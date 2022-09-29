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Пугачёва - всё: Примадонна улетела с детьми в Израиль без обратных билетов

Пугачёва - всё: Примадонна улетела с детьми в Израиль без обратных билетов

Автор:
29 сентября 2022 17:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Израиль   Москва   билеты   внуково   максим галкин   
1752
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Она хотела осесть в Москве и отправила ребят в школу, но не вышло.

После возвращению в Москву, Алла Борисовна сначала не высказывалась о текущей ситуации. А после того, как Максима Галкина* признали иноагентом, заявила:

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

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И вот сегодня Пугачёва вместе с детьми вылетела в Израиль из аэропорта «Внуково». Обратных билетов не взяла.

А её супруг пошутил на тему возвращения:

«Меня спрашивают: собираюсь ли я в Россию? Я на это отвечаю, что есть такая примета: если бросил монетку, обязательно вернёшься. А я там пару миллионов бросил. Но обратно всё равно не пустят».

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Алла Пугачева   Израиль   Москва   билеты   внуково   максим галкин   
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53  комментария
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124k
DeOrio Час назад
Пугачёва - всё: Примадонна улетела с детьми в Израиль без обратных билетовПосмотреть
Пугачёва - всё: Примадонна улетела с детьми в Израиль без обратных билетов
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3k
cnob7 Минуту назад
интересно, а когда она сосет, то зубы изо рта вынимает???
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728
kan35 3 минуты назад
Кто не даёт им вернуться? Просто сами чудят. Уверен, что и Галкина никто не тронет, если приедет, кому он нужен...
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0
Елена 6 минут назад
Хотела добавить картинку ,где котик толкает деревянную лошадку ,с сидящей на ней собакой
Подпись уж очень соответствующая под картинкой...
Да карма не позволяет
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74
Yuri Manchenko 7 минут назад
Какая она примадонна? У неё рожа даже в молодости страшнее Бабы Яги.
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8k
Trenzel2003 7 минут назад
А замок под детский сад использовать!
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20k
Юрий Владимирович 9 минут назад
А Филю, что забыла?
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4k
Babangdida 10 минут назад
Хорошо там, где её нет.
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16k
Александр Н. 11 минут назад
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541
kolobok263 12 минут назад
когда война закончится, ждем новостей о возвращении.....как всегда. кормушка то здесь
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573
irzi 13 минут назад
Молодец,Алла!
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26k
фрол фомич 18 минут назад
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29k
Dobry vojak Svejk Z 19 минут назад
Ни холодно ни жарко. Вообще пох на её жизнь
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24k
Трелони 19 минут назад
А как же старая русская традиция, посидеть на дорожку?
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2k
Артур 20 минут назад
И без очередного прощального концерта? Вот это подарок!!!
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3k
Григорий 23 минуты назад
скатертью дорога! и приплод ех ещё в те же списки занести, ибо нехер!
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3k
Natural Selection 23 минуты назад
блевотина
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25k
Юрий Полчаса назад
Поехала вправлять мозги евреям, раз в России не вышло.

Бедные евреи.
Вы там держитесь.
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7k
Shtoppi Полчаса назад
Вот и славно. Кушайте мацу от пуза, смотрите не подавитесь. Шалом, мля!
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56k
Daniel Rumiantsev Полчаса назад
скатертью по жопе
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1k
Евгений 44 минуты назад
Если мы перестанем упоминать о них в новостях, это будет самой хорошей мерой. Забытье для них - самый страх! А местной публике эти "народные" артисты нахрен не усрались!
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