой «Z»
3
672
Юрий Шевчук отменил концерт в Тюмени, потому что зал был украшен буквой «Z»
Набирающие популярность в сообществах
Что такое подвиг?
0
10
Что такое подвиг?
Трость: надёжная опора, стильный аксессуар или показатель статуса?
0
8
Трость: надёжная опора, стильный аксессуар или показатель статуса?
Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео)
Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#фотографии#новости#страна#мир#интересное#Приколы#Разное#звезды
#история#люди#Россия#кино#животные#СССР#фильм#сарказм#Автомобиль
#интересно#Юмор#картинки#прикол#знаменитости#подборка#дети#события#Украина
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность «Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд» «Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд» Рэпер Моргенштерн был замечен в Тель-Авиве за оформлением гражданства Израиля Рэпер Моргенштерн был замечен в Тель-Авиве за оформлением гражданства Израиля Депутаты ЛДПР предложили запретить выступать и зарабатывать «звёздам», которые уехали из России Депутаты ЛДПР предложили запретить выступать и зарабатывать «звёздам», которые уехали из России Иван Ургант продаёт «заплесневелый» особняк на Рублёвке Иван Ургант продаёт «заплесневелый» особняк на Рублёвке Тель-Авив не резиновый! Бывший муж Собчак Максим Виторган был замечен в Израиле Тель-Авив не резиновый! Бывший муж Собчак Максим Виторган был замечен в Израиле

На что жалуетесь?

Вернуться