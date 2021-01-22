Секретный «Красный орел»: как американцы тайно использовали советскую авиацию

В 1977 году в рамках так называемой программы «Констант Пег» («Constant Peg») усилиями полковника Гэйла Пека и генерала Хойта Вендерберга была учреждена 4477-я испытательная и оценочная эскадрилья, известная также как «Красные орлы». Разочарованные тем, как ВВС США проявили себя в ходе вьетнамского конфликта, эти военачальники считали, что американским пилотам просто необходима «реалистичная тренировка», а именно — схватки (хоть и учебные) с настоящими самолетами вероятного противника.



Вот только достать их было совсем нелегко. Советские истребители собирали по всему миру буквально по крупицам. Самолеты чуть ли не поштучно выкупали и выменивали у Югославии, Израиля, Египта и других стран. В 1980-х у Китая были закуплены Chengdu J-7 — местная копия МиГ-21.