Средние века вернулись: примеры мракобесия, которым нет объяснения

Необычные NFT-проекты, на которых заработали миллионы долларов

Настолько странно, что уже даже не удивляешься этому

Слишком много вопросов и так мало [адекватных] ответов

Фотографии, при взгляде на которые возникает вопрос "Что происходит?"

Убойные приблуды, сделанные точно не на трезвую голову

Чёткость бытия зашкалила