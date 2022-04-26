Злободневное: самое убойное из жизни соседей

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Видимо, на Фишках нужно создавать отдельную рубрику или сообщество, посвящённое соседям. Так много материала и ржачных моментов появляется, что... Впрочем, смотрите сами ^_^
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7.
Капитан очевидность
Источник:
АНТИФИШКИ
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https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer/shar_dlya_kataniya_ego_po_nocham_2121835218https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer/shar_dlya_kataniya_ego_po_nocham_2121835218