Хочется чего-то сладкого и очень вкусного, но лень тратить время на долгую готовку? Выручит простой пирог на кефире, который можно приготовить в считанные минуты. Конечно, придется подождать, пока он испечется, зато после можно будет наслаждаться изысканным вкусом домашней выпечки.
Простой пирог на кефире в духовке «На скорую руку» — фото-рецепт
Один из вариантов пышного и вкусного пирога испечем при помощи этого рецепта. Его состав весьма простой, что понравится многим хозяюшкам, ведь так часто хочется приготовить что-то вкусненькое к чаю, а под рукой лишь простые ингредиенты.
Ингредиенты
- Яйцо: 1 шт.
- Кефир: 1 ст.
- Мука: 1.5 ст.
- Сахар: 1 ст. л.
- Сода: 1 ст. л.
- Уксус: 1 ст. л.
Инструкция приготовления
- Яйцо разбиваем и взбиваем.
- Растираем с сахаром.
- Соду гасим уксусом непосредственно над емкостью с яичной массой. Добавляем сюда же кефир и муку.
- Хорошенько перемешиваем.
- Заливаем тесто в форму, смазанную маслом. Ставим в разогретую духовку на 20 минут. По желанию поверхность украшаем любимыми фруктами, джемами и домашним вареньем. Изделие разрезаем на кусочки и угощаем близких.
Очень вкусный и быстрый пирог на кефире с вареньем
Такой простой, но, безусловно, вкусный десерт порадует ваших деток, а также пришедших на чай гостей.
Ингредиенты:
- Любимое варенье – 1 ст.
- Кефир – 1 ст.
- Сахар– 1/2 ст.
- Яйца – 2 шт.
- Сода – 1/2 ч. л.
- Мука – 2 ст.
Что делать:
- Соединяем все компоненты в одной миске. Полученная масса не должна иметь комков и напоминать тесто на оладьи.
- Выливаем его в форму (предварительно смазав её жиром) и ставим в духовку.
- Выпекаем при 180 градусах на протяжении получаса.
- Сверху можно намазать вареньем или джемом. От этого вкус только будет лучше.
С яблоками
Вкуснейший пирог с яблоками станет идеальным дополнением к любому чаепитию.
Продукты:
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 1,5 ст.
- Кефир – 1 ст.
- Сода – 1/2 ч. л.
- Соль — щепотка.
- Сахар – 1/2 ст.
Для начинки:
- Яблоки – 3-4 шт.
- Корица – по вкусу.
- Сахар – по вкусу.
- Ванильный сахар – пакетик.
Как готовим:
- Смешиваем все компоненты в большой ёмкости.
- Очищенные яблоки режем небольшими кубиками.
- В смазанную форму выливаем половину теста, на него помещаем яблоки.
- Сверху посыпаем корицей, ванильным и обычным сахаром, а затем заливаем остальным тестом.
- Готовим выпечку при 180 градусах около получаса.
- Достаём из духовки и посыпаем верх сахарной пудрой.
Популярный пирог «Зебра» на кефире
Этот десерт является любимым лакомством многих. А всё потому, что смотрится он весьма оригинально.
Компоненты:
- Яйца – 3 шт.
- Какао – 3 ст. л.
- Сахар – 1 ст.
- Сода – 1 ч. л.
- Кефир – 1 ст.
- Ванильный сахар – 1 ст. л.
- Мука – 1,5 ст.
Что делаем:
- Для начала яйца взбиваем с сахарным песком, пока масса существенно не увеличится в объёме.
- Отдельно смешиваем кефир с содой и выливаем смесь к яйцам.
- Сюда же всыпаем ванильный сахар и муку, старательно перемешивая, чтобы избежать образования комков.
- Полученное тесто разделяем пополам и в одну из частей добавляем какао.
- Теперь в форму поочерёдно выкладываем по 2 столовые ложки теста разного цвета. Благодаря этому на срезе и поверхности получается красивый полосатый узор.
- Запекаем пирог при температуре 180 градусов около получаса. Проверяем готовность с помощью спички.
Рецепт жидкого заливного пирога на кефире с яйцами и зеленым луком – просто и быстро
Если гости уже на пороге, всегда выручит рецепт этой выпечки. А всё потому, что готовить её очень легко.
Компоненты:
- Кефир – пол литра.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 1/2 ч. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Разрыхлитель – 2,5 ст. л.
- Подсолнечное масло – 2-3 ст. л.
- Сливочное масло – 50 г.
Для начинки:
- Яйца – 6 штук.
- Зеленый лук – 2 пучка.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Молотый перец.
Инструкция:
- Отвариваем яйца и режем их кубиками среднего размера.
- Затем нарезаем зеленый лук, который перед этим избавляем от дефектных перьев и тщательно моем холодной водой.
- Лук и яйца смешиваем, не забыв посолить и поперчить начинку.
- Смешиваем все ингредиенты в массу, не имеющую сгустков и комков.
- Готовим форму для выпечки. Смазываем её маслом.
- До половины заполняем тестом, выкладываем яично-луковую начинку и покрываем остатком теста.
- Отправляем в духовку. Выпекаем при 180 градусах 35 минут.
Пирог на кефире с капустой
Эта выпечка выручит хозяек, которые любят побаловать родных, но им не хватает времени. Такой пирог, он же капустная шарлотка, готовится неимоверно легко, но его вкус безупречен.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Кефир – 200 мл.
- Мука – 150-200 г.
- Соль – по вкусу.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Кунжут – 3-4 ст. л. (по желанию).
Начинка:
- Капуста – 1 головка (маленькая или средняя).
- Морковь, лук (по желанию) – по 1 шт.
- Зелень – маленький пучок.
- Специи – по вкусу.
Пошаговый процесс:
- Начинаем приготовление с начинки: нужно заранее потушить мелко нашинкованную капусту с овощами, чтобы она успела полностью охладиться. После добавляем специи и порубленную зелень.
- Смешиваем одно яйцо со всеми остальными ингредиентами. Полученная смесь не должна быть густой.
- Оставшиеся два яйца хорошо взбиваем в отдельной ёмкости.
- В форму, тщательно смазанную маслом, выкладываем примерно половину теста, распределяем по нему капусту.
- Сверху выливаем взбитые отдельно яйца и накрываем оставшимся тестом.
- По желанию присыпаем небольшим количеством кунжута.
- Готовим духовке при 200 градусах примерно полчаса.
- Даем слегка остыть и можно наслаждаться превосходным вкусом ароматной выпечки.
С картошкой
Пирог с картошкой не только обладает прекрасными вкусовыми качествами, но и порадует каждую хозяйку простотой приготовления.
Продукты:
- Кефир – 230 мл.
- 1 яйцо.
- Мука – 170 г.
- Сода – половина ч. л.
- Лимонный сок или уксус – для гашения соды.
Начинка:
- Картофель – 3 большие или 5 средних.
- Лук – половина луковицы (не обязательно).
- Специи и пряные травы.
Как готовим:
- В первую очередь картофель, не очищая от кожуры, ставим вариться.
- В это время соединяем все компоненты для теста.
- Отваренный тертый картофель соединяем с обжаренным луком, добавляем специи.
- Половину теста выкладываем в смазанную форму. После этого размещаем начинку и оставшееся тесто.
- Ставим пирог в духовой шкаф, который нужно разогреть до 170 градусов. Там он должен провести 40 минут.
С фаршем
Этот пирог очень сытный, а приготовить его проще простого.
Основные компоненты:
- Мука пшеничная – 400 г.
- Соль – 1 ч. л.
- Кефир – 400 мл.
- Яйца – 3 шт.
- Сахарный песок – 1 ч. л.
- Сода поваренная – 1 ч. л.
- Сливочное и растительное масло – по 50 г.
Начинка:
- Свиной или говяжий фарш – полкилограмма.
- Лук – 250 г.
- Укроп – пучок.
- Чеснок – несколько зубчиков, по желанию.
- Перец и соль.
- Подсолнечное масло.
Как печь:
- Режем лук и обжариваем его.
- В сковороду добавляем фарш, измельчённый чеснок и зелень, специи.
- Фарш активно разминаем вилкой, дабы избежать его сбивания в комки.
- Продолжаем жарить на протяжении пяти минут.
- Смешиваем яйца, соль, кефир и сахар в одной ёмкости, а соду с мукой – в другой.
- Всё соединяем.
- Часть теста выливаем в смазанную форму и поверх распределяем начинку. Можно дополнительно посыпать её зеленью.
- Сверху накрываем остатком основы.
- Выпекаем при температуре 180 градусов на протяжении 40-50 минут.
Рыбный пирог на кефире или его вариация с консервами
Этот пирог станет прекрасным дополнением пикника на природе. Готовится он достаточно быстро, а прекрасный рыбный вкус разнообразит любое застолье.
Ингредиенты:
- Мука – 600 г.
- Яйца – 2 шт.
- Кефир – 250 мл.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Сода – 1/2 ч. л.
- Кислота лимона – 1 ч. л.
Начинка:
- Филе рыбы или рыбные консервы (сардина) — 250 г.
- Лук – 2 небольшие головки.
- Мелкозернистый рис – 100 г.
- Подсолнечное масло – 2 ст. л.
- Специи.
Пошаговые действия:
- Смешиваем яйца, соль, сахар, соду и муку.
- В смесь выливаем кефир, добавляем лимонную кислоту с маслом.
- Хорошо размешиваем до однородности.
- Тщательно промытый рис провариваем в течение пяти минут. Если в рисе осталось немного воды, её необходимо обязательно слить.
- Пока крупа остывает, мелко режем лук.
- Тушим его в раскаленном масле 5-7 минут, предварительно добавив специи.
- Даем полностью остыть.
- Рыбу режем максимально мелко. При использовании консервы просто разминаем рыбные кусочки ложкой, заранее слив жидкость. Обязательно нужно убрать все острые косточки.
- Смазываем форму для запекания и выливаем туда половину теста.
- Выкладываем рис, рыбные консервы либо рыбу и лук.
- Накрываем начинку остатками теста. Готовим при 180 градусах на протяжении получаса.
С сыром
Такой сытный сырный пирог заменит обычный ужин и подойдет в качестве угощения гостям.
Продукты:
- Мука – 1,5 ст.
- Кефир – 1 ст.
- Сода – треть ч. л.
- Растительное масло – 50-60 г.
Наполнитель:
- Сыр – 300 г.
- Яйцо – 1 шт.
- Зелень – пучок.
- Чеснок – несколько зубцов (по желанию).
- Сливочное масло – для смазывания поверхности.
Как готовим:
- В кефир добавляем муку и замешиваем тесто.
- На средней стадии замешивания вводим соду.
- В самом конце вливаем немного растительного масла.
- Хорошо вымешанному тесту даём отдохнуть 20 минут.
- Тем временем трём сыр на терке.
- Добавляем другие компоненты.
- Основу раскатываем скалкой, выкладываем на противень, ровняем и придаем форму плоской лепёшки.
- В центре размещаем горкой начинку и тщательно защипываем края лепёшки, растягивая их.
- Изделие слегка придавливаем, придавая нужную форму.
- Выпекаем при 220 градусах около 25 минут.
- Верх готового пирога тщательно смазываем сливочным маслом. Подаем к столу в горячем виде.
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