Блуждающие звёзды: Пугачева с Галкиным ищут работу в Израиле

Однако, сегодня появилась информация о том, что Галкины-Пугачевы резко поменяли планы и на родину возвращаться не собираются.

По словам шоумена и светского обозревателя Левана Тодуа, на слова которого ссылается «Экспресс-газета», покинувшие Россию Алла Пугачева и Максим Галкин после завершения весенних каникул подыскивают двойняшкам Лизе и Гарри новую школу. О этом сообщает "Пятый канал".

Известно, что в настоящий момент семья обитает на вилле в израильском городе Кесария. Городок на Средиземноморском побережье, мастодонты российского шоу-бизнеса облюбовали еще несколько лет назад, регулярно приезжая на отдых.