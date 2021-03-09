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Чернейший юмор на Фишках, от которого периодически темнеет в глазах

Чернейший юмор на Фишках, от которого периодически темнеет в глазах (19 фото)

Автор:
09 марта 2021 12:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   кладбище   прикол   смерть   смех   уродство   черный юмор   
3362
19
Этот юмористический пост получился весьма жестковатым, поэтому подумайте 33 раза перед тем, как в него зайти.
P.S. Традиционные извинения перед теми, чьи чувства задела эта "безобидная" подборка.
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Метки: Юмор   кладбище   прикол   смерть   смех   уродство   черный юмор   
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9  комментариев
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27k
winergy2012 2 часа назад
На черный похоже.На юмор-ни хрена.
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Александр winergy2012 Час назад
Ну парочка интересных есть
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16k
Злобный Члегр 22 минуты назад
Чето какой-то убогий чорный юмор...
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16k
Злобный Члегр 24 минуты назад
Комментарий к фото
"прыгайте с парашюта, торзанки"... Убейте высравшего это.
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11k
Evil Полчаса назад
Пролистывая эту рубрику наткнулся на эту картинку и чет притупнул - подумал "при чем тут "Черный юмор"". Нажал, посмотрел на цену почти в 123 косаря и понял - "а нет, все норм, в наше время это действительно черный юмор"
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57k
Опиум для народа 55 минут назад
"Сорри" пишется с двумя "р".)
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13k
Hairy. 57 минут назад
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4k
TirAn Час назад
Местами - тёмно-чёрный юмор
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54k
Racer777 2 часа назад
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