Акробаты на аэропланах: безумный экстрим столетней давности

В начале 1920-х годов на многочисленных авиашоу расцвела популярность воздушных трюков на летящих самолетах. Смельчаки ходили по крыльям летящего аэроплана, стояли на них на голове и даже играли в теннис в воздухе! Сорвиголовы зарабатывали на жлании публики увидеть, как кто-то из них разобьется насмерть - но, как правило, оставались живы, оставляя после себя невероятные кадры для истории. Авиатрюки сохранили популярность до 1980-х годов.

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0 Источник: Ричард Шиндлер, 1919.

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0 Источник: Биплан над Нью-Джерси, 1920.

0 Источник: Акробатический номер на двоих, 1920.

0 Источник: Знаменитая воздушная трюкачка Лилиан Бойер, 1922.

0 Источник: Лилиан Бойер, 1922.

0 Источник: Лилиан Бойер, 1923.

0 Источник: Глэдис Энгл, 1926.

0 Источник: Глэдис Энгл, Лос-Анджелес, 1924.

0 Источник: Глэдис Энгл.

0 Источник: Ричард Шиндлер на тренировке, 1927.

0 Источник: Билли Боммар и Ува Кимми, артисты "Летающего цирка Говарда", над штатом Нью-Йорк, 1930.

0 Источник: Трюкачка Хуанита Ховер летит стоя на самолете своего бойфренда, 1962.

0 Источник: Джек Чизмен над Бэкингемширом, Англия, 1968.

0 Источник: Мйра Бойд, английская трбкачка, шоу в Уикоме, 1968.

0 Источник: Джон Казиан пролетает над Ниагарским водопадом, 1971.