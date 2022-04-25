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Средние века вернулись: примеры мракобесия, которым нет объяснения

Средние века вернулись: примеры мракобесия, которым нет объяснения

Автор:
25 апреля 2022 11:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   маразм   мракобесие   подборка   прикол   странности   
1942
17
Кажется, история повторяется. Всё возвращается на круги своя. Вот и мракобесие вернулось. А что дальше? Эпидемии? Хотя, стоп!
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   мракобесие   подборка   прикол   странности   
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7  комментариев
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7k
Завтра всё изменится! 54 минуты назад
Мракобесие никуда не уходило, просто сейчас информация быстрее распространяется и каждый дурак может найти свою аудиторию.
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6k
Думай о хорошем! 8 минут назад
а чо не так? работал некоторое время в независимой экспертизе электромагнитного излучения, в очень многих помещениях даже кратковременно находиться опасно для здоровья, где то неподалёку трансформатор стоит, высоковольтка идёт.
Затухание излучения происходит пропорционально квадрату расстояния до антенны. Если изобразить графически параболу излучения и наложить на нее допустимое значение, то можно определить безопасное расстояние от вышки сотовой связи до дома. Линии пересекутся напротив значения примерно в 45 м.

Учитывая, что одновременно работают другие источники излучения (например, теле-, видеокоммуникации, интернет), безопасное расстояние для здоровья составляет минимум 75 м в приоритетном направлении связи.

Благоприятная среда, чистая от вредных излучений, гарантированно начинается там, где телефонная вышка удалена на 100 м и рядом нет другого мощного электрического оборудования. Многоэтажный жилой дом строится на удалении от других построек в 25–60 м. для установки оборудования над жилым домом необходимо письменное согласие жильцов, не менее 66 %.
https://pronormy.ru/stroitelstvo/uchastok/rasstoyanie-ot-vyshki-sotovoy-svyazi-do-domahttps://pronormy.ru/stroitelstvo/uchastok/rasstoyanie-ot-vyshki-sotovoy-svyazi-do-doma
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32k
Korolev 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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26k
Ashabad 13 минут назад
Тёмные времена наступают. Так уже бывало в Истории человечества. Например при крушении Римской Империи.
Люди перестали верить в прогресс, в науку, да и в собственные силы. И поэтому люди ищут иррациональные способы и явления, которые нам помогут выживать.
Мы стоим на пороге Тёмных веков.
Это побочный эффект возможностей нашего мозга мыслить абстрактными категориями. У животных такого не бывает, у них все желания и потребности конкретны, и поэтому их мозг "мыслит" (если можно применить термин "мыслит" к животным) конкретными категориями: "поесть", "поспать", "покакать", иногда "потрахаться", и очень часто "убежать"/"догнать".
Наша же возможность мыслить абстрактно увеличивает наши возможности в познании мира. Но побочным результатом этой возможности является поиски того, чего нет. И если мы перестаём верить в собственные силы, мы начинаем искать то, что нам "поможет", даже если этого не существует.

Ссылка www.youtube.com
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172
Тупняк 23 минуты назад
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7k
сеньор Леонсио 56 минут назад
Комментарий к фото
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