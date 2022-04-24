Что за регулировщик мелькал в "Бриллиантовой руке"

Гурбан Ахмед оглы Мазанов родился в селе Джил Гейчинского района. После демобилизации из Советской Армии Гурбан Мазанов приехал в Баку, стал милиционером. Проходя мимо кинотеатра «Низами», юный Гурбан восхитился работой пожилого регулировщика. Несмотря на возраст, пробок и нарушения транспортного движения он не допускал.

Гурбан решает обучиться этому искусству. Спустя несколько лет в этом деле ему не было равных.

В качестве регулировщика благодаря природному артистизму устраивал целые представления. Из отзыва очевидцев: