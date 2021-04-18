В Гамбурге показали самолеты будущего

1451
12
14-я премия "Хрустальный салон" для инновационных разработок в сфере пассажирских авиасалонов была вручена в Гамбурге. Авторитетное жюри выбрало победителей по восьми номинациям. Наиболее популярные из них - "Концепция салона", "Концепция будущего", "Оборудование для комфорта пассажиров" и "салонные системы".
В номинации "Концепция салона" победила израильская фирма Eviation Aircraft. Ее разработка - пассажирский салон "Элис" - была названа "первым полностью электрическим салоном для авиатакси". Салон предназначен для 9 пассажиров, предполагаемое расстояние перелета - до 1000 километров.
×
Жюри также отметило "инновационную концепцию с нестандартной симметрией кресел", разработанную компанией Almadesign из Португалии.
В номинации "Салон будущего" победила компания Airbus с разработкой "Аэрокосмический салон - 2030". По словам разрабочика, она предусматривает "гибкость в организации пространства, нацеленную на то, чтобы каждый пассажир мог настроить свое место под себя, исходя из собственных индивидуальных потребностей".
Концепция Airbus демонстрирует поворотные кресла, спальные места и зоны совместного времяпрепровождения для игр и семейного досуга.
Специалисты по эргономике из Университета Цинциннати представили кабину "Кофе-шоп" с длинными рабочими столами, предназначенную, в первую очередь, для представителей бизнеса. Здесь есть все, что необходимо для продуктивной работы, проведения совещаний и делового общения. Эта концепция была особо отмечена в категории "Оборудование для комфорта пассажиров".
"За каждым столом размещается четверо пассажров, и у каждого есть личное пространство для работы", - поясняют разработчики.
Первое место в категории "Оборудование для комфорта пассажиров" заняли модульные кресла для салона эконом-класса от компании Safran Seats.
Сиденья от Safran Seats имеют систему индивидуальной подгонки по множеству параметров, которая обеспечивает максимум комфорта пассажиру - к примеру, головная часть кресла может вытягиваться вверх для высоких пассажров или трансформироваться в подголовник для сна.
В категории систем для пассажирского салонапобедила экологичная система переработки и повторного использования воды для уборных пассажирских салонов от компании Diehl Aviation. Она перенаправляет воду из раковины в унитаздля смыва, тем самым помогая экономить воду. Пословам разработчиков использование системы поможет экономить топливо и предотвратит избыток выбросов углекислого газа в атмосферу - к примеру, для самолета "Боинг-787" выбросы уменьшатся на 550 тонн в год.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Прикольные рекламные билборды, которые вы точно запомните!
- Шедевры дизайнеров, которые забыли об уборке
- Для переживших 2020-й уже выпустили медали
- Простые решения сложных повседневных проблем
- Тату как мультики
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...
========
Так вот откуда ноги растут.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кофешопhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Кофешоп