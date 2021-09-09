FISHKINET
Сообщество Юмор 12836 постов • 2708 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Если ваши похороны не похожи на эти, даже не пытайтесь меня звать: подборка черного юмора

Если ваши похороны не похожи на эти, даже не пытайтесь меня звать: подборка черного юмора (15 фото)

Автор:
09 сентября 2021 12:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гроб   кладбище   поминки   прикол   смерть   черный юмор   
4317
15
Герои этого поста к смерти относятся философски. У них в головах есть картинка идеальных похорон, которые бы они хотели для себя. P.S. Неподготовленных людей их откровения могут шокировать.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   гроб   кладбище   поминки   прикол   смерть   черный юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
JediJediJedi Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Denis 37 секунд назад
У знакомого реально был случай
На похороны деда привезли одного перца на роллс-ройсе тоже возраста примерно как дед был. Тот подошел, попрощался и увезли.
Никто так и не понял кто это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
958
Дрочер Полоумный 7 минут назад
Про венок понравилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Денис 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Aleksandr 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Василий Сургайло 44 минуты назад


Интересно был бы глянуть, как эти фифы несли гроб весом кил 120 хотя бы)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Альтист Данилов 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
kaboza 53 минуты назад
хотю чтоб меня похоронили в черной икре, дорого и хер кому достанется....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
MarkovAlexandr Час назад
По поводу стоимости похорон - продайте свое тело на нужды науки, и всё! Никаких затрат, наоборот, это вам заплатят, заранее, и вы даже успеете эти деньги потратить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пранки, роллы и ноготочки: что чаще всего разыгрывают в интернетах (1 фото + 1 видео) Пранки, роллы и ноготочки: что чаще всего разыгрывают в интернетах (1 фото + 1 видео) Когда захотелось черненького, или порция экспериментального юмора Когда захотелось черненького, или порция экспериментального юмора Порция упоротого черного юмора, которую оценят лишь настоящие циники Порция упоротого черного юмора, которую оценят лишь настоящие циники Расизм, цинизм, некрофилия, или за что мы так любим черный юмор Расизм, цинизм, некрофилия, или за что мы так любим черный юмор Кто-то ненавидит, а кто-то обожает: свежая порция очень черного юмора Кто-то ненавидит, а кто-то обожает: свежая порция очень черного юмора Насилие, зоофилия, мотоциклисты, или За что мы так обожаем черный юмор Насилие, зоофилия, мотоциклисты, или За что мы так обожаем черный юмор
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28760



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 случайных фактов для вашей копилки знаний
3
147
25 случайных фактов для вашей копилки знаний
"Было бы неплохо, если бы мы ушли вместе": Ален Делон и другие французы о Бельмондо
1
50
"Было бы неплохо, если бы мы ушли вместе": Ален Делон и другие французы о Бельмондо
Набирающие популярность в сообществах
"Оказывается, он бывает милым!": россиянки принялись снимать дуэты с машущим Лавровым
0
41
"Оказывается, он бывает милым!": россиянки принялись снимать дуэты с машущим Лавровым
Драгоценное скоротечное время года – золотая осень
0
0
Драгоценное скоротечное время года – золотая осень
Пранки, роллы и ноготочки: что чаще всего разыгрывают в интернетах (1 фото + 1 видео)
Пранки, роллы и ноготочки: что чаще всего разыгрывают в интернетах (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Россия#кино#СССР#интересное#аварии#авто аварии#Разное#фейл
#Юмор#факты#люди#история#автомир#автомобили#дтп#подборка#природа#авария дня
#интересно#ynews#животные#картинки#в мире#новости#фотографии#красота#неудача#милота

На что жалуетесь?

Вернуться