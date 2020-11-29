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Узбекский плов

Узбекский плов (15 фото)

Автор:
29 ноября 2020 10:31
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Узбекский плов   вкусно   готовка   еда   плов   рецепт   
1663
15

Решил выложить рецептик классического узбекского плова.

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Метки: Узбекский плов   вкусно   готовка   еда   плов   рецепт   
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5  комментариев
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16k
бат св Час назад
длиннозернистый рис? Пойду, узбекам новый рецепт плова расскажу
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33k
jonnyD 9 минут назад
Мало , мало плова !
Мало , мало плова !
Мало , мало плова !
Мало , мало плова !
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8k
Vacony 14 минут назад
сразу толпа свидетелей настоящего плова набежала ))

у меня вот проблема - момент между луком и мясом - лук уже когда румянится, кидаешь мясо - огонь на макс - и пока готовится мясо - лук же сгорает нафиг в раскаленном масле... как тут быть или где я не прав ?
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442
arcush Час назад
Куркуму не забыл бросить? А я бы и барбариса чуть добавил... Ну и рис? Может афтор твой рис на гречку заменить? Или на перловку? Да и смаслом косяк. Можно конечно и подсолнечным, лучше хлопковое вместе с курдючныи жиром. На троечку плов, на троечку...
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6k
sumrаknn Час назад
И у этого "гуру" плова всеобщая ошибка - мясо говорит резать. Мелкие кусочки при жарке превращаются в сухие и жесткие волокна, кладите целым куском, а после готовки режьте - мясо будет мягким и сочным.
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