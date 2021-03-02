Акробаты на аэропланах: безумный экстрим столетней давности

296
17
В начале 1920-х годов на многочисленных авиашоу расцвела популярность воздушных трюков на летящих самолетах. Смельчаки ходили по крыльям летящего аэроплана, стояли на них на голове и даже играли в теннис в воздухе! Сорвиголовы зарабатывали на жлании публики увидеть, как кто-то из них разобьется насмерть - но, как правило, оставались живы, оставляя после себя невероятные кадры для истории. Авиатрюки сохранили популярность до 1980-х годов.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- В девяностые
- Мастер хула-хупа показала класс!
- Секретный «Красный орел»: как американцы тайно использовали советскую авиацию
- Не 11-м сентября едины: 15 катастрофических моментов столкновения домов с с самолетами
- Великий подарок Мао: как в Китае поклонялись фрукту
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...