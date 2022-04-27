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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
27 апреля 2022 11:45
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
2374
19
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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26  комментариев
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273
Вадим 3 часа назад
Комментарий к фото
Дважды два - четыре,
Дважды два - четыре.
Это всем известно в целом мире.
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2k
Carex 46 минут назад
Комментарий к фото
Нормальные котлеты- съедобно.
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819
wwwoffka 1 Час назад
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Мед Братан Сергей
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48
CBOJIA4 честно 2 часа назад
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Что это за дом? Где находится?
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34k
Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Пессимист-депресант.
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 3 часа назад
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Мойша 3 часа назад
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Мойша 3 часа назад
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Зато у многих отмечается состояние """голова до прелести пуста"""
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12k
Eltiftel 3 часа назад
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семинар "Как заработать 1000 000 рублей за 5 минут"
- Сколько стоит входной билет?
- 1000 рублей!
- Сколько в зале мест?
- 1000 мест!
- Спасибо, семинар окончен!
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13k
FatZilla 3 часа назад
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А потому что половина людей набирать текст в современный WYSYWYG текстовых редакторах не умеет. Разделяя абзацы нажатием Enter, красную строку отбивая Tab или пробелами, про многоколоночный набор редко кто знает как и про кернинг и интервалы междустрочные. Вот и "ползут" документы.
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