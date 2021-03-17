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Потерять любимую игрушку - штука не из приятных, особенно когда тебе два года, и ты оставил в самолете фигурку любимого Базза Лайтера из "Истории игрушек". В салоне самолета игрушку заметил бортпроводник, у которого в голове созрел гениальный план. Благодаря ему и ребенок, и его родители вскоре поверили в чудо. Вывод один - некоторые герои не носят плащи!
2-летний малыш по имени Хаген летел на самолете из Арканзаса в Даллас с родственниками. Рядом с ним была его любимая игрушка - фигурка Базза Лайтера из "Истории игрушек". Мальчик обожал его, но к сожалению, в тот день оставил его в самолете. Когда ребенок начал просить свою игрушку и пропажу обнаружили, было уже поздно - родители уже проехали большое расстояние на арендованной машине..
Мальчик до слез расстроился, но оказывается, плакать было не за чем.. Сотрудник авиалиний Southwest Airlines по имени Джейсон заметил игрушку в самолете. Он увидел, что на ноге фигурки указаны имя и фамилия владельца - это и спасло ситуацию. Тогда в голове у бортпроводника созрел гениальный план. Он сразу узнал по имени, где живет мальчик, и связался с его родителями. Но это было далеко не всё!
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Через несколько дней Хаген получил посылку, украшенную фразами Базза Лайтера и рисунками. Бортпроводник постарался и придумал целую историю. Внутри были напечатанные фото Базза на фоне самолетов, и письмо с текстом: "Командир Хаген, я счастлив вернуться к вам после выполнения своей миссии. Пока меня не было с вами, я исследовал аэропорт и космодром в Арканзасе, и прилагаю фото моих приключений. Мое путешествие многому меня научило, но я очень рад вернуться к своему приятелю. Бесконечность не предел!"
"Когда я получила коробку, я понятия не имела, что она будет так украшена, и внутри будут снимки! Это невероятно, что кто-то может сотворить такое волшебство для ребенка. Это воспоминания для нас и для него на всю жизнь. Этот мир явно нуждается в таких добрых делах, и для нас это поистине невероятный поступок," - говорит мама мальчика, Эшли.
А вот и реакция мальчика, когда он получил посылку с любимой игрушкой:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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