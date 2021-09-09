Если ваши похороны не похожи на эти, даже не пытайтесь меня звать: подборка черного юмора

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Герои этого поста к смерти относятся философски. У них в головах есть картинка идеальных похорон, которые бы они хотели для себя. P.S. Неподготовленных людей их откровения могут шокировать.
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На похороны деда привезли одного перца на роллс-ройсе тоже возраста примерно как дед был. Тот подошел, попрощался и увезли.
Никто так и не понял кто это.
Интересно был бы глянуть, как эти фифы несли гроб весом кил 120 хотя бы)))