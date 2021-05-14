Первая русская женщина-пилот

«Открывая путь в авиацию для русских женщин, я приглашаю их следовать за мной к полной победе над воздухом», — утверждала Лидия Зверева, ставшая первой в русской истории авиатрисой (женщиной-пилотом). За свою недолгую жизнь она смогла прославиться не только как летчик, но и как авиаконструктор.





Мечты о небе

Дочь царского генерала Лидия была одержима авиацией с самого детства. Она взапой читала статьи и книги о самолетах, разбирала на запчасти сложные механические игрушки, часами рассуждала о воздушных шарах и аэропланах. Она даже совершала пробные «полеты», прыгая с крыши сарая с зонтиком.