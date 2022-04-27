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Испытания первого скоростного "стратега" Ту-16 начались 70 лет назад

Испытания первого скоростного "стратега" Ту-16 начались 70 лет назад

Автор:
27 апреля 2022 15:59
Метки: авиация   история   самолеты   транспорт   
388
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К очередной годовщине первого полёта, состоявшегося 27 апреля 1952 года

27 апреля 1952 года опытный самолет "88-1" совершил первый полет продолжительностью 12 минут. Им управлял летчик-испытатель Николай Рыбко. С обретением Ту-16 советская авиация получила первый массовый реактивный носитель ядерного оружия.

Рыбко разогнал машину до 1020 км/ч, что было выше первоначальной проектной скорости. Последовавшие позже испытания на дальность тоже дали отличный результат: самолет пролетел 6050 км. А ведь в 1949 году, когда формировалось государственное задание, скромно указали - "не ниже 3000 км". Помимо всего, длительные перелеты показали, что все системы работают без сбоев.

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Заводские испытания длились до 29 октября 1952 года, всего было выполнено 46 полетов. 13 ноября машину передали на государственные испытания в НИИ ВВС. Главной их целью было добиться снижения избыточной массы самолета, убрав все лишнее. Как оказалось, экземпляр "88-1" не совсем подходит для выполнения поставленных задач: помимо веса, были проблемы с работой дополнительного оборудования, а также с размещением стрелково-пушечного вооружения.

Для продолжения испытаний в срочном порядке построили облегченный дублер самолета, присвоив ему индекс "88-2". Параллельно решался вопрос о запуске первой серии машины, который в июле 1953 года планировали начать на авиазаводе №22. Главный конструктор Андрей Туполев дал своим подчиненным указание: найти возможность снизить массу самолета на несколько тонн, убрав перестраховочные параметры прочности, которые были заложены сверх меры - "на всякий случай". В результате этой борьбы с весом машина стала легче на целых 5 тонн.

Заводские испытания модели "88-2" начались в марте 1953 года, а закончились в сентябре. 28 мая 1954 года самолет был принят на вооружение ВВС СССР под названием Ту-16. Госиспытания показали, что с 3 тоннами бомб машина может пролететь 5760 км при максимальной скорости 992 км/ч и с практическим потолком 12800 метров. При этом максимальный взлетный вес составил 72 тонны. При таких параметрах самолет разбегался с относительной короткой взлетно-посадочной полосы - менее 2000 метров.

течение 1954 года ВВС получили 70 Ту-16. Тем временем к производству самолета подключили еще два авиазавода: воронежский №64 и куйбышевский №1. За весь период выпуска Ту-16 выходил в 11 модификациях.

В те годы авиация развивалась бурно, машины быстро устаревали, и вряд ли разработчики самолета предполагали, что их творение станет долгожителем. Однако Ту-16 эксплуатировался всю вторую половину XX века и даже вошел в век XXI: хотя в России он был снят с вооружения в 1993 году, но до сих пор используется в армии Китая под названием Xian H-6.

Всего было выпущено более 1500 этих бомбардировщиков. Кроме того, Ту-16 стал прародителем первого советского пассажирского турбореактивного самолета Ту-104. А немного позже на его базе был сконструирован другой пассажирский лайнер - Ту-124.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авиация   история   самолеты   транспорт   
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2  комментария
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13k
Александр 3 часа назад
Фото моего дядьки сделанное с такого же самолёт над северным ледовитым океаном
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38k
jonnyD 3 часа назад
В отличие от своего армейского брата Ту-16-го , гражданский Ту-104 был ненадёжен , тяжёл , в полёте очень неустойчив и плохо управляем , из 200 построенных пассажирских лайнеров было потеряно 37 единиц , погибло 1137 человек .
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