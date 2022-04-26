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Опасное соседство, или когда мозг отказывается верить увиденному

Опасное соседство, или когда мозг отказывается верить увиденному

Автор:
26 апреля 2022 19:04
Метки: Юмор   бизнес   вывеска   магазин   нейминг   прикол   смех   соседи   соседство   
4569
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Перед вами необычные ситуации, которые были запечатлены очень внимательными людьми. Они это сделали специально? Совпадение? Давайте разбираться в каждом конкретном случае!
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Источник:

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3  комментария
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Copycat Час назад
Кальяны для беременных это питер) и я даже знаю где
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Luc72 Полчаса назад
Фрейда уже вспоминали? Насчет автора?
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Richard

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