Средние века вернулись: примеры мракобесия, которым нет объяснения

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Кажется, история повторяется. Всё возвращается на круги своя. Вот и мракобесие вернулось. А что дальше? Эпидемии? Хотя, стоп!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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- Слишком много вопросов и так мало [адекватных] ответов
Метки: Юмор маразм мракобесие подборка прикол странности
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Затухание излучения происходит пропорционально квадрату расстояния до антенны. Если изобразить графически параболу излучения и наложить на нее допустимое значение, то можно определить безопасное расстояние от вышки сотовой связи до дома. Линии пересекутся напротив значения примерно в 45 м.
Учитывая, что одновременно работают другие источники излучения (например, теле-, видеокоммуникации, интернет), безопасное расстояние для здоровья составляет минимум 75 м в приоритетном направлении связи.
Благоприятная среда, чистая от вредных излучений, гарантированно начинается там, где телефонная вышка удалена на 100 м и рядом нет другого мощного электрического оборудования. Многоэтажный жилой дом строится на удалении от других построек в 25–60 м. для установки оборудования над жилым домом необходимо письменное согласие жильцов, не менее 66 %.
https://pronormy.ru/stroitelstvo/uchastok/rasstoyanie-ot-vyshki-sotovoy-svyazi-do-domahttps://pronormy.ru/stroitelstvo/uchastok/rasstoyanie-ot-vyshki-sotovoy-svyazi-do-doma
Люди перестали верить в прогресс, в науку, да и в собственные силы. И поэтому люди ищут иррациональные способы и явления, которые нам помогут выживать.
Мы стоим на пороге Тёмных веков.
Это побочный эффект возможностей нашего мозга мыслить абстрактными категориями. У животных такого не бывает, у них все желания и потребности конкретны, и поэтому их мозг "мыслит" (если можно применить термин "мыслит" к животным) конкретными категориями: "поесть", "поспать", "покакать", иногда "потрахаться", и очень часто "убежать"/"догнать".
Наша же возможность мыслить абстрактно увеличивает наши возможности в познании мира. Но побочным результатом этой возможности является поиски того, чего нет. И если мы перестаём верить в собственные силы, мы начинаем искать то, что нам "поможет", даже если этого не существует.