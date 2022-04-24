Почему аппараты, летящие с МКС на Землю, не сгорают в атмосфере?

Приближаясь к планете, объекты начинают ускоряться под воздействием притяжения. Влетая на такой скорости в атмосферу, за счет трения они начинают разогреваться до существенных температур. Ниже, где в атмосфере уже много кислорода, раскаленный корпус такого аппарата начинает гореть.

Но ведь космонавтов и некоторое ценное оборудование нужно как-то возвращать на Землю?

Как проблему сгорания в атмосфере удалось решить конструкторам?

Несгораемая капсула

Когда в новостях показывают репортажи о возвращении космонавтов с МКС, то можно заметить, что приземлившаяся капсула практически черного цвета. Она обуглилась, проходя через атмосферу.

Но все таки не сгорела!

Чтобы обеспечить возвращение людей, изобретателям пришлось предусмотреть целый комплекс условий.