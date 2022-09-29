Пугачёва - всё: Примадонна улетела с детьми в Израиль без обратных билетов

Она хотела осесть в Москве и отправила ребят в школу, но не вышло.
После возвращению в Москву, Алла Борисовна сначала не высказывалась о текущей ситуации. А после того, как Максима Галкина* признали иноагентом, заявила:
«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».
И вот сегодня Пугачёва вместе с детьми вылетела в Израиль из аэропорта «Внуково». Обратных билетов не взяла.
А её супруг пошутил на тему возвращения:
«Меня спрашивают: собираюсь ли я в Россию? Я на это отвечаю, что есть такая примета: если бросил монетку, обязательно вернёшься. А я там пару миллионов бросил. Но обратно всё равно не пустят».
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Подпись уж очень соответствующая под картинкой...
Да карма не позволяет
Jak sám zamáváš? ))
Бедные евреи. Вы там держитесь.