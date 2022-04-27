Испытания первого скоростного "стратега" Ту-16 начались 70 лет назад

течение 1954 года ВВС получили 70 Ту-16. Тем временем к производству самолета подключили еще два авиазавода: воронежский №64 и куйбышевский №1. За весь период выпуска Ту-16 выходил в 11 модификациях.

В те годы авиация развивалась бурно, машины быстро устаревали, и вряд ли разработчики самолета предполагали, что их творение станет долгожителем. Однако Ту-16 эксплуатировался всю вторую половину XX века и даже вошел в век XXI: хотя в России он был снят с вооружения в 1993 году, но до сих пор используется в армии Китая под названием Xian H-6.