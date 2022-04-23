Мы всё же не знаем многого о весне... и котах

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Весна в России – это продолжение зимы... Весна здесь как бы есть, но её как бы и нет. Курьёзные случаи, попавшие в объектив фотокамеры, которыми просто нельзя не поделиться.
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6.
Снег – он как лейтенант Коломбо. Кажется, что ушёл уже. И тут вот это вот: "Ах да, чуть не забыл..."
9.
Подснежники...
Источник:
АНТИФИШКИ
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