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Злободневное: самое убойное из жизни соседей

Злободневное: самое убойное из жизни соседей

Автор:
26 апреля 2022 13:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   подборка   прикол   сосед   соседи   
3774
15
Видимо, на Фишках нужно создавать отдельную рубрику или сообщество, посвящённое соседям. Так много материала и ржачных моментов появляется, что... Впрочем, смотрите сами ^_^
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Источник:

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Метки: Юмор   интересное   подборка   прикол   сосед   соседи   
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4  комментария
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13k
Голос Вселенной 21 минуту назад
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24k
SerGProS Полчаса назад
А так же: ой!Ивановы опять еп.у.тся. Мало им 4-ых. Катька какого-то узбека в дом привела.
..Белье вывесили Петровы, где такие ттрусы прикупить...А вон Ашот к очередно любовнице полез, лесницу приставил..
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69k
Viktor Полчаса назад
Эти картинки уже наверное мозоли на глазах натёрли, если так можно выразиться, но всё же.

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5k
Wadim Час назад
Есть шары подешевле)
https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer/shar_dlya_kataniya_ego_po_nocham_2121835218https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer/shar_dlya_kataniya_ego_po_nocham_2121835218
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