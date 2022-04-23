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Мы всё же не знаем многого о весне... и котах

Мы всё же не знаем многого о весне... и котах

Автор:
23 апреля 2022 19:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   апрель   весна   время года   май   март   подборка   прикол   
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Весна в России – это продолжение зимы... Весна здесь как бы есть, но её как бы и нет. Курьёзные случаи, попавшие в объектив фотокамеры, которыми просто нельзя не поделиться.
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Источник:

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Метки: Юмор   апрель   весна   время года   май   март   подборка   прикол   
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