Чернейший юмор на Фишках, от которого периодически темнеет в глазах

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Этот юмористический пост получился весьма жестковатым, поэтому подумайте 33 раза перед тем, как в него зайти.
P.S. Традиционные извинения перед теми, чьи чувства задела эта "безобидная" подборка.
P.S. Традиционные извинения перед теми, чьи чувства задела эта "безобидная" подборка.
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