Опасное соседство, или когда мозг отказывается верить увиденному

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Перед вами необычные ситуации, которые были запечатлены очень внимательными людьми. Они это сделали специально? Совпадение? Давайте разбираться в каждом конкретном случае!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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