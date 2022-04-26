Какие тайны хранит в себе глобус, сделанный из страусиного яйца

Что еще примечательного в этом глобусе

Такая тонкая работа предполагала, что мастер, изготовивший этот глобус, был настоящим профессионалом. Глобус состоит из двух половинок страусиных яиц, соединенных посередине, чтобы получилась форма шара. Его диаметр составляет около 11 сантиметров. Кропотливая работа по вырезанию на яйце карты мира наверняка заняла много времени — несмотря на то, что страусиное яйцо достаточно прочное, если сравнивать с другими яйцами, работа требовала предельной аккуратности. Рельефы были вырезаны вручную, затем на нужные места наносилась голубая краска, чтобы отметить моря.

Так как ориентировочно глобус был изготовлен во времена эпохи Возрождения, он стал и научным прорывом — благодаря ему ученым стало известно то, как в эту эпоху представляли мир. Еще любопытно, что этот глобус повторяет другую известную работу — глобус Хант-Ленокс, созданный из меди. Возможно, медный глобус был отлит как раз с использованием страусиного образца.