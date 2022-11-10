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«Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже никогда не появиться на отечественном ТВ

«Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже никогда не появиться на отечественном ТВ

Автор:
10 ноября 2022 15:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: tv   Мария Шукшина   иван ургант   карьера   первый канал   передача   рейтинг   сво   телевидение   шоу   
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3

Да и не только на телевидении. В последнее время ему мало где рады.

В начале марта Ургант уехал в отпуск - многие тогда подозревали, что он решил покинуть страну в связи с началом СВО. Но вскоре он вернулся и даже стал проводить корпоративы и другие мероприятия. Что объяснимо, потому что работы на Первом канале для него больше не было, все развлекательные шоу на время поставили на паузу.

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Хотя отношение к Урганту с тех пор сильно поменялось. Он был звездой и любимцем телезрителей, а стал чуть ли не изгоем. Например, Мария Шукшина, которая не раз была гостьей на его передаче и знакома с родственниками Ивана, считает Урганта «представителем пятой колонны».

«Я уважаю смелых людей. И не приемлю таких артистов, которые выложили черный квадрат — а потом испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Ургант оказался символом пятой колонны. Считаю, нельзя возвращать его в эфир Первого канала. Не могут быть его лицами артисты, которые вообще не поняли, что происходит, но выступили против спецоперации и тем самым мешают нашей стране победить коллективный Запад.

Я очень хорошо относилась к Ване, он талантливый человек. К тому же я снималась с его бабушкой Ниной Ургант, которая сыграла в “Белорусском вокзале”. Но Иван опубликовал 24 февраля черный квадрат, написав, что испытывает “страх и боль”. При этом он добавил, что против СВО.

Мы сейчас видим, что известные персонажи страшно далеки они от народа. И в прямом, и в переносном смысле. Я рада за коллег, которые тоже начали все это понимать и возвращаться к жизни».

Тут Мария не одинока - такой точки зрения придерживаются многие. Что касается Ивана Урганта: скорее всего, о его дальнейшей карьере в России станет известно в ближайшее время. Кто знает, может быть он снова появится на Первом в собственной передаче и в самое рейтинговое время.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: tv   Мария Шукшина   иван ургант   карьера   первый канал   передача   рейтинг   сво   телевидение   шоу   
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184  комментария
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11k
Rus77 10 часов назад
Весь этот отъехавший кагал нужно не только больше не возвращать в эфир, а желательно на территорию РФ!
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3k
Сергей Лаврушкин 10 минут назад
Иван - талантливый, умный и позитивный человек.

Здравомыслящие люди будут с ним солидарны.
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7k
amrita Час назад
Мы тоже испытываем “страх и боль”.
....но понимая, что это НЕОБХОДИМАЯ МЕРА.
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39k
Бабай Час назад
У, Ванечка юморнутый на всю голову, и при жизни раздражал, и сейчас не уймётся.
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1k
Moon24 2 часа назад
Ургант просто засорял вечерий эфир , это вредительство
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15k
Vital Idol 2 часа назад
вата, ау!!! с начала вы от него пищите, смотря свой 1 гавноканал, потом его хаете и он не первый у вас кто идёт по этой схеме...а, люди которые там рулят, так и сидят на своих местах! а, я как не смотрел 1 говноанал и все эти "ёлки-палки", так и не буду! эти жидёныши работали для вас! теперь вы их хаете - не за их профессионализм, а за их политические убеждения...
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1k
Лебовски 2 часа назад
Гнать этого крысёныша.........
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9k
alex9845 2 часа назад
Уверен на все 100% что и Пугачёва с Галкиным тихонько вернуться,и Лайма,и Ургант, и народишко будет рукоплескать им на голубом огоньке. Как там было с Ротару,кто помнит? Если это произойдёт,то я слова Пугачёвой про" были холопами стали рабами" приму за аксиому жизни.
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1k
emporio_ss 3 часа назад
ДА С НИМ И ТАКОЙ КАК ОН всё ясно уже давно.
Не так давно в газовых камерах травили.

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327
ZeroCross.ru 3 часа назад
Он символ Смака :)
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3
Ваня Ванечкин 3 часа назад
Язык острый, а душа гнилая.
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13k
U55R 3 часа назад
У нас почему-то как ни начни борьбу с пятой колонной - всегда получается антисемитизм.
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5k
Losterdin 3 часа назад
опять морда ваньки
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2k
Олег 4 часа назад
Сук, ещё чуть-чуть и фишки превратятся в пропагандонскую площадку не хуже программы Соловьева.
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−5
AV 4 часа назад
Правильно, пусть едет в свой ИзраИль!
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15k
делит 4 часа назад
ЛОМ ЕМУ В С.Р.А.КУ..
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970
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 4 часа назад
Это очень хорошо для страны что люди уезжают. Это ж прям ух. Заменим всех Узбеками. Вот это план.
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4k
Вячеслав 4 часа назад
Пусть пугалкин его к себе возьмёт, будут бабку ласкать
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853
Антошка 5 часов назад
Ссылка vk.com
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−24
vlad_ik 5 часов назад
Смелый и правильный человек
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31
Иванов K7OO 4 часа назад
Дмитрий Сергеевич так сказал?
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3k
Olegsky 5 часов назад
Реально, 5-я колонна. Родина для них - большая куча бабла.
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