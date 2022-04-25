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За 0,5 секунды до: убойные моменты, которые случайно попали в кадр

За 0,5 секунды до: убойные моменты, которые случайно попали в кадр

Автор:
25 апреля 2022 20:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   животные   за секунду до   кадр   кошка   курьез   прикол   смех   упал   фейл   
4969
18
Перед вами работы фотографов, которые были сделаны совершенно случайно. Авторы этих снимков просто оказались в нужном месте и в нужное время. Получилось очень круто!
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Источник:

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Метки: Юмор   животные   за секунду до   кадр   кошка   курьез   прикол   смех   упал   фейл   
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4  комментария
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Алексей Попов 56 минут назад
админы у вас весна? что с интерфейсом?
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Антошка 46 минут назад
Минуса уже отменили? Теперь можно всякое дерьмо постить и ждать исключительно плюсиков?
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Misanthrop75 Антошка 58 секунд назад
Да. но "минус" поставить невозможно, только "плюс".
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