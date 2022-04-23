Мы всё же не знаем многого о весне... и котах

Весна в России – это продолжение зимы... Весна здесь как бы есть, но её как бы и нет. Курьёзные случаи, попавшие в объектив фотокамеры, которыми просто нельзя не поделиться.

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2. Всё же весна – это пора любви 0 Источник:

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4. ... и незабываемых приключений 0 Источник:

5. Ну так и есть 0 Источник:

6. Снег – он как лейтенант Коломбо. Кажется, что ушёл уже. И тут вот это вот: "Ах да, чуть не забыл..." 0 Источник:

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8. Мы всё же чего-то не знаем о весне... и котах 0 Источник:

10. Девчата, не носите брюки/леггинсы телесного цвета. Да шучу, конечно же носите ^_^ 0 Источник:

11. Свадьбы весной выглядят как-то так 0 Источник:

12. Бывает 0 Источник:

13. Весна... 0 Источник:

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15. Кое-кто оттаял 0 Источник: