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Первая русская женщина-пилот

Первая русская женщина-пилот (8 фото)

Автор:
14 мая 2021 11:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: Лидия Зверева   авиация   история   пилот   факты   фото   
181
8


Жизнь Лидии Зверевой могла неоднократно оборваться в результате авиакатастрофы. Но сгубила ее в итоге отнюдь не авиация.

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Метки: Лидия Зверева   авиация   история   пилот   факты   фото   
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154k
☭Cheкаво☭ Час назад
Во бы им СУшку показать в то время.
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154k
☭Cheкаво☭ Час назад
Прикольный драндулет.
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