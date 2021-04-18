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В Гамбурге показали самолеты будущего

В Гамбурге показали самолеты будущего (12 фото)

Автор:
18 апреля 2021 17:27
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Хрустальный салон   авиация   все для пассажиров   дизайн   идеи   концепции   самолеты   стиль   
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14-я премия "Хрустальный салон" для инновационных разработок в сфере пассажирских авиасалонов была вручена в Гамбурге. Авторитетное жюри выбрало победителей по восьми номинациям. Наиболее популярные из них - "Концепция салона", "Концепция будущего", "Оборудование для комфорта пассажиров" и "салонные системы".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Хрустальный салон   авиация   все для пассажиров   дизайн   идеи   концепции   самолеты   стиль   
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11  комментариев
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20k
Влад 3 часа назад
Чушь. Сейчас они запихивают пассажиров чуть не вдвое больше чем изначально в тот же салон. Сколько уже было жалоб что ноги девать некуда, за длительные перелеты кровообращение нарушается. Рисовать красивые картинки в 3Ds Max и я умею, жадность исполнить это на практике не позволит.
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Показать 1 ответ
−162
не надо мне отвечать 37 минут назад
Все эти девайся кто то должен оплатить .Значит в экономе стоя .
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20k
Правдоруб 39 минут назад
Лучше бы придумали, что то с безопасностью, как остаться живыми при падении самолёта.
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5k
Georgyi Час назад
И наконец, я надеюсь, высоким людям будет комфортно летать!
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8k
Караганда 2 часа назад
в эконом классе,судя по фото-всё для китайцев разрабатывают,ни чего не изменилось.
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3k
Max Lu 3 часа назад
такие самолёты с такими удобствами уже давно есть. там и лечь поспать можно и еду как в ресторане заказать и место хватает и телек есть и т.д. только стоит билет как маленькая машина и помещается туда не столько людей как в эконом класс
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4k
Shtoppi 3 часа назад
Одни разработки для олигархов, которые их потянут, а другие вполне подойдут для научно - фантастических фильмов.
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329
Вано 3 часа назад
Специалисты по эргономике из Университета Цинциннати представили кабину "Кофе-шоп"...
========
Так вот откуда ноги растут.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кофешопhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Кофешоп
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8k
Kucher 3 часа назад
Как в старом анекдоте - "...А теперь со всей этой хернёй мы попытаемся взлететь."
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Александр Иванов Kucher 2 часа назад
Ну вот!!! Зашёл чтобы написать этот анекдот! На 59 минут опоздал!
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