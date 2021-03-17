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Малыш оставил в самолете игрушку - но та попала в руки очень креативного бортпроводника

Малыш оставил в самолете игрушку - но та попала в руки очень креативного бортпроводника (8 фото)

Автор:
17 марта 2021 19:51
Сообщество : Истории
Метки: Добрые дела   истории   история   люди   самолет   самолеты   сша   фото   
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Потерять любимую игрушку - штука не из приятных, особенно когда тебе два года, и ты оставил в самолете фигурку любимого Базза Лайтера из "Истории игрушек". В салоне самолета игрушку заметил бортпроводник, у которого в голове созрел гениальный план. Благодаря ему и ребенок, и его родители вскоре поверили в чудо. Вывод один - некоторые герои не носят плащи!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Добрые дела   истории   история   люди   самолет   самолеты   сша   фото   
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