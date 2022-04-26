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Какие тайны хранит в себе глобус, сделанный из страусиного яйца

Какие тайны хранит в себе глобус, сделанный из страусиного яйца

Автор:
26 апреля 2022 09:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: глобус   интересно   страусиное яйцо   факты   фото   яйцо   
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Создавать необычные вещи любили люди разных эпох: кто-то делал предметы быта из нехарактерных материалов, кто-то переосмысливал формы. Не все дошло до наших дней, но иногда историкам попадают в руки такие экземпляры, что хочется рассматривать их часами.

Один из старейших

Удивительный глобус был явлен миру лишь в прошлом веке — он был куплен на аукционе в Англии, при этом имя владельца не называется. Бельгийский исследователь карт и глобусов Стефан Миссин заинтересовался этим экземпляром и получил возможность провести ряд исследований, результатами которых он поделился позже с коллегами. Доктор Миссин приложил немало усилий, чтобы определить, когда был сделан глобус. Он привлекал к своей исследовательской работе многих ученых, которые пытались восстановить историю этого глобуса или хотя бы примерно сказать, когда он был изготовлен. Большинство ученых сошлись во мнении, что он был сделан около 1500 года. Это удалось определить посредством изучения скорлупы, которая со временем сохнет и меняет состав. Из этого следует, что глобус-яйцо может быть старейшим из тех, на которых уже нанесен Новый Свет.

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Что еще примечательного в этом глобусе

Такая тонкая работа предполагала, что мастер, изготовивший этот глобус, был настоящим профессионалом. Глобус состоит из двух половинок страусиных яиц, соединенных посередине, чтобы получилась форма шара. Его диаметр составляет около 11 сантиметров. Кропотливая работа по вырезанию на яйце карты мира наверняка заняла много времени — несмотря на то, что страусиное яйцо достаточно прочное, если сравнивать с другими яйцами, работа требовала предельной аккуратности. Рельефы были вырезаны вручную, затем на нужные места наносилась голубая краска, чтобы отметить моря.

Так как ориентировочно глобус был изготовлен во времена эпохи Возрождения, он стал и научным прорывом — благодаря ему ученым стало известно то, как в эту эпоху представляли мир. Еще любопытно, что этот глобус повторяет другую известную работу — глобус Хант-Ленокс, созданный из меди. Возможно, медный глобус был отлит как раз с использованием страусиного образца.

Глобус да Винчи

История этого глобуса до сих пор представляет собой большую загадку. Неизвестно, кому он принадлежал столько столетий, как он хранился и как ему удалось сохранить такое хорошее состояние. Ученые сейчас, конечно, пытаются отследить его судьбу по разным источникам, но пока у них это не получается. Существует догадка, что глобус был сделан в мастерской самого Леонардо да Винчи, возможно, даже им самим, но доказательств пока нет. И не все ученые согласны, что глобус был сделан во Флоренции. Возможно, он был изготовлен где-то во Франции.

Теперь глобус представляет ценность не только как произведение искусства, но и как свидетельство понимания географии эпохи Возрождения. Такая находка стала сенсацией в научном сообществе, и многие ученые самых разных направленностей пытаются разгадать его тайну.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: глобус   интересно   страусиное яйцо   факты   фото   яйцо   
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