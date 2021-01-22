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Секретный «Красный орел»: как американцы тайно использовали советскую авиацию

Секретный «Красный орел»: как американцы тайно использовали советскую авиацию (11 фото)

Автор:
22 января 2021 08:50
Сообщество : Исторические факты
Метки: Красный орел   авиация   интересно   история   самолеты   факты   фото   
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11
Никто в СССР не знал, что его потенциальный противник имел на боевой службе десятки советских истребителей.
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Метки: Красный орел   авиация   интересно   история   самолеты   факты   фото   
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2  комментария
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1k
Ивлар Полчаса назад
В 90-е по ТВ была передача об этом подразделении, там мало того,что летали на наших, либо похожих на наши самолетах, там еще пилоты жили по уставам совецкой армии и соотвественно бои вели так же опираясь на боевы уставы СА
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8k
Kostick 22 минуты назад
ми-24 амеры высоко оценили. тоже юзали. ещё, без советской техники, есть эскадрилья "агрессор". одно время упразднённая, потом опять сформирована была.
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