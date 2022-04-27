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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5761 пост • 723 подписчика подписаться
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Откровения Маргариты: Симоньян обнародовала всю правду о геронтофилии Максима Галкина

Откровения Маргариты: Симоньян обнародовала всю правду о геронтофилии Максима Галкина

Автор:
27 апреля 2022 11:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачёва   Маргарита Симоньян   Россия   заявление   звезда   максим галкин   угроза   
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Журналистка Маргарита Симоньян решилась таки озвучить всю правду о Максиме Галкине и его семействе, поскольку до глубины души возмущена негативными высказываниями юмориста о России и россиянах.

Если некоторые пользователи спокойно относятся к публикациям артиста, которые он регулярно выдает с берегов тёплых морей, то Маргарита буквально взрывается после их прочтения и просит друзей не присылать ей ссылки на посты Галкина.

Симоньян не побоялась откровенно высказаться и об именитой супруге юмориста в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым»:


«Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!» – возмутилась журналистка.

«И ты человек такой, лживый-перелживый, печать ставить негде, ты позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления ни о чем, ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина. Ну что за мразь! Я, в конце концов, позволю себе говорить правду про них про всех», – завершила Симоньян гневную отповедь в адрес Галкина.



К слову, подобные высказывания в адрес Максима Александровича некоторые коллеги по цеху делали и раньше.

Маргарита Симоновна подчеркнула, что и дальше продолжить защищать родную страну и отстаивать её честь, достойно отвечая на каждое дикое и скандальное заявление людей, которые уехали из России и издали поливают страну грязью.


Кстати, Маргарита рассказала, что на неё, как и на коллегу Владимира Соловьёва, планировалось покушение. Угрозы жизни и здоровью женщина получала регулярно, но в определённый момент запланировавшие преступное деяние злоумышленники перешли от вербальных угроз к реальным действиям. Но с ними справились представители соответствующих спецслужб.

Симоньян высказалась по этому поводу, отметив, что постоянного потока  угроз на телефон им было недостаточно. И преступники решили просто устранить её физически. Но, несмотря на опасность и постоянные угрозы, никаких санкций она не боится и отступать от своей позиции не намерена. Поскольку кто-то в стране должен находить в себе силы выступать в качестве рупора правды и открыто озвучивать правдивое и честное мнение.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Алла Пугачёва   Маргарита Симоньян   Россия   заявление   звезда   максим галкин   угроза   
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5  комментариев
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5k
hhwost 10 минут назад
галкин, соловьёв, симоньян...
автор превзошел самого себя, в одном посте сразу три повода блевать
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270
ton Полминуты назад
Ахахахахаха, у этой журналистки поворачивается язык говорить о чьём-то враньё, когда у самой не то, что рыльце в пушку, там вообще рыльца за пушком не видно
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14k
эмосурикат прямоползающий Минуту назад
да все эти "звезды" простых людей воспринимают быдло стадом на фоне себя - "небожителей"
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6k
Алексей 3 минуты назад
О хоспаде, эту "журналистку"-ртом явно никто жалеть бы не стал. Я бы приплатил еще. Нужно вообще организовать давно сбор пожертвований на устранение этой твари, а заодно Киселева с Соловьевым.
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11k
Kostick 4 минуты назад
ой, бюджет у рашытудей 20 ярдов. далее с тиграшей ваяют околожопное говношоу, в студии же rt. за каждый выпуск которого получали по 10 годовых средних зарплат обычного россиянина. ещё ярд с аэрофлота помыли. про мелочи, вроде содержания вражеского эскалейда за счет бюджета, можно не упоминать. так что с такими то ништяками можно на черное говорить белое, пока платят. гАлкин тоже не святоша, но ему хватило совести иметь своё мнение. которое, кстати, закреплено в основном законе РФ.
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