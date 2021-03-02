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Акробаты на аэропланах: безумный экстрим столетней давности

Акробаты на аэропланах: безумный экстрим столетней давности (17 фото)

Автор:
02 марта 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: авиация   авиашоу   акробаты на самолетах   история   самолеты   смертельный номер   трюки   храбрецы   
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В начале 1920-х годов на многочисленных авиашоу расцвела популярность воздушных трюков на летящих самолетах. Смельчаки ходили по крыльям летящего аэроплана, стояли на них на голове и даже играли в теннис в воздухе! Сорвиголовы зарабатывали на жлании публики увидеть, как кто-то из них разобьется насмерть - но, как правило, оставались живы, оставляя после себя невероятные кадры для истории. Авиатрюки сохранили популярность до 1980-х годов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авиация   авиашоу   акробаты на самолетах   история   самолеты   смертельный номер   трюки   храбрецы   
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AIRON_FIRST Час назад
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Михалыч 15 минут назад
Только пацан догадался открыть «огонь» по нарушителю...
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