Откровения Маргариты: Симоньян обнародовала всю правду о геронтофилии Максима Галкина

Журналистка Маргарита Симоньян решилась таки озвучить всю правду о Максиме Галкине и его семействе, поскольку до глубины души возмущена негативными высказываниями юмориста о России и россиянах.
Если некоторые пользователи спокойно относятся к публикациям артиста, которые он регулярно выдает с берегов тёплых морей, то Маргарита буквально взрывается после их прочтения и просит друзей не присылать ей ссылки на посты Галкина.
Симоньян не побоялась откровенно высказаться и об именитой супруге юмориста в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым»:
«Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!» – возмутилась журналистка.
«И ты человек такой, лживый-перелживый, печать ставить негде, ты позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления ни о чем, ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина. Ну что за мразь! Я, в конце концов, позволю себе говорить правду про них про всех», – завершила Симоньян гневную отповедь в адрес Галкина.
К слову, подобные высказывания в адрес Максима Александровича некоторые коллеги по цеху делали и раньше.
Маргарита Симоновна подчеркнула, что и дальше продолжить защищать родную страну и отстаивать её честь, достойно отвечая на каждое дикое и скандальное заявление людей, которые уехали из России и издали поливают страну грязью.
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Кстати, Маргарита рассказала, что на неё, как и на коллегу Владимира Соловьёва, планировалось покушение. Угрозы жизни и здоровью женщина получала регулярно, но в определённый момент запланировавшие преступное деяние злоумышленники перешли от вербальных угроз к реальным действиям. Но с ними справились представители соответствующих спецслужб.
Симоньян высказалась по этому поводу, отметив, что постоянного потока угроз на телефон им было недостаточно. И преступники решили просто устранить её физически. Но, несмотря на опасность и постоянные угрозы, никаких санкций она не боится и отступать от своей позиции не намерена. Поскольку кто-то в стране должен находить в себе силы выступать в качестве рупора правды и открыто озвучивать правдивое и честное мнение.
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АНТИФИШКИ
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