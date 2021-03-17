"Когда я получила коробку, я понятия не имела, что она будет так украшена, и внутри будут снимки! Это невероятно, что кто-то может сотворить такое волшебство для ребенка. Это воспоминания для нас и для него на всю жизнь. Этот мир явно нуждается в таких добрых делах, и для нас это поистине невероятный поступок," - говорит мама мальчика, Эшли.