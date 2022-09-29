Пугачёва - всё: Примадонна улетела с детьми в Израиль без обратных билетов

После возвращению в Москву, Алла Борисовна сначала не высказывалась о текущей ситуации. А после того, как Максима Галкина* признали иноагентом, заявила:

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».