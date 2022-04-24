Бонни Энн: как богатая аристократка стала карибским пиратом?

Энн стала одной из немногих известных миру женщин, которой удалось не только попасть в команду пиратов, но и благополучно дожить до старости.

В поисках приключений

История Бонни Энн (в девичестве Кормак) совершенно не типична для общества XVIII века. Девушка была дочерью уважаемого ирландского адвоката, которому хватило денег купить плантацию в Южной Каролине и окружить семью роскошью.

Молодая, красивая, образованная барышня, из влиятельной семьи, считалась хорошей партией. Однако, в 1713 году, в возрасте 16 лет, Энн неожиданно сбежала в Нью-Провиденс с нищим английским матросом Джеймсом Бонни.

Любовь оказалась недолгой. На острове девушка стала партнёршей местного плантатора Чайлди Байярда и ввязалась в гнусную историю с убийством сестры губернатора Ямайки. От долгого тюремного заключения Энн спасла щедрая взятка, данная суду влюбленным плантатором Чайлди.

В 1719 году судьба Бонни повернулась еще круче. В таверне она познакомилась с бывалым пиратом Джеком Рэкхемом. В будущем история их любви и похождений оказалась воспета во множестве художественных фильмов и литературе.