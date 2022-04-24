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Бонни Энн: как богатая аристократка стала карибским пиратом?

Бонни Энн: как богатая аристократка стала карибским пиратом?

Автор:
24 апреля 2022 10:31
Сообщество : Исторические факты
Метки: Бонни Энн   Жизнь   интересно   пираты   судьба   факты   фото   
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Клара Пэджет — британская актриса, сыгравшая Бонни Энн в сериале «Чёрные паруса»

Дочь американского плантатора Бонни Энн прославилась в истории необычным образом. В XVIII веке благородная девушка, получившая хорошее образование, неожиданно вступила на путь морского разбоя.

Энн стала одной из немногих известных миру женщин, которой удалось не только попасть в команду пиратов, но и благополучно дожить до старости.


В поисках приключений

История Бонни Энн (в девичестве Кормак) совершенно не типична для общества XVIII века. Девушка была дочерью уважаемого ирландского адвоката, которому хватило денег купить плантацию в Южной Каролине и окружить семью роскошью.

Молодая, красивая, образованная барышня, из влиятельной семьи, считалась хорошей партией. Однако, в 1713 году, в возрасте 16 лет, Энн неожиданно сбежала в Нью-Провиденс с нищим английским матросом Джеймсом Бонни.

Любовь оказалась недолгой. На острове девушка стала партнёршей местного плантатора Чайлди Байярда и ввязалась в гнусную историю с убийством сестры губернатора Ямайки. От долгого тюремного заключения Энн спасла щедрая взятка, данная суду влюбленным плантатором Чайлди.

В 1719 году судьба Бонни повернулась еще круче. В таверне она познакомилась с бывалым пиратом Джеком Рэкхемом. В будущем история их любви и похождений оказалась воспета во множестве художественных фильмов и литературе.

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Например, знаменитый пиратский флаг с черепом и двумя саблями придумали именно Рэкхем и Энн.


Безумная троица

Рэкхем пиратствовал в Карибском море с 1717 года. Он уже успел возглавить команду, потерять корабль в феврале 1719 года, и посидеть в тюрьме Нью-Провиденса.

На суде во всех своих злоключениях мужчина обвинил Чарльза Вейна — своего бывшего капитана. Губернатор поверил и отпустил 36-летнего преступника под честное слово более не заниматься разбоем. Шансом Джек не воспользовался.

Вместе с Энн бывалый моряк собрал новую команду и вышел в море. Согласно современникам, Энн облачилась в мужскую одежду и участвовала в абордажных боях наравне со всеми.

Дуэт пополнился меньше, чем через год. В одну из вылазок корабль Рэкхема атаковал голландское торговое судно. На судне оказалась еще одна удивительная личность со сложной судьбой — Мэри Рид.

Мэри с самого детства воспитывали как мальчика. Её мать подобным образом скрывала смерть сына. В 1700 году, достигнув совершеннолетия, барышня под видом молодого парня записалась в английскую армию.

В 1720 году, в поисках лучшей жизни, девушка отправилась в Америку и оказалась взята в плен Рэкхемом. Энн пленница очень понравилась и её быстро взяли в команду.

Закономерный конец

Шайку Джека Рэкхема поймали в октябре 1720 года. По легенде, когда военные брали пиратское судно на абордаж, разбойники дрогнули и сдались. Сражались только Энн и Мэри.

Всю команду приговорили к смертной казни. Опять же согласно легенде, когда Рэкхем, в качестве последнего желания, захотел увидеться с Энн, та отказалась от встречи.

Гордая барышня через охрану передала любимому сообщение, что если бы он сражался как мужчина, то ему бы не пришлось погибать как собаке.

Сама Энн и Мэри казни избежали. Они обе были беременны. Энн, в конце концов, выкупил отец. Девушка вернулась в Каролину, повторно вышла замуж и умерла в возрасте 82 лет в окружении детей и внуков.

А вот Мэри выкупать было некому. Женщина умерла в тюрьме на Ямайке.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бонни Энн   Жизнь   интересно   пираты   судьба   факты   фото   
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4  комментария
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−37
300n 3 часа назад
Был уверен, что обе девушки - вымысел.
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3k
Евгений 44 минуты назад
Это у нее черная борода?
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1k
perekrestok Час назад
Фильм "Деловые люди". Новелла "Дороги, которые мы выбираем". Много раз описанное было и еще будет. Сочетания генов дают иногда неожиданные результаты (кажется так сказал Воланд).
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
В этой истории не хватает негра гея.
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