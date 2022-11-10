«Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже никогда не появиться на отечественном ТВ

Да и не только на телевидении. В последнее время ему мало где рады.
В начале марта Ургант уехал в отпуск - многие тогда подозревали, что он решил покинуть страну в связи с началом СВО. Но вскоре он вернулся и даже стал проводить корпоративы и другие мероприятия. Что объяснимо, потому что работы на Первом канале для него больше не было, все развлекательные шоу на время поставили на паузу.
Хотя отношение к Урганту с тех пор сильно поменялось. Он был звездой и любимцем телезрителей, а стал чуть ли не изгоем. Например, Мария Шукшина, которая не раз была гостьей на его передаче и знакома с родственниками Ивана, считает Урганта «представителем пятой колонны».
«Я уважаю смелых людей. И не приемлю таких артистов, которые выложили черный квадрат — а потом испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Ургант оказался символом пятой колонны. Считаю, нельзя возвращать его в эфир Первого канала. Не могут быть его лицами артисты, которые вообще не поняли, что происходит, но выступили против спецоперации и тем самым мешают нашей стране победить коллективный Запад.
Я очень хорошо относилась к Ване, он талантливый человек. К тому же я снималась с его бабушкой Ниной Ургант, которая сыграла в “Белорусском вокзале”. Но Иван опубликовал 24 февраля черный квадрат, написав, что испытывает “страх и боль”. При этом он добавил, что против СВО.
Мы сейчас видим, что известные персонажи страшно далеки они от народа. И в прямом, и в переносном смысле. Я рада за коллег, которые тоже начали все это понимать и возвращаться к жизни».
Тут Мария не одинока - такой точки зрения придерживаются многие. Что касается Ивана Урганта: скорее всего, о его дальнейшей карьере в России станет известно в ближайшее время. Кто знает, может быть он снова появится на Первом в собственной передаче и в самое рейтинговое время.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Здравомыслящие люди будут с ним солидарны.
....но понимая, что это НЕОБХОДИМАЯ МЕРА.
https://www.1tv.ru/shows/puteshestviya-urganta-i-poznera/odnoetazhnaya-amerikahttps://www.1tv.ru/shows/puteshestviya-urganta-i-poznera/odnoetazhnaya-amerika
Не так давно в газовых камерах травили.