Что за регулировщик мелькал в "Бриллиантовой руке"

Когда Леонид Гайдай приехал в Баку снимать свой знаменитый фильм “Бриллиантовая рука”, то разве мог он пройти мимо нашего чудо-регулировщика? Разве мог не обратить на него своего режиссерского внимания и не пригласить старшину Мазанова посниматься в этой комедии? Именно в своем основном амплуа - регулировщика!
"Бриллиантовая рука" начинается с кадров якобы Стамбула (на самом деле "натуру" снимали в Баку). На первых кадрах — пустая улица.
Чуть позже показывают её же, но переполненную людьми и транспортом (есть даже лошади, верблюды).
На фоне всего выделяется фактурный регулировщик в белой одежде. Уж больно у него манеры необыкновенные.
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На перекрёстке — Курбан Мазанов. В Баку в "досветофорную" эпоху был местной достопримечательностью.
Гурбан Ахмед оглы Мазанов родился в селе Джил Гейчинского района. После демобилизации из Советской Армии Гурбан Мазанов приехал в Баку, стал милиционером. Проходя мимо кинотеатра «Низами», юный Гурбан восхитился работой пожилого регулировщика. Несмотря на возраст, пробок и нарушения транспортного движения он не допускал.
Гурбан решает обучиться этому искусству. Спустя несколько лет в этом деле ему не было равных.
В качестве регулировщика благодаря природному артистизму устраивал целые представления. Из отзыва очевидцев:
Поворачиваясь на месте, Курбан щелкал каблуками, гордо вскидывая голову и ослепительно, по-голливудски, улыбался. И обязательно делал приветливый приглашающий жест пешеходам: "Проходите, пожалуйста!". Бакинцы шутили, что он мог управлять потоком машин движением бровей.
О нём не раз писали в прессе. Журнал "Огонёк", газета "Вечерняя Москва" советовали московским сотрудникам ГАИ поучиться мастерству у Курбана.
Журнал "За рулем" в 1974 году в №12 опубликовал фото и заметку:
"Перед нами кинотеатр "Низами", запруженный со всех четырех сторон народом, час "пик". Почему у перекрестка собралась толпа? Дорожное происшествие? Вовсе нет. Оказывается, на посту - регулировщик Курбан Мазанов, которого в Баку и в шутку, и всерьез называют "артистом"... Сейчас Мазанов жезлом управляет потоком машин. В его четких энергичных движениях чувствуется задор и элегантность. Вот почему многие прохожие останавливаются, с улыбкой наблюдая за действиями регулировщика"
Показать Мазанова приводили гостей города, например, Аркадия Райкина.
Не прошёл мимо и Гайдай, приехавший в августе 1968 года в Баку для съёмок "Бриллиантовой руки". Естественно, изначально никакого регулировщика в сценарии и задумках и не было. Идея сотрудничества и съёмок пришла на ходу. Так Курбан с лёгкой руки Гайдая стал ещё и кинознаменитостью.
Что интересно, на этом его кинокарьера не окончилась. Ещё мелькнул в эпизодах фильма "Жизнь испытывает нас" (1972), азербайджанской мелодрамы "Сердце... сердце..." (1976 год), азербайджанской музыкальной сказки "Лев ушел из дома" (1977).
За двадцать лет завоевал множество наград: почетных дипломов, медалей, в том числе стал победителем конкурса «Яркий Род» в 1964 году.
В остальном известно мало. Курбан за свои артистические заслуги получил квартиру в Баку, хотя и не был бакинцем. Также получил звание младшего лейтенанта, хотя должность оставалась сержантской. Дослужился до пенсии. Ушёл из жизни в 86 лет, в 2011 году, в городе Баку, где его до сих пор помнят и любят.
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