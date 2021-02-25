Подборка адского черного юмора, собранная без участия РПЦ

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Данное юмористическое направление, мягко говоря, не для всех. Смерть, болезнь, уродство, циничность - над всем этим мы сегодня посмеемся от души.
Сразу прошу прощения и приношу свои официальные извинения, если кого оскорбил.
P.S. На всякий случай... для РПЦ!
Сразу прошу прощения и приношу свои официальные извинения, если кого оскорбил.
P.S. На всякий случай... для РПЦ!
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Моей дочке было года 3, спрашивает, почему у бабушки болят ножи, я ей объясняю, потому что она старенькая, суставы истёрлись. И вот свекровь в очередной раз жалуется на боль, на что дочка отвечает, вот не надо так долго жить , тогда и ноги не будут болеть.
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