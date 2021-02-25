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Подборка адского черного юмора, собранная без участия РПЦ

Подборка адского черного юмора, собранная без участия РПЦ (15 фото)

Автор:
25 февраля 2021 10:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   похороны   прикол   расизм   смерть   смех   черный юмор   
4204
15
Данное юмористическое направление, мягко говоря, не для всех. Смерть, болезнь, уродство, циничность - над всем этим мы сегодня посмеемся от души.
Сразу прошу прощения и приношу свои официальные извинения, если кого оскорбил.
P.S. На всякий случай... для РПЦ!
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Метки: Юмор   похороны   прикол   расизм   смерть   смех   черный юмор   
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2k
Dr. Zoidberg 43 минуты назад
У моей дочки (6 лет) любимое пожелание всем - "никогда не стареть". У меня видимо извращенная фантазия, но стареть обычно перестают после Смерти.
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24k
Киры4 14 минут назад
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729
Linusya Полчаса назад
у свекрови артроз суставов, хромает сильно, боли и т.д.
Моей дочке было года 3, спрашивает, почему у бабушки болят ножи, я ей объясняю, потому что она старенькая, суставы истёрлись. И вот свекровь в очередной раз жалуется на боль, на что дочка отвечает, вот не надо так долго жить , тогда и ноги не будут болеть.
Свекровь пипец как обиделась при чём на меня
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1k
И так сойдёт Полчаса назад
Комментарий к фото
Начали за здравие, а кончили за упокой. Таксть)))
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