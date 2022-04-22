17 занимательных артефактов разных музеев планеты

Сливочное масло, изготовленное приблизительно в 15 веке. Образец был найден в болотном торфе, который обеспечил продукту изоляцию от кислорода и тепла, позволив сохраниться почти в первозданном виде.

Учёные предполагают, что ранее сельские жители нарочно хранили сливочное масло в болотах. Такой метод позволял надежно спрятать ценную пищу от воров и налётчиков.

Шлем самурая, изготовленный в 1525 году, музей Израиля в Иерусалиме