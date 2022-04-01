FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5664 поста • 716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Блуждающие звёзды: Пугачева с Галкиным ищут работу в Израиле

Блуждающие звёзды: Пугачева с Галкиным ищут работу в Израиле (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2022 15:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачёва   Израиль   звёзды   максим галкин   работа   шоу   эмиграция   
1666
2
1

Звездная чета резко исчезла из России в начале марта, сославшись на слабое здоровье и необходимость лечения на зарубежных курортах, после чего "засветилась" в Израиле. Досужие сплетни об эмиграции примадонна ранее опровергала.

Однако, сегодня появилась информация о том, что Галкины-Пугачевы резко поменяли планы и на родину возвращаться не собираются.

По словам шоумена и светского обозревателя Левана Тодуа, на слова которого ссылается «Экспресс-газета», покинувшие Россию Алла Пугачева и Максим Галкин после завершения весенних каникул подыскивают двойняшкам Лизе и Гарри новую школу. О этом сообщает "Пятый канал".

Известно, что в настоящий момент семья обитает на вилле в израильском городе Кесария. Городок на Средиземноморском побережье, мастодонты российского шоу-бизнеса облюбовали еще несколько лет назад, регулярно приезжая на отдых.

«Появились сведения, что Галкин, свободно владеющий четырьмя языками, устроился переводчиком, а примадонне якобы прочат карьеру телеведущей на местном телевидении.

Впрочем, Леван Тодуа отметил, что на первом плане у Аллы Пугачевой не работа, а воспитание двойняшек», — передает Пятый канал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Это какой-то бред. Алла Борисовна точно ничего вести не будет, ей это не надо, она занимается своими детьми», — сказал Тодуа.

Также стало известно о том, что примадонна и ее супруг собирают документы, чтобы стать гражданами Израиля.

Ранее Алла Борисовна вышла на связь после того, как видео об ее отъезде из России на своей странице опубликовал священник Андрей Ткачев.

«Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы этого не слышали? Вы этого не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Как я этого ждал», — заявил Ткачев.

«Рано радуешься, Андрюша. Не дождешься. Каникулы, отпуск и лечение — не считаются эмиграцией. Вернусь — разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник», — невозмутимо сказала ему в ответ Алла Борисовна.

Теперь вот неизвестно, вернётся или нет.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Алла Пугачёва   Израиль   звёзды   максим галкин   работа   шоу   эмиграция   
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Сибиряк 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
103
Дмитрий 19 минут назад
автор, зачем форсить информацию про выжившую из ума старуху и педераста/ геронтофила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−23
HalloFreeSpace 55 минут назад
Да как-то фиолетово ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Mowgley 2 часа назад
С 1 апреля.
Но было бы замечательно, если бы оказалось правдой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Sasa 2 часа назад
Сегодня же 1 апреля!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
413
Бля, верните СССР! 2 часа назад
А воздух без них действительно стал чище!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Serg2001 2 часа назад
Я тоже считаю, что это бред... Сказали бы еще, что баба Алла нянечкой в детсад устроилась, а Галкин трудовиком в тамошнее ПТУ. Мели Емеля - твоя неделя!... )) У них на двоих стока бабла, что можно не работать и нормально жить пока солнце не погаснет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Галкину придется теперь ради жены и деток,ублажать богатых старух.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41076



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брюс Уиллис официально объявил об окончании карьеры
2
94
Брюс Уиллис официально объявил об окончании карьеры
20 необычных фото, которые вас улыбнут, заставят удивиться, а может и задуматься
0
56
20 необычных фото, которые вас улыбнут, заставят удивиться, а может и задуматься
Набирающие популярность в сообществах
Девушка, встречавшаяся с шестью мужчинами, прославилась как гений планирования
2
18
Девушка, встречавшаяся с шестью мужчинами, прославилась как гений планирования
Свадебные уловки рязанского соловья: как Сергей Есенин приобрёл статус двоеженца?
0
4
Свадебные уловки рязанского соловья: как Сергей Есенин приобрёл статус двоеженца?
«Выпроводил в никуда с животом»: как обошелся Николай Фоменко с бывшей
«Выпроводил в никуда с животом»: как обошелся Николай Фоменко с бывшей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бесконечное лето
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#факты#Приколы#подборка#люди#авто аварии#в мире#фотографии#Еда
#фото#животные#интересно#дтп#аварии#Ynews#автомир#комментарии#шоу бизнес#забавно
#прикол#картинки#интересное#США#автомобили#кино#Разное#СССР#вещи#новости

На что жалуетесь?

Вернуться