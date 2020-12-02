Простой пирог на кефире в духовке «На скорую руку» — фото-рецепт

Один из вариантов пышного и вкусного пирога испечем при помощи этого рецепта. Его состав весьма простой, что понравится многим хозяюшкам, ведь так часто хочется приготовить что-то вкусненькое к чаю, а под рукой лишь простые ингредиенты.





Ингредиенты

Яйцо: 1 шт.

Кефир: 1 ст.

Мука: 1.5 ст.

Сахар: 1 ст. л.

Сода: 1 ст. л.

Уксус: 1 ст. л.

Инструкция приготовления

Яйцо разбиваем и взбиваем. Растираем с сахаром. Соду гасим уксусом непосредственно над емкостью с яичной массой. Добавляем сюда же кефир и муку. Хорошенько перемешиваем. Заливаем тесто в форму, смазанную маслом. Ставим в разогретую духовку на 20 минут. По желанию поверхность украшаем любимыми фруктами, джемами и домашним вареньем. Изделие разрезаем на кусочки и угощаем близких.

Очень вкусный и быстрый пирог на кефире с вареньем

Такой простой, но, безусловно, вкусный десерт порадует ваших деток, а также пришедших на чай гостей.

Ингредиенты:

Любимое варенье – 1 ст.

Кефир – 1 ст.

Сахар– 1/2 ст.

Яйца – 2 шт.

Сода – 1/2 ч. л.

Мука – 2 ст.

Что делать:

Соединяем все компоненты в одной миске. Полученная масса не должна иметь комков и напоминать тесто на оладьи. Выливаем его в форму (предварительно смазав её жиром) и ставим в духовку. Выпекаем при 180 градусах на протяжении получаса. Сверху можно намазать вареньем или джемом. От этого вкус только будет лучше.

С яблоками