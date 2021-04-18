В Гамбурге показали самолеты будущего

В категории систем для пассажирского салонапобедила экологичная система переработки и повторного использования воды для уборных пассажирских салонов от компании Diehl Aviation. Она перенаправляет воду из раковины в унитаздля смыва, тем самым помогая экономить воду. Пословам разработчиков использование системы поможет экономить топливо и предотвратит избыток выбросов углекислого газа в атмосферу - к примеру, для самолета "Боинг-787" выбросы уменьшатся на 550 тонн в год.