Если ваши похороны не похожи на эти, даже не пытайтесь меня звать: подборка черного юмора

Пранки, роллы и ноготочки: что чаще всего разыгрывают в интернетах (1 фото + 1 видео)

Когда захотелось черненького, или порция экспериментального юмора

Порция упоротого черного юмора, которую оценят лишь настоящие циники

Расизм, цинизм, некрофилия, или за что мы так любим черный юмор

Кто-то ненавидит, а кто-то обожает: свежая порция очень черного юмора

Насилие, зоофилия, мотоциклисты, или За что мы так обожаем черный юмор