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Пирог на кефире

Пирог на кефире (7 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 09:56
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: видео   готовка   еда   пирог   пирог на кефире   подборка   рецепт   фото   
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Хочется чего-то сладкого и очень вкусного, но лень тратить время на долгую готовку? Выручит простой пирог на кефире, который можно приготовить в считанные минуты. Конечно, придется подождать, пока он испечется, зато после можно будет наслаждаться изысканным вкусом домашней выпечки.

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Метки: видео   готовка   еда   пирог   пирог на кефире   подборка   рецепт   фото   
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