Блуждающие звёзды: Пугачева с Галкиным ищут работу в Израиле

Звездная чета резко исчезла из России в начале марта, сославшись на слабое здоровье и необходимость лечения на зарубежных курортах, после чего "засветилась" в Израиле. Досужие сплетни об эмиграции примадонна ранее опровергала.
Однако, сегодня появилась информация о том, что Галкины-Пугачевы резко поменяли планы и на родину возвращаться не собираются.
По словам шоумена и светского обозревателя Левана Тодуа, на слова которого ссылается «Экспресс-газета», покинувшие Россию Алла Пугачева и Максим Галкин после завершения весенних каникул подыскивают двойняшкам Лизе и Гарри новую школу. О этом сообщает "Пятый канал".
Известно, что в настоящий момент семья обитает на вилле в израильском городе Кесария. Городок на Средиземноморском побережье, мастодонты российского шоу-бизнеса облюбовали еще несколько лет назад, регулярно приезжая на отдых.
«Появились сведения, что Галкин, свободно владеющий четырьмя языками, устроился переводчиком, а примадонне якобы прочат карьеру телеведущей на местном телевидении.
Впрочем, Леван Тодуа отметил, что на первом плане у Аллы Пугачевой не работа, а воспитание двойняшек», — передает Пятый канал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Это какой-то бред. Алла Борисовна точно ничего вести не будет, ей это не надо, она занимается своими детьми», — сказал Тодуа.
Также стало известно о том, что примадонна и ее супруг собирают документы, чтобы стать гражданами Израиля.
Ранее Алла Борисовна вышла на связь после того, как видео об ее отъезде из России на своей странице опубликовал священник Андрей Ткачев.
«Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы этого не слышали? Вы этого не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Как я этого ждал», — заявил Ткачев.
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«Рано радуешься, Андрюша. Не дождешься. Каникулы, отпуск и лечение — не считаются эмиграцией. Вернусь — разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник», — невозмутимо сказала ему в ответ Алла Борисовна.
Теперь вот неизвестно, вернётся или нет.
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Но было бы замечательно, если бы оказалось правдой